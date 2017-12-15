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Уроки абхазского языка

Трапш о встрече в Турции: искали пути сохранения абхазского языка

© Sputnik. Лев Рыжков
В Абхазии
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Международный круглый стол "Россия-Турция-абхазо-адыгские диаспорные сообщества: проблемы и перспективы социокультурного взаимодействия в современных условиях" прошел в Стамбуле 15 декабря.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Амра Амичба. Ученые и эксперты из России, Абхазии и абхазо-адыгского диаспорного сообщества Турции ищут пути взаимодействия по сохранению языка и его развитию, по сохранению культуры и традиций. Об этом в интервью радио Sputnik заявил по телефону из Стамбула политолог Николай Трапш, участвовавший в работе круглого стола.

"И хотим опыт, который мы нарабатываем на примере абхазской диаспоры транслировать на другие диаспорные сообщества, которые представляют субъекты Российской Федерации, — сказал Трапш. — Идея главная — через культурное сотрудничество пойти к расширениям связи. Но вся эта система не имеет серьезного виртуального выхода. Мы хотим, чтобы в электронном пространстве тоже было представлено. Есть фундамент абхазского опыта, на который можно попробовать это наложить."

Как заметил Трапш, нужно полагаться не на то, что будет исключительно и всегда государственная поддержка, нужны общественная инициатива и инициатива бизнеса.

"Мы говорим о том, что в Российской Федерации можно получать гранты на проведение языковых школ, проведение межкультурных мероприятий. Начинать снизу, а не надеется на то, что все проблемы за нас решит государство. Можно добавить, что со стороны диаспоры это вызвало позитивную реакцию – проблема сохранения языка для них актуальна. Проблема использования языка в виртуальном пространстве тоже актуальна. У нас здесь нарабатываются перспективы, мы собираемся весной встречаться. Продолжать этот диалог уже на базе тех конкретных проектов, которые мы собираемся актуализировать в России. Мы собираемся подавать на гранты, в том числе на грант президента России по этому вопросу и у нас весной уже будет определенная ясность, и будем продолжать этот диалог", — пояснил Николай Трапш.

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По его словам, если заявка на грант будет одобрена, то можно будет говорить о создании виртуального образовательного курса абхазского языка или создании профильного сайта, которой был бы посвящен диаспоре сегодня.

"Будут привлечены все стороны, специалисты в том числе абхазские и специалисты по информационным технологиям из Российской Федерации, и представители заинтересованных структур, Госкомитета по репатриации Абхазии. В плотном альянсе будем работать, — сказал Николай Трапш. — Востребованность в том, что все больше жизнь перемещается в виртуальное пространство. Традиционные классические формы обучения языку через бумажные учебники, словари, самоучители они отходят в прошлое. Сейчас, чтобы реально воздействовать на большую аудиторию, нужно все это виртуализировать и переводить в электронную форму, соответствовать духу времени".

Международный круглый стол "Россия-Турция-абхазо-адыгские диаспорные сообщества: проблемы и перспективы социокультурного взаимодействия в современных условиях" прошел в Стамбуле 15 декабря.




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  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

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