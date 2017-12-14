Откуда Абхазии и Южной Осетии ждать террористов

Эксперты и политологи считают Южную Осетию и Абхазию наиболее спокойными регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но отмечают, что угроза все-таки существует.

Террористическая группировка "Исламское государство"* потерпела поражение в Сирии и Ираке. С такой оценкой согласны и на Западе, и в России. Как и с тем, что боевики ИГ* и других группировок будут искать новые страны для своей деятельности. И проникновение террористов в Южную Осетию или Абхазию выглядит если не явной угрозой, то уж вероятной точно, рассуждают эксперты для Sputnik Южная Осетия.

Попасть в Южную Осетию или Абхазию технически для них не так уж сложно — в республиках продолжаются строительные работы, на которые привлекают трудовых мигрантов из разных стран. И хотя местные правоохранители довольно пристально отслеживают их пребывание в республиках и возможную причастность к радикальным течениям, исключать, что в их число могут затесаться террористы, нельзя.

Попасть в республики можно из Грузии — каждый месяц фиксируются десятки случаев нарушений границы. Как правило, нарушители переходят границу с бытовыми целями, но могут появиться и нетипичные "гости".

© Sputnik. Сергей Пятаков Пограничники РФ в ноябре задержали 15 человек на границе Абхазии с Грузией

Тревожный звоночек уже прозвучал в Абхазии. В октябре этого года сразу 15 нелегалов попытались проникнуть в республику из Грузии. Граждане Африки и Ближнего Востока были задержаны абхазскими силовиками, их сразу же начали проверять на причастность к вооруженным формированиям или запрещенным террористическим организациям.

Об этом происшествии стоит задуматься не только абхазским властям, но и в Южной Осетии, где поток нелегальных мигрантов в последние годы значительно вырос, а вопрос отношений с соседней Грузией за почти десять лет после признания независимости так и не урегулирован. Руководитель Центра проблем глобализации, политолог Александр Чачиа считает, что вероятность проникновения терроризма в постсоветские республики очень высока.

"Все террористические, исламистские формирования пестовались в течение целого ряда лет американскими спецслужбами, создавались, вооружались и направлялись ими. После того, как они частично вышли из повиновения, а частично потерпели фиаско в той же Сирии, им нужно найти какое-то применение. В течение последних нескольких лет террористы им больше всего нужны в окружении России и в самой России для подрыва безопасности страны", — уверен политолог.

Он считает, что США направят их в очень болезненные для России регионы, которыми являются на ее границе Средняя Азия и Кавказ.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Килба: террористы из Сирии могут пытаться проникнуть в Абхазию

"Я думаю, что появление вооруженных групп террористов в Абхазии, Аджарии, в южных районах Грузии, где для них есть какая-то опора, очень вероятно", — сказал Чачиа.

По мнению политолога, единственная возможность бороться с такими угрозами — это применение жесткой силы. При этом Чачиа затрудняется дать оценку тому, насколько в состоянии ей противостоять абхазские, аджарские и грузинские правоохранительные органы, тем более, если она будет поощряться американскими кураторами, которые имеют прямое влияние на руководство Грузии и являются полноправными хозяевами в стране.

Южная Осетия и Абхазия — более спокойные регионы на Кавказе, но даже в этом случае антитеррористические мероприятия вести необходимо, считает президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров. Он пояснил, что многие имамы в основном обучались азам ислама не в России, а в Кувейте, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, где они получили "антирусскую закалку". Прибыв в свои регионы, они вели такую же антироссийскую пропаганду, что и привело к вспышкам насилия на Северном Кавказе.

"Говорить о том, что сейчас Россия сильно озабочена террористическими проблемами, я бы не стал. Надо признать успехи наших российских спецслужб и сказать, что Россия в данный момент — это более или менее спокойный регион, если сравнивать с тем, что творится в мире", — полагает Гончаров.

Возвращаясь к опасности возникновения террористической угрозы в Южной Осетии и Абхазии, югоосетинский эксперт Алан Джуссоев считает, что терроризм в Южную Осетию и Абхазию на 90 процентов может прийти только с одной стороны — со стороны Грузии.

"Нам если и ждать таких угроз, то только со стороны Грузии. Если говорить о том, есть угроза или нет, то конечно, она есть всегда. Тем более Южный Кавказ — достаточно обсуждаемый и разношерстный регион, где давно обосновалось очень много террористических группировок. Они ведут свою работу, пример тому — недавний инцидент в Тбилиси (в конце ноября там прошла спецоперация по ликвидации трех террористов, в результате которой погиб грузинский спецназовец — ред.). В Южной Осетии спецслужбы также очень плотно работают в этом направлении. Я знаю, что ведется и профилактическая работа", — сказал Джуссоев.

Несмотря на то, что большинство экспертов придерживаются мнения, что Южная Осетия и Абхазия — относительно стабильные регионы, надо понимать, что террористическая угроза никуда не делась, и борьба с ней не должна вестись от случая к случаю или же тогда, когда трагедия уже произошла.

*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России и ряде других стран