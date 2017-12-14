14 декабря 1992 года: 85 человек погибли в сбитом вертолете из Ткуарчала

В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала.
Два вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту вылетел в Гудауту.
В 17.30 часов спустя 12 минут после взлета на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03", шедший ведомым, попала ракета класса "Земля – воздух".
Ракета была выпущена с территории подконтрольной войскам Госсовета Грузии.
Вертолет упал на территории села Лата Гулрыпшского района.
Погибли все 85 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин.
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