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Экспозиция к 100-летию Абхазского государственного музея

Уникальная сотня: к 100-летию Абхазского госмузея открыли спецэкспозицию

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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17641

В Сухуме проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Абхазского государственного музея, который был открыт 17 мая 1917 года на базе "Общества любителей и исследователей природы и населения Сухумского округа".

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Амра Амичба. Около 100 особо ценных предметов из хранилища представлены на временной выставке в Абхазском государственном музее.

Сотрудники музея приурочили редкую экспозицию к 100-летию Абхазского государственного музея.

100-летие Абхазского государственного музея
© Sputnik. Анжелика Бения
Столетие Абхазского музея отметили в Сухуме

Основу выставки составляют исторические документы, предметы истории, археологические и этнологические коллекции, собранные в течение длительного времени на территории Абхазии. Они представлены в виде ритуальных предметов, украшений, оружия и тканевых изделий. Многие из представленных предметов экспонируются впервые.

Как заметил на открытии выставки директор музея Аркадия Джопуа, он был против того, чтобы выставлять на всеобщее обозрение экспонаты, которые, по его словам, должны находиться за семью печатями.

"Через творческие споры пришли к единому мнению, — признался он. – Организация выставки подобных уникальных экспонатов связана с обеспечением безопасности. Но, когда сотрудницы музея захотели провести подобную выставку к столетию учреждения, я согласился".

Уже начиная с момента подготовки, выставочный зал в Абхазском госмузее охраняли сотрудники столичной милиции. И в день открытия они следили за сохранностью экспонатов.

Среди экспонатов Евангелие на абхазском языке 1912 года, сабля Николая II, серебряные чаши и женские пояса, украшения, золотые подвески, женское седло, платье Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, в котором она выступала на конкурсе имени Чайковского в 1994 году, где завоевала Гран-при, а также ее "Золотая маска" и многое другое.

Платье народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, в котором она выступала на конкурсе имени Чайковского в 1994 году
© Sputnik. Амра Амичба
Платье народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, в котором она выступала на конкурсе имени Чайковского в 1994 году

Главный хранитель музея Любовь Дзыба рассказала, что решила сделать такую выставку со своими сотрудницами к 100-летию музея как подарок всем посетителям.

"Мы хотели показать вам то, на что мы любуемся без вас, посетителей музея. А сегодня и вы с нами полюбуетесь. Это то, что хранится у нас в фондах. Часто говорят о золоте, но здесь экспонаты для нас гораздо дороже золота. Например, посмотрите на эту кофту, которой почти 170 лет. Для нас даже иголочка, ниточка маленькая что-то говорящая об истории Абхазии очень ценна, — подчеркнула она. — Почему мы целый год приобретали это седло, потому что седел много, красивых тоже, но наше интересно тем, что, кроме абхазов, никто во всем мире не употребляет кость при создании седел. Это тоже интересно. А то, что это седло использовали во время съемок фильма "Белый башлык" — это уже вторично".

Экспозиция к 100-летию Абхазского государственного музея
© Sputnik. Амра Амичба
Экспозиция к 100-летию Абхазского государственного музея

Любовь Дзыба обратила внимание на необычный экспонат — золотую маленькую шпагу.

"Мелкие предметы из золота особенно интересны. Шпажка ритуальная. Вы хотите попросить Бога о чем-то очень сильно — с этой шпагой выходите. Вы хотите от чего-то избавиться, то, что вас не интересует — то же самое. Посмотрите рядом барашек лежит. У какой-то красавицы висела на шее эта подвеска. Рядом такая же подвесочка уже в виде бочоночка сделана. А вот, посмотрите, крест III века, подтверждающий, что в Абхазии христианство раннее, — отметила главный хранитель музея. — Постарались показать, кому это интересно, маленькую часть нашего фонда".

Экспозиция к 100-летию Абхазского государственного музея
© Sputnik. Амра Амичба
Экспозиция к 100-летию Абхазского государственного музея

По словам Любови Дзыба, об открытии уникальной выставки даже дали "бегущую строку" по местному телевидению.

"Сегодня узкий круг пришел, в основном участники конференции к столетию Абхазского госмузея. А завтра целый день выставку бесплатно могут посетить все желающие", — сказала она.

Посетительница выставки Аида Ладария призналась, что поражена увиденным, несмотря на то, что слышала об уникальных вещах, хранящихся в Абхазском музее.

"Понимаю, что экспозиция не может быть постоянной, связано все это с охранными моментами. Я бы предложила художественно сфотографировать и сделать экспозицию с конкретным описанием этих вещей, чтобы посетители музея видели и гордились тем, что у нас есть, — сказала она. — Ценность их заключается в том, что они отображают то время, в которое они были созданы. Очень важно, чтобы молодое поколение знало о том, что была великая культура, великое умение".

Выставка около 100 уникальных предметов из хранилища будет открыта для всех желающих в Абхазском государственном музее еще один день 19 декабря.

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