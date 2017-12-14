ГТК Абхазии: 2 700 тонн цитрусовых вывезено в 2017 году

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. С начала цитрусового сезона в Абхазии экспортировано 2 700 тонн цитрусовых, сказал председатель государственного таможенного комитета Абхазии Беслан Цвинария на пресс-конференции в АРСМИРА в четверг 14 декабря.

"Ситуация с цитрусовыми в этом году очень плачевная. Сегодня вывезено цитрусов на 2 тысячи 300 тонн меньше, чем в прошлом году. В 2016 году за аналогичный период было вывезено пять тысяч тонн", — добавил он.

Резкий спад вывоза цитрусовых связан с низкой урожайностью, заметил глава ГТК Абхазии.

Помимо цитрусовых в этом году и количество других вывезенных сезонных фруктов значительно уступает прошлогодним показателям, сообщил Беслан Цвинария.