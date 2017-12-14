14 декабря 1992 года: 85 человек погибли в сбитом вертолете из Ткуарчала

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала.

Два вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту вылетел в Гудауту.

В 17.30 часов спустя 12 минут после взлета на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03", шедший ведомым, попала ракета класса "Земля – воздух".

Ракета была выпущена с территории подконтрольной войскам Госсовета Грузии.

Вертолет упал на территории села Лата Гулрыпшского района.

Погибли все 85 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин.

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