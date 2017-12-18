ДТП с летальным исходом произошло в Сухуме

Один пассажир скончался в результате ДТП, произошедшего в Сухуме в воскресенье 17 декабря, сообщили корреспонденту Sputnik Абхазия в пресс-службе МВД.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Анжелика Бения. ДТП произошло примерно в 20.30 в воскресенье 17 декабря в городе Сухум по улице Дзидзария, напротив здания СОИ, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Митсубиси" в нетрезвом состоянии, следуя по направлению к центральному железнодорожному вокзалу, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "Хонда".

"В результате ДТП водители автотранспортных средств, а также пятеро пассажиров автомобиля "Хонда" частной компании такси были доставлены в ЦРБ, где один из пассажиров от полученных телесных повреждений скончался. Жизни остальных пострадавших вне опасности", – проинформировала пресс-служба МВД.

Водитель автомобиля "Митсубиси" после оказания первичной медицинской помощи задержан и водворен в ИВС.