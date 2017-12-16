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Новогодние игрушки

Размер не имеет значения: какие елочные игрушки выбирать

© Фото: Gary Spears
В Абхазии
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О том, какие елочные игрушки покупать к Новому году, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В наступающем 2018 году, как советует дизайнер по ландшафту Кристина Гумба, елку стоит нарядить в стиле "Natural".

"Мы все находимся в ожидании года собаки – это дружелюбное, преданное человеку животное. Она не принимает и не признает излишних украшений, роскоши. Стиль "Natural" подразумевает украшения из природных материалов. Что касается цветового решения, то это желтый. Поэтому приветствуются все оттенки желтого, актуальными считаются игрушки в золотисто-песочных, кофейно-шоколадных цветах. Также можно использовать зеленый и все его оттенки, красный, белый", — поясняет она.

Самый быстрый и легкий способ нарядить Рождественское дерево – купить игрушки в магазине, где они представлены в изобилии, нужного качества и размера.

Продажа новогодних игрушек на сухумском рынке
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Продажа новогодних игрушек на сухумском рынке

В магазинах Абхазии предприниматели уже предлагают большой ассортимент игрушек. И, конечно, абхазские продавцы не хотят отставать от последних тенденций.

"В этом году мы привезли много игрушек. Есть большой выбор цветов, конечно. Красные игрушки, а это цвет Нового года, люди всегда берут, также желтые, золотистые, светло-розовые и даже белые игрушки хорошо идут", — рассказывает продавец на сухумском рынке Ася.

Правда, как она признается, размер игрушек не имеет значения. Каждый выбирает то, что ему по вкусу.

"Кто-то любит большие шарики покупать, кто-то средние. Это уже на вкус каждого. Мы же привозим и те, и другие. А вот, кстати говоря, на макушку елки стали брать не звезду, как это было раньше, а большой бант. Кстати, банты берут и просто для оформления", — с удивлением говорит Ася.

Продажа новогодних игрушек на сухумском рынке
© Sputnik. Сария Кваацхелия
Продажа новогодних игрушек на сухумском рынке

Но выше всего спрос в этом году, как выяснилось, на украшения из природных материалов: игрушки из бумаги, композиции из шишек, мешковины, палочек корицы, долек апельсина завязанные джутовой веревочкой, а также из веточек шиповника.

На новогодних и рождественских праздниках в наступающем году в тренде атмосфера лесной сказки. И потому веточки шиповника и фигурки птичек пользуются особой популярностью.

Кстати говоря, цены на елочные игрушки варьируются от 50 до 500 рублей.

Украшение для елки можно и заказать. Любой каприз за ваши деньги. Стеклянные, пластмассовые, разных форм и размеров игрушки на заказ обойдутся от 300 до 4000 рублей за единицу.

Художник Сария Тания
© Sputnik. Сария Кварацхелия
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Пожалуй особый шик — это украшения ручной работы.

В Сухуме, например, делают игрушки из стекла с национальной тематикой вручную.

Еще один шанс стать обладателем чего-то необычного предоставит зимний Art-маркет, который пройдет 23 и 24 декабря в Сухуме. Однако не стоит забывать, что и цены на эксклюзивные украшения могут быть исключительные.

Но, если уж вас совсем ничего не устраивает, то дизайнер Кристина Гумба советует не отчаиваться. Есть множество разных способов, которые позволят сделать вашу новогоднюю елку индивидуальной и необычной – достаточно включить фантазию и посмотреть на привычные материалы с новой стороны.

 




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    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

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