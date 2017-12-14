18:46 14 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Работа российских вертолетов во время грузино-абхазской войны.

14 декабря 1992 года: 85 человек погибли в сбитом вертолете из Ткуарчала

© Фото: Ибрагим Чкадуа
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (124)
5110

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала.

Два вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту вылетел в Гудауту.

В 17.30 часов спустя 12 минут после взлета на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03", шедший ведомым, попала ракета класса "Земля – воздух".

Ракета была выпущена с территории подконтрольной войскам Госсовета Грузии.

Вертолет упал на территории села  Лата Гулрыпшского района.

Погибли все 85 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (124)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

  • Евро
    Упущенные миллионы

    По прогнозам министерства экономики, Латвия ежегодно могла получать 60 миллионов евро от программы выдачи видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.

  • Игналинская АЭС в Литве, архивное фото
    Радиоактивный аукцион

    Генпрокуратура Литвы предполагает, что нынешний глава Игналинской АЭС причастен к незаконному аукциону по продаже радиоактивно загрязненных труб на 1,5 миллиона евро.

  • Аэропорт Кишинева
    На взлет!

    Открытие второй взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинева состоится 19 июля 2018 года, рассказали в компании Avia Invest.

  • Церемония принятия присяги в Душанбе
    Новые россияне

    В Душанбе первые кандидаты на получение российского паспорта приняли присягу, став полноправными гражданами Российской Федерации.

  • Пожилые узбеки
    Пересчитают всех

    В Узбекистане в 2020 году хотят провести всенародную перепись населения – в последний раз жителей республики переписывали в 1989 году.

  • Андрей Масалович, президент консорциума Инфорус, эксперт в области информационной безопасности
    Витрина НАТО

    НАТО заинтересована в развитии киберцентров в Эстонии, поскольку альянс хочет использовать республику как витрину своих технологий, считает эксперт.

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Владимир Путин ответил на вопрос про Михаила Саакашвили
Владимир Путин ответил на вопрос об экс-главе Грузии Михаиле Саакашвили
Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия

Соцсети

Sputnikabkhazia