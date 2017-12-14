Погода в Абхазии: в пятницу без осадков

Почтить память 85-и человек, погибших 25 лет назад в сбитом вертолете, в село Лата, приехали руководители Гулрыпшского и других районов Абхазии, родственники невинных жертв грузинской агрессии, а также многочисленная молодежь страны со специальной миссией, приуроченной к этой скорбной дате.

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