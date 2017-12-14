Крым и Абхазия обсудили точки соприкосновения в развитии спелеологии

Специалисты Абхазии и Крыма обсудили перспективы спелеологии и сотрудничества двух регионов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 14 декабря.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik, Анжелика Бения. В Сухуме прошла пресс-конференция в формате видеомоста Сухум – Симферополь на тему: "Крым и Абхазия: точки соприкосновения в развитии спелеологии".

© Sputnik. Томас Тхайцук Подземное царство Нового Афона

Абхазия и Крым – уникальные карстовые регионы с неповторимыми пещерными ландшафтами, где спелеология имеет многолетнюю историю.

На пресс-конференции специалисты обсуждали перспективы спелеологии в Крыму и Абхазии.

Необходимо укрепить традиции сотрудничества спелеологов двух регионов, отметил председатель регионального отделения Русского географического общества в республике Крым Борис Вахрушев.

В 1958 году на карстовом плато прошел первый спелеологический съезд, напомнил он. Этот год считается началом основания научной и спортивной спелеологии в Крыму. Во времена, когда открытые пещеры были не такими глубокими, у Абхазии был рекорд Советского Союза на массиве Арбаика. Потом Крым, соревнуясь с Абхазией, взял первое место, затем Абхазия вышла вперед, сказал Вахрушев.

"Шли годы интенсивных исследований. Был исследован Крым, как нам казалось, хорошо. Рядом оказалось замечательная карстовая страна, спелеологическая страна Абхазия. Усилия крымских исследований и спелеологов были направлены туда, потому что это уникальный карстовый регион. Я знаю, что мы будем продолжать дружить и вместе работать. Крым и Абхазия связаны географически, связаны по духу и историей", – сказал декан географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев.

Количество разведанных карстовых пещер в Абхазии около 500, однако в недрах Абхазии пока много не открытых пещер, добавил председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Савелий Читанава.

"Абхазия уникальна тем, что ее карстовые пропасти – глубочайшие в мире. Разведанных карстовых пещер в Крыму 900, в Абхазии пока всего 500. Неизученного у нас пока очень много",– отметил Читанава.

В обсуждениях Савелий Читанава привел в пример пещеру Крубера-Воронья – глубочайшую в мире, которая расположена в горном массиве Арбаика (Гагрский хребет Западного Кавказа — ред). Изученная ее глубина 2199 метров.

Он напомнил, что помимо рекордной глубины, с этой пещерой связано еще одно уникальное явление. В карстовых полостях ее есть озера и реки. Из самой глубокой пещеры мира Крубера-Воронья вытекает и впадает через 18 метров в Черное море самая короткая в мире река Репруа, напомнил он.

В этой пещере также зафиксировано еще одно уникальное явление, отметил Читанава. На глубине около 1980 метров обитает насекомое из ряда ногохвосток. По словам ученых, это удивительное явление, так как на такой глубине не могут обитать живые существа.

© Фото: Кирилл Багрий Пещера Веревкина в Абхазии: претендент на рекорд и новый вид жуков

У Абхазии с Крымом много общего, отметил старший научный сотрудник отдела флоры и растительности института ботаники Академии наук Абхазии.

"Если продолжить тему о связях крымских и абхазских спелеологов, нужно сказать, что в Абхазии также находится пещера, названная в честь известного крымского спелеолога Вячеслава Пантюхина. Это и многое другое говорит о давнем сотрудничестве двух стран, которое, безусловно, нужно развивать", – считает Савелий Читанава.

На пресс-конференции также поднимались вопросы того, как использовать пещеры в качестве туристических объектов, не нанося ущерба экологии. Говорили и о возможностях создания новых спелеологических объектов на базе искусственных подземных выработок.

Спелеологи не рекомендуют использовать пещеры как туристический объект, сказал, отмечая важность проведения мониторинга и исследования биологии пещер, председатель Совета Российского союза спелеологов, ученый секретарь отделения Русского географического общества в республике Крым Геннадий Самохин.

"Абхазия – уникальный уголок нашей планеты, в котором спелеологический потенциал еще не раскрыт. В рейтинге глубочайших пещер в мире первые четыре находятся в Абхазии. В Абхазии есть две пещеры глубже двух километров. Нигде в мире больше такого нет. И это еще не придел. В Крыму, как и в Абхазии, есть несколько оборудованных пещер. Поток туристов, который посещает оборудованные пещеры в десятки тысяч раз больше, чем в необорудованные. Это приводит к серьезным проблемам. Именно там нужно проводить максимальную экологическую безопасность пещер", – сказал Самохин.

Член экспертного совета и аттестационной комиссии Министерства курортов и туризма Республики Крым Екатерина Лукьяненко отметила необходимость вовлечения в процесс молодых специалистов.

© Sputnik. Бадри Есиава Первый "подземный" экскурсовод Абхазии

"Мы третий год подряд наших студентов знакомим с Абхазией. Пока это одностороннее сотрудничество. У нас много общих проблем, которые необходимо решать вместе, вовлекая в процесс молодежь. Им нужно рассказывать и показывать эти удивительные места, рассказывать об интересной научной связи двух стран", – сказала она.

Абхазия готова принять крымских студентов, сказала президент Географического общества Абхазии, заместитель директора Рицинского реликтового национального парка, доцент Абхазского государственного университета Инга Тания.

"В исследованиях территории Абхазии, ее карстовых полостях, огромное участие принимала Россия, спелеологи Крыма. На наш взгляд, необходимо продолжить сотрудничество в этом направлении. Необходимо также использовать потенциал – молодежь, которая также будет заинтересована в изучении", – сказала Инга Тания.

Она также напомнила о работе созданного в начале XX века Крымско-Кавказского горного клуба и про Евгению Попову, которая была участницей клуба, чьи гидрологические исследования, проведенные в 1913 году, дали возможность использовать до настоящего времени данные о гидрологических особенностях озер Малая и Большая Рица.