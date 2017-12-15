МВД о "комендантском часе" для детей: ночью преступлений больше

Генеральная прокуратура Абхазии предложила Парламенту разработать и ввести в действие закон, ограничивающий пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из 11 преступлений, совершенных несовершеннолетними в Сухуме за 11 месяцев 2017 года, 8 совершены в вечернее и ночное время, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия, начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД по городу Сухум, подполковник милиции Альбина Григолия.

"В связи с этим, если бы был принят закон об ограничении времени пребывания детей на улице в ночное время, то нам это очень помогло бы", — добавила она.

Старший инспектор Управления общественной безопасности МВД Абхазии подполковник Алина Худякова также считает, что принятие закона, ограничивающего пребывание детей и подростков на улице в ночное время, необходимо.

© Sputnik. Томас Тхайцук Детское время: Генпрокуратура хочет защитить подростков от самих себя

"Конечно, нам необходим закон об ограничении пребывания детей в общественных местах в вечернее время суток, в котором будет подчеркнуто, что не допускается нахождение наших детей, не достигших совершеннолетия, в ночное время, в особенности в осенне-зимний период, то есть с 1 ноября по 31 марта на улице", — добавила она.

Правоохранители рекомендует установить время пребывание детей и подростков на улице не позже 22.00 вечера. А в весенне-летний период с первого апреля по 30 октября после 23.00 часов.

"В летний период наши дети больше находятся на улице, например, на берегу, в черте города. Вы прекрасно знаете и обращали внимание на то, как дети пребывают в местах отдыха, в увеселительных заведениях, посещают качели, карусели и очень часто наши сотрудники обращали внимание, как наши дети проводят свой досуг", — отмечает Худякова.

По ее словам, дети и подростки часто задерживаются без сопровождения родителей или лиц их заменяющих.

"Поэтому было бы целесообразно рассмотреть и принять решение по данному закону", — подчеркнула она.

Инспекторы по делам несовершеннолетних работают во многих городах и районах республики.

"Это 144 средние школы, два колледжа, два техникума, две школы-интерната, два лицея-интерната, первый курс СОИ, техникум и первый курс Абхазского госуниверситета. Это дети несовершеннолетние, которые получают образование, мы им уделяем должное внимание с которыми мы занимаемся профилактическими вопросами, вопросами воспитания", — сказала Худякова.

Согласно статистике преступлений, совершаемые детьми и подростками, это кражи.

"В большинстве случаев, преступления такого характера ведут к очень серьезным последствиям. Бывает и так, что несовершеннолетние совершают еще и грабеж, были замечены несовершеннолетние не только мальчики, но и девочки. Бывают случаи, когда к примеру несовершеннолетние перемещаются с одного района в другой и там совершают преступления", — говорит она.

При задержании, детей доставляют в те городские органы внутренних дел, откуда несовершеннолетние приехали в тот или иной район.

"По принятию этого закона, конечно, мы будем располагать помощью администраций городов и районов. Наверняка будут предусмотрены баннеры, плакаты, реклама, то есть родители будут предупреждены в целом все наше население в средствах массовой информации", — подчеркнула Алина Худякова.

Кражи и грабежи в Абхазии дети совершают в большинстве случаев в возрасте от 14 до 17 лет.

"Как вы знаете, с 14 лет наступает уголовная ответственность за тяжкие преступления. На сегодняшний день 69 подростков стоит на учете по делам несовершеннолетних. Это дети, которые злостно уклонялись от учета, которые самовольно уходили из дома, нарушали школьную дисциплину, совершали мелкие хулиганства", — сказала она.

В целом по республике с 1 января по 1 декабря 2017 года совершено 20 преступлений, за аналогичный период 2016 года было также 20 преступлений.

"Преступления уголовного характера наказуемы, в местах лишения свободы на сегодня находятся двое и один человек под следствием", — отметила Худякова.

Будущий закон будет также предусматривать штрафные санкции для родителей, чьи дети будут находиться на улице после установленного времени.

"Если ребенок посещает увеселительные заведения в ночное время ребенка будут доставлять в управление внутренних дел, проводить с ним беседу, вызывать родителей", — сказала Худякова.

При этом дирекция заведения в котором ребенок находился поздно ночью будет подвергаться штрафу. Владельцы кафе, баров, других заведений должны будут уведомлять детей и подростков о том, что несовершеннолетние без сопровождения взрослых не должны быть в ночное время в заведении.