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"Старший брат" Эйфелевой башни: Сухумский маяк Эрнеста Гуэна

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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15 декабря 2017 года исполняется 185 лет со дня рождения французского инженера-строителя, создателя всемирно известной башни в Париже, ставшей одним из символов столицы Франции. О том, как связан Сухумский маяк с Эйфелевой башней, построенной через 28 лет после сборки Сухумского маяка, читайте в материале Sputnik.

Sputnik

Сухумский маяк родом из Франции, он был сконструирован инженером Эрнестом Гуэном, одним из создателей Эйфелевой башни, по заказу Департамента навигации военно-морского флота Российской империи. В 1861 году навигационное сооружение было привезено в Сухум, его по частям собрали за 150 дней. С тех пор более полутора веков сухумский маяк служит ориентиром для морских судов, курсирующих у берегов Сухумской бухты.

Сухумский маяк, 1861 год
© Фото: из архива Анзора Агумаа
Сухумский маяк, 1861 год

Высота навигационного сооружения составляет 34 метра. Чугунная витая лестница внутри башни, насчитывающая 147 ступеней, ведет на вершину маяка, откуда открывается вид на Сухум и Новый Афон. Благодаря линзе Френеля, установленной на фонаре, свет маяка виден на расстоянии до 30 километров, лучи доходят практически до самого горизонта.

Изначально на маяке был установлен масляный светильник. Однако во время сильных ветров верхушка маяка раскачивалась, и масло из светильника выливалось. Раскачивание удалось остановить благодаря специальной системе тросов, которые и сейчас опоясывают маяк, а масляную лампу заменили на ацетиленовую горелку, а позже – на электрический фонарь.

Маяк
© Sputnik. Томас Тхайцук
Маяк

Сейчас в прожекторе маяка установлены две электрические лампы, каждая мощностью в один киловатт. В некоторых источниках есть информация, что в 1877 году во время русско-турецкой войны турецкие войска, покидая Сухум, хотели повалить маяк, зацепив его тросами с корабля – не смогли. Тогда в качестве трофея они вывезли фонарь маяка, но спустя год он был заменен новым.

Сейчас он служит верой и правдой, но оброс и дополнительной "нагрузкой", как вышка для антенн связи. Время его не щадит, выглядит он не лучшим образом, реконструкция давно не проводилась. Попасть туда сложно – он не туристический объект, а числится на балансе гидрологического института Абхазии.

Маяк по-Маяковски

Сухумский маяк за свою полуторавековую историю успел обрасти легендами.

"Летом 1901 года, будучи в Сухуме на летних каникулах, сухумский маяк посетил Владимир Маяковский. Он был настолько восхищен маяком, что впоследствии взял псевдоним от слова "маяк" — Маяковский". Так гласит приписка от руки, сделанная неизвестным автором на старинных протоколах, которые хранятся в архиве гидрофизического института Абхазии. Автор наверняка не знал, что Маяковский — это настоящая фамилия русского поэта. Он родился в селе Багдади Кутаисской губернии в Грузии в семье лесничего Владимира Константиновича Маяковского.

Маяк
© Sputnik. Томас Тхайцук
Маяк

Тем не менее городская легенда имеет под собой основание. Маяковский действительно посещал Сухум и взбирался на башню маяка. Правда и то, что сооружение произвело на него сильное впечатление, впоследствии он написал для детей книжку "Эта книжечка моя про моря и про маяк". Об этом пишет в своих воспоминаниях мать поэта Александра Маяковская.

"Мы доехали до Батума поездом, а оттуда в Сухум – пароходом. Это путешествие доставило всем большое удовольствие, особенно впечатлительному и любознательному Володе. Он был одет в матросский костюм, оживленно разговаривал с пассажирами, капитаном, матросами. Мы не могли уследить за ним, так быстро он бегал по пароходу. Ему хотелось все увидеть, все осмотреть", — отметила Маяковская.

Сухумский маяк, 2015 год
© Sputnik. Томас Тхайцук
Сухумский маяк, 2015 год

Она написала, что в тот приезд они с сыном много гуляли и осматривали город, особенно им запомнилось посещение маяка.

"Володю заинтересовал маяк. Ему объяснили устройство и назначение маяка: он далеко светит и указывает путь морякам. Сам он с детства мечтал жить так, чтобы своими делами освещать людям путь к светлому будущему", — говорится в воспоминаниях матери поэта.

Старость — не радость

Сегодня, в век высоких технологий, когда все современные суда оснащены спутниковой навигацией, сухумский маяк несет свою вахту, но уже в автоматическом режиме и на солнечных батареях. Время берет свое – металлическую башню маяка разъела коррозия, облупилась краска на металле. Век высокой поэзии Сухумского маяка остался в прошлом. Чудо инженерной мысли Эрнеста Гуэна нуждается в срочном ремонте.

Маяк
© Sputnik. Томас Тхайцук
Маяк



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