Тысячи людей в Гудауте почтили память жертв Латской трагедии

Над селом Лата Гулрыпшского района 14 декабря 1992 года грузинскими вооруженными силами был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал.

ГУДАУТА, 14 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Тысячи жителей Абхазии пришли в Гудауте почтить память жертв Латской трагедии в четверг 14 декабря, передает корреспондент Sputnik Абхазия.

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По традиции в этот скорбный день к мемориалу в память о погибших в результате крушения вертолета, сбитого грузинскими войсками над селом Лата Гулрыпшского района в декабре 1992 года, пришли президент Рауль Хаджимба и руководство Абхазии, ветераны войны, родственники жертв и общественность со всех районов республики.

"Наш народ видел много горя, но такого, никогда. После того, как сбили вертолет с детьми, женщинами и стариками, на протяжении трех дней искали тех, кто из него выпал. Собрав тела каждого, их привезли в Гудауту. Люди, которые увидели весь этот ужас своими глазами, никогда не забудут тот ужасный день",- сказал член Совета старейшин Гудаутского района Виктор Гунба и подчеркнул, что это трагическое событие не сломило народ Абхазии, а еще больше сплотило.

© Sputnik. Бадри Есиава День памяти жертв Латской трагедии прошел в Гудауте

После минуты молчания слово было передано заместителю главы Очамчырского района Энри Торуа, который отметил, что дата Латской трагедии навсегда останется траурным днем в истории Абхазии.

"После того, как жители села Лата и их родственники узнали об этой трагедии, от их криков содрогнулась земля. Вся Абхазия скорбела вместе с ними", — сказал Торуа.

У жителя Очамчыры Рауля Абшилава в тот день погибли шесть членов семьи. На траурном митинге с речью выступила его невестка Астанда Пачалия.

С дрожью в голосе и слезами на глазах она поблагодарила всех, кто пришел в этот день к мемориалу в Гудауте почтить память жертв. Она сказала, что несмотря на то, что прошло уже 25 лет с момента гибели ее родных, жители республики не перестают приходить к этому месту и разделять скорбь.

Заместитель министра обороны Абхазии Аслан Анкваб вспомнил, что декабрь 1992 года был одним из самых сложных месяцев в Отечественной войне народа Абхазии и тяжелее всего пришлось жителям осажденного Ткуарчала.

"Город пережил тяжелейшую блокаду, население гибло от холода, голода и бомбежек. Единственным способом связи с внешним миром была авиация. Российские вертолеты осуществляли гуманитарные рейсы и на обратном пути брали беженцев, прежде всего женщин и детей. Так было 14 декабря 1992 года. В один миг мы потеряли 87 человек, из которых было 35 детей и восемь беременных женщин. Стоны и плачь стояли в те дни в Абхазии и по сей день они остаются в наших сердцах",-отметил Анкваб

14 декабря 1992 года во время грузино-абхазской войны над селом Лата Гулрипшского района был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате погибло 87 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.