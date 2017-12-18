Столетие Абхазского музея отметили в Сухуме

Абхазский Государственный музей был открыт в 1917 году. В Сухуме в честь юбилея музея провели конференцию и презентовали альбом "Абхазский государственный музей (1917-2017)".

СУХУМ, 18 дек — Sputnik, Анжелика Бения. Конференцию, посвященную 100-летию Абхазского государственного музея, провели в Сухуме в понедельник 18 декабря.

© Sputnik. Томас Тхайцук Абхазский музей: 250 тысяч экспонатов за 100 лет

За 100 лет своего существования, меняя свою организационно-правовую форуму, структуру, музей всегда оставался главным научным, общественным центром Абхазии, сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"Это главный музей страны, в котором за первые сто лет собралось более 250 тысяч единиц хранения – прекрасный фонд, которым могут похвастаться немногие музеи. Сегодня расширена экспозиционная площадь музея. Материально-техническая база приближена к мировым стандартам. Музей теперь всегда готов принимать тысячи посетителей", – сказала министр.

В свое время Абхазский музей дал путевку в жизнь многим организациям, которые потом уже состоялись как отдельные учреждения культуры, такие как Картинная галерея, Мемориальный музей Нестора Лакоба и так далее. Все они начинали свою работу под крышей Абхазского Госмузея, напомнила министр.

"Только в музее за очень сжатое время можно получить колоссальное количество информации о культуре страны. Куда бы мы ни приезжали, для того чтобы понять настоящее, мы идем в театры, для того чтобы узнать прошлое страны, – в музеи", – добавила Эльвира Арсалия.

Оцифровка музейных ценностей, создание электронных каталогов, интерактивная подача материала – это то, что помогает сегодня любому музею быть в мировом культурном и научном обороте, отметила министр культуры Абхазии. По ее словам, в век высоких технологий – это одна из приоритетных задач министерства. Арсалия выразила надежду на то, что Министерство культуры Абхазии, и Абхазский госмузей в ближайшем будущем поставят перед собой такую задачу.

© Sputnik. Анжелика Бения 100-летие Абхазского государственного музея

Возникновение и становление Абхазского государственного музея – свидетельство богатой истории абхазского народа. В течение 100 лет музей достиг больших высот в изучении вопросов абхазской истории, этнографии, географии, сказал президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, выступая на юбилейной конференции.

"Существует субъективное мнение, что времена музеев прошли, что все необходимое и интересующее человека можно найти на просторах интернета, но такое мнение далеко от истины, так как в музеях хранятся экспонаты, дошедшие до нас из глубины веков, и мы воочию их можем видеть. Они — свидетельство древней истории. Именно поэтому в функции музейных экспонатов входит еще и социальная, и в наше время это крайне актуально. Благодаря им у нас есть возможность проникнуть в прошлое, сравнить и дать оценку тем или иным событиям, извлечь из них полезный опыт", – отметил президент.

Становление Абхазского госмузея всегда сопровождалось нелегкими событиями. Во времена грузинского меньшевизма большинство экспонатов было вывезено на территорию Грузии. Но благодаря "Абхазскому научному обществу" работы по изучению этого региона продолжились, и в 1924 году музей был восстановлен.

"Посмотрите, насколько сложный путь прошел Абхазский музей. Последняя грузино-абхазская война разрушила фонды музея. Грузинские войска и вандалы ограбили музей, унесли уникальные предметы. Но работники музея приложили все усилия для восстановления экспонатов, фондов музея. Считаю важным продолжить и усилить работу по возвращению незаконно вывезенных в разное время из Абхазии исторических материалов, представляющих большую ценность", – добавил Рауль Хаджимба.

Забота о музеях и их защита остается одним из приоритетных направлений абхазского государства, заверил президент.

На юбилейной конференции также был презентован альбом "Абхазский государственный музей (1917-2017)", который был выпущен в честь 100-летия Госмузея.

100-летие Абхазского государственного музея © Sputnik. Анжелика Бения

Книга "Абхазский музей" © Sputnik. Анжелика Бения

Книга "Абхазский музей" © Sputnik. Анжелика Бения

Книга "Абхазский музей" © Sputnik. Анжелика Бения

Книга "Абхазский музей" © Sputnik. Анжелика Бения

Книга "Абхазский музей" © Sputnik. Анжелика Бения

Книга "Абхазский музей" © Sputnik. Анжелика Бения 1 / 7 © Sputnik. Анжелика Бения 100-летие Абхазского государственного музея

Альбом предлагает читателю историю становления музея как научно-исследовательского, культурно-просветительского центра, хранилища памятников естественной истории, материальной и духовной культуры абхазов – этноса, издревле населявшего Абхазию, сказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

Составители альбома стремились гармонично сочетать популярное освещение истории Абхазии, не теряя при этом научной ценности. Работа над альбомом была сложной, велась больше года, добавил Джопуа.

В XIX веке в Абхазии была начата работа по созданию музея, но, к несчастью, собранные в те годы по крупицам нумизматические, этнографические, археологические находки были утеряны в тяжелое военное время. В 1915 году силами интеллигенции вновь была начата работа по восстановлению музея. Абхазский государственный музей был открыт в 1917 году.