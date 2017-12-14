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Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты

Прокуратура завела уголовное дело по факту убийства Ардзинба и Хагба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Двойное убийство в районе Гумисты (5)
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Убийство Павла Ардзинба и Дмитрия Хагба произошло 13 декабря около 17 часов на трассе Псоу-Ингур в районе села Верхняя Эшера.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Прокуратура Сухумского района 13 декабря возбудила уголовное дело по факту убийства Павла Ардзинба и Дмитрия Хагба. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

Сообщение об обстреле автомобиля в селе Верхняя Эшера поступило в Отделение внутренних дел по Сухумскому району 13 декабря 2017 примерно в 17:00 часов.

"Выехавшая на место происшествия оперативная группа установлила, что на 99 километре трассы Псоу-Ингур в районе Гумистинского моста из автоматического оружия обстрелян следовавший в сторону города Гудаута из города Сухум автомобиль марки "Mercedes Benz" 221, государственные номера М 005 КК серебристого цвета", — говорится в сообщении.

Осмотревшие место происшествия следователи установили, что огонь велся из автоматов Калашникова калибров 5,45 и 7,62 миллиметров.

"Тела погибших были доставлены в Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз, где был проведен их наружный осмотр, в результате которого установлены многочисленные пулевые повреждения в область головы и грудной клетки. Уголовное дело изъято из производства прокуратуры Сухумского района и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия", — отмечает пресс-служба Генпрокуратуры.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Темы:
Двойное убийство в районе Гумисты (5)



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