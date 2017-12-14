ГТК Абхазии: на границе с Грузией должна работать таможенная служба

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. На границе Абхазии с Грузией должна работать таможенная служба, сказал председатель государственного таможенного комитета Абхазии Беслан Цвинария на пресс-конференции в АРСМИРА в четверг 14 декабря.

"У меня есть убеждение, если мы являемся государством, то таможня должна быть на границе через Ингур. Я не вижу разницы граница, что западная, что восточная, для меня и та, и эта — границы. Я считаю, что нам надо оборудовать границу в соответствии с таможенными требованиями и решать вопрос о взимании платежей", — добавил он.

По его словам, необходимо определить товары, которые будут запрещены для перемещения на территорию Абхазии с востока.

"По остальным товарам нужно взымать платежи", — уверен глава ГТК Абхазии.

На сегодня, к ввозу запрещены цитрусовые, алкоголь и табак, отметил Цвинария.

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"Объем товара из Грузии никто назвать не может, так как нет никакого учета. Надо оформлять прохождение грузов как положено", — сказал Цвинария.

По его словам вопрос открытия таможенного поста на границе через Ингур стоит на повестке дня Правительства Абхазии.

"И депутатский корпус заинтересован, они поднимали вопросы, связанные с этой темой, я пытался на них ответить. Я думаю общественная палата наверняка тоже нацелена этот вопрос рассмотреть", — отметил он.

Письмо, касающееся рассмотрения вопроса об открытии таможенного поста на Ингуре направлено на имя главы администрации Президента Абхазии, рассказал Беслан Цвинария.

"В этом письме изложен алгоритм работы, письмо было направлено на прошлой неделе", — сказал он.

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Беслан Цвинария не исключает того, что положительное решение по этому вопросу может быть принято в будущем году.

"Есть и противники этой идеи. Самый главный аргумент в том, что эта территория не доброжелательная к Абхазии и строить с ними какие-то отношения нецелесообразно. Грузия считает границу административной, но если мы считаем ее государственной границей, то все атрибуты государственной границы там должны присутствовать", — подчеркнул глава таможни.

Руководитель ГТК Абхазии отметил, что после его назначения, на восточной границе была изъята крупная партия контрабанды минеральной воды "Боржоми".

По его словам, открытие таможенного поста на границе с Грузией не потребует увеличения штата Государственной таможенной службы Абхазии.