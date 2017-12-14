22:26 14 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Прогноз

Погода в Абхазии: в пятницу без осадков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (551)
15 0 0

В пятницу на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается незначительная смена воздушных масс, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. В пятницу в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Атмосферное давление пониженное 762 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.

Ветер слабый 3-5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3 до +8˚С, днем от +11 до +16˚С.

Температура морской воды +12˚С.

Волнение морской воды слабое в один балл.

Относительная влажность воздуха высокая 60-80%.

В столице ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +4˚С  днем +16˚С.

Темы:
Погода в Абхазии (551)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

  • Евро
    Упущенные миллионы

    По прогнозам министерства экономики, Латвия ежегодно могла получать 60 миллионов евро от программы выдачи видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.

  • Игналинская АЭС в Литве, архивное фото
    Радиоактивный аукцион

    Генпрокуратура Литвы предполагает, что нынешний глава Игналинской АЭС причастен к незаконному аукциону по продаже радиоактивно загрязненных труб на 1,5 миллиона евро.

  • Аэропорт Кишинева
    На взлет!

    Открытие второй взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинева состоится 19 июля 2018 года, рассказали в компании Avia Invest.

  • Церемония принятия присяги в Душанбе
    Новые россияне

    В Душанбе первые кандидаты на получение российского паспорта приняли присягу, став полноправными гражданами Российской Федерации.

  • Пожилые узбеки
    Пересчитают всех

    В Узбекистане в 2020 году хотят провести всенародную перепись населения – в последний раз жителей республики переписывали в 1989 году.

  • Андрей Масалович, президент консорциума Инфорус, эксперт в области информационной безопасности
    Витрина НАТО

    НАТО заинтересована в развитии киберцентров в Эстонии, поскольку альянс хочет использовать республику как витрину своих технологий, считает эксперт.

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Чааныбзиала: маленькие сухумчане оценили главную елку Абхазии
Чааныбзиала: маленькие сухумчане оценили главную елку Абхазии
Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия

Соцсети

Sputnikabkhazia