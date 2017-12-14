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ГТК Абхазии: 2 700 тонн цитрусовых вывезено в 2017 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Председатель государственного таможенного комитета Абхазии Беслан Цвинария подвел итоги работы ведомства за 11 месяцев 2017 года.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. С начала цитрусового сезона в Абхазии экспортировано 2 700 тонн цитрусовых, сказал председатель государственного таможенного комитета Абхазии Беслан Цвинария на пресс-конференции в АРСМИРА в четверг 14 декабря.

"Ситуация с цитрусовыми в этом году очень плачевная. Сегодня вывезено цитрусов на 2 тысячи 300 тонн меньше, чем в прошлом году. В 2016 году за аналогичный период было вывезено пять тысяч тонн", — добавил он.

Резкий спад вывоза цитрусовых связан с низкой урожайностью, заметил глава ГТК Абхазии.

Помимо цитрусовых в этом году и количество других вывезенных сезонных фруктов значительно уступает прошлогодним показателям, сообщил Беслан Цвинария.

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