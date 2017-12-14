Погода в Абхазии: в пятницу без осадков

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. В пятницу в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.
Атмосферное давление пониженное 762 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.
Ветер слабый 3-5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3 до +8˚С, днем от +11 до +16˚С.
Температура морской воды +12˚С.
Волнение морской воды слабое в один балл.
Относительная влажность воздуха высокая 60-80%.
В столице ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +4˚С днем +16˚С.