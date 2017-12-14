14:32 14 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
День памяти жертв Латской трагедии прошел в Гудауте

Тысячи людей в Гудауте почтили память жертв Латской трагедии

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
52 0 0

Над селом Лата Гулрыпшского района 14 декабря 1992 года грузинскими вооруженными силами был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал.

ГУДАУТА, 14 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Тысячи жителей Абхазии пришли в Гудауте почтить память жертв Латской трагедии в четверг 14 декабря, передает  корреспондент Sputnik Абхазия.

Художник, карикатурист Гарри Дочия
© Sputnik. Томас Тхайцук
Крик души: чем Гарри Дочия ответил на Латскую трагедию

По традиции в этот скорбный день к мемориалу в память о погибших в результате крушения вертолета, сбитого грузинскими войсками над селом Лата Гулрыпшского района в декабре 1992 года, пришли президент Рауль Хаджимба и руководство Абхазии, ветераны войны, родственники жертв и общественность со всех районов республики.

"Наш народ видел много горя, но такого, никогда. После того, как сбили вертолет с детьми, женщинами и стариками, на протяжении трех дней искали тех, кто из него выпал. Собрав тела каждого, их привезли в Гудауту. Люди, которые увидели весь этот ужас своими глазами, никогда не забудут тот ужасный день",- сказал член Совета старейшин Гудаутского района Виктор Гунба и подчеркнул, что это трагическое событие не сломило народ Абхазии, а еще больше сплотило.

День памяти жертв Латской трагедии прошел в Гудауте
© Sputnik. Бадри Есиава
День памяти жертв Латской трагедии прошел в Гудауте

После минуты молчания слово было передано заместителю главы Очамчырского района Энри Торуа, который отметил, что дата Латской трагедии навсегда останется траурным днем в истории Абхазии. 

"После того, как жители села Лата и их родственники узнали об этой трагедии, от их криков содрогнулась земля. Вся Абхазия скорбела вместе с ними", — сказал Торуа.

У жителя Очамчыры Рауля Абшилава в тот день погибли шесть членов семьи. На траурном митинге с речью выступила его невестка Астанда Пачалия.

С дрожью в голосе и слезами на глазах она поблагодарила всех, кто пришел в этот день к мемориалу в Гудауте почтить память жертв.  Она сказала, что несмотря на то, что прошло уже 25 лет с момента гибели ее родных, жители республики не перестают приходить к этому месту и разделять скорбь.

Заместитель министра обороны Абхазии Аслан Анкваб вспомнил, что декабрь 1992 года был одним из самых сложных месяцев в Отечественной войне народа Абхазии и тяжелее всего пришлось жителям осажденного Ткуарчала.

"Город пережил тяжелейшую блокаду, население гибло от холода, голода и бомбежек. Единственным способом связи с внешним миром была авиация. Российские вертолеты осуществляли гуманитарные рейсы и на обратном пути брали беженцев, прежде всего женщин и детей. Так было 14 декабря 1992 года. В один миг мы потеряли 87 человек, из которых было 35 детей и восемь беременных женщин. Стоны и плачь стояли в те дни в Абхазии и по сей день они остаются в наших сердцах",-отметил Анкваб

14 декабря 1992 года во время грузино-абхазской войны над селом Лата Гулрипшского района был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате погибло 87 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

День памяти жертв Латской трагедии прошел в Гудауте
© Sputnik. Бадри Есиава
День памяти жертв Латской трагедии прошел в Гудауте



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет во время посадки, архивное фото
    Не на чем летать

    Казахстанская авиакомпания SCAT опасается срыва рейсов, в том числе социально значимых, из-за недостаточного объема поставок топлива.

  • Мужчина за компьютером. Архивное фото
    Государственный майнинг

    Правительство Кыргызстана начало изучение блокчейн-технологии после сильного ажиотажа у граждан, связанного с добычей криптовалюты.

  • Саша Филипенко представил книгу Травля
    На экран!

    Книгу "Травля" белорусского писателя Саши Филипенко экранизирует продюсерская компания Глеба Фетисова "Фетисов иллюзион".

  • Сейм
    Билингвальный Сейм

    Сможет ли партия мэра Риги Нила Ушакова, пройдя в парламент на предстоящих выборах, оставить в стране билингвальное образование.

  • Журналист Анатолий Вассерман, архивное фото
    Месть комсомолки

    Анатолий Вассерман в эксклюзивном интервью Sputnik Литва заявил, что президент страны Даля Грибаускайте мстит России за свое коммунистическое прошлое.

  • Кабинет министров
    Одно слово – румын!

    Правительство Молдовы поддержало инициативу переименовании в Конституции страны молдавского языка в румынский.

  • КПП на границе Таджикистана, архивное фото
    Граница на замке

    Таджикистан в целях обеспечения безопасности временно закрыл участок границы с Афганистаном – на замке пять мостов и один контрольно-пропускной пункт.

  • Вид города Самарканда
    Имею право!

    Азиатский форум по правам человека, приуроченный к 70-летию принятия ООН декларации прав человека, пройдет в Самарканде в ноябре 2018 года.

  • Мигалка на полицейском автомобиле
    Как вас понимать?

    Эстонский язык парализовал работу полицейского участка в американском городе Тисбери, штат Массачусетс.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международная выставка кошек в Москве
Кошки в моде: самые популярные породы
Где-то леший бродит: учения российских снайперов в Абхазии
Где-то "леший" бродит: учения российских снайперов в Абхазии
Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия

Соцсети

Sputnikabkhazia