Расскажи, Снегурочка, как дела: "сказочная" работа

Приближается самый главный праздник для детей и для многих взрослых – Новый год. Как известно, праздничное настроение создают главные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Sputnik Абхазия выпала возможность пообщаться со спутницей бородатого добряка.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Для того, чтобы праздник состоялся, к нему нужно тщательно подготовиться, именно этим занимается Снегурочка с шестилетним стажем работы Хибла Хажомия. Она и еще восемь молодых ребят во всю готовятся к утренникам в школах, детских садах и выездам на дом. Снегурочки

Хибла Хажомия решила примерить образ Снегурочки на себя случайно. Шесть лет назад попала в агентство, которое устраивало новогодние выступление для детей.

"Я там проработала три года, но затем наше агентство распалось, кроме детского отдела, и до сих пор продолжаем работать. Спустя два года я уже открыла свое агентство. В этом году в программе выступлений будут и ведьмы, и принцессы, обязательно Снегурочки и Деды Морозы", — добавила она.

Первым зрителем и критиком ее новогоднего дебюта стала вузовская преподавательница Хиблы. <"Мы попали в дом к моему лектору, у которого я училась в АГУ. Я зашла в дом, помню, что очень сильно нервничала. Она посмотрела на меня и спросила, есть ли у меня сестра-близнец или кто-нибудь похожий на меня. Но потом мы с ней поговорили, и она сказала, что кажется, что она меня знает, и я призналась, что учусь у нее", — улыбается Хибла.

Хибла никогда не занималась актерским делом, и всему ее научила первая начальница.

"Моя первая начальница закончила институт культуры, именно она нас всему учила. Она учила нас разговорной речи, как поставить голос, как не бояться детей. Первый месяц работы, если честно, я их боялась, потому что когда ты с ними просто так общаешься, это одно, но когда ты пытаешься развеселить и увлечь их, то это совершенно другое", — отметила она.

Работа с детьми увлекла Хиблу и она привыкла к ним.

Публикация от Аниматоры В Городе Сухум 🌈🎉🎉 (@smile.club_) Окт 14 2017 в 1:32 PDT

"Сначала они у тебя забирают всю энергию, когда приходишь к ним, и после праздника я могла спать сутки. А теперь они после меня спят сутки", — смеется Хажомия.

Снегурочка и ведьма

Помимо роли Снегурочки, Хибла в этом году решила расширить свой творческий диапазон и замахнулась на роль ведьмы.

"Быть ведьмой намного сложней, чем Снегурочкой. Моя команда новая. Многие еще боятся быть ведьмой, потому, что нужно наводить страх, но при этом не довести детей до панического ужаса. Я в этом году решила быть плохим персонажем, а хороший персонаж уже моя племянница, которую я взяла на работу", — призналась она.

Помимо выступлений в школах, детских садах Хибла и ее команда выезжает и на дом.

"У нас есть программы которые идут на дом, и в детские сады, школы. В этом году у нас очень большое количество заказов именно на дом. К нам звонят, говорят о том, что хотят Деда Мороза и Снегурочку, и мы уже договариваемся. Бывают такие случаи, когда собирают двор детей и мы проводим праздник", — сказал Хажомия.