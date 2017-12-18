Торговый дом "Абхазия" открылся в Москве

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное открытие торгового дома "Абхазия" состоялось на территории крупнейшего в Европе торгового комплекса "Фуд Сити" в Москве, сказал в интервью Sputnik Абхазия торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

© Sputnik. Томас Тхайцук Абхазия выставит продукцию на крупнейшей торговой площадке Европы

Открытие торгового Дома "Абхазия" стало возможным в результате соглашения между Торговым представительством Республики Абхазия в Российской Федерации и Евразийским Деловым союзом.

"Мы подписали соглашение в октябре нынешнего года на площадке "Золотой осени", и в результате этого нам удалось сегодня окончательно оформить создание Торгового дома "Абхазия", — рассказал Барциц.

Абхазские производители, которые выпускают продукцию даже в небольших количествах, могут привозить свою продукцию и выставлять ее в торговом доме и реализовывать ее, заметил он.

Facebook/ФУД СИТИ Открытие дома "Абхазия" на площадке Interprod EXPO в ОРПЦ "ФУД СИТИ"

"Конечно, перспективы серьезные у сотрудничества между аграриями Абхазии и огромным российским дружественным рынком. Кроме того, вооружившись таким мощным инструментом, как соглашение о режиме торговли товарами, которое мы подписали на уровне правительств, мы понимаем, что это серьезное окно возможностей", — считает он.

В торговом доме будет представлена вся палитра товаров, которая существует в Абхазии, подчеркнул торгпред.

"Наши продукты, как правило, самого высокого качества, это подтверждено участием в самых престижных международных выставках, форумах. Поэтому, я думаю, что наше сотрудничество может быть взаимовыгодным и достаточно серьезно укрепит имидж Абхазии на международной арене как страны, которая производит экологически чистую и качественную продукцию", — уверен Олег Барциц.

Торговый дом "Абхазия" — структура, которая управляет процессом непосредственно на территории России.

© Фото: Facebook/ФУД СИТИ Открытие дома "Абхазия" на площадке Interprod EXPO в ОРПЦ "ФУД СИТИ"

"Поэтому, если я вам сейчас скажу, что мы беремся за всю логистическую цепочку, то это, конечно, не так. Наша задача — прежде всего отследить качество, представить его здесь достойно и помочь производителю реализовать свою продукцию на территории Российской Федерации", — подчеркнул Барциц.

В церемонии открытия приняла участие представительная делегация из Абхазии: министр сельского хозяйства Даур Тарба, министр экономики Адгур Ардзинба, министр иностранных дел Даур Кове, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, депутаты Народного Собрания Абхазии, Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба.

© Фото: Facebook/ФУД СИТИ Открытие дома "Абхазия" на площадке Interprod EXPO в ОРПЦ "ФУД СИТИ"

"Фуд сити" — крупнейший оптово-розничный продовольственный центр в Европе. Первый агрокластер столицы объединил десятки регионов и стран. Гигантский комплекс для хранения и оптово-розничной торговли. Как минимум, 10 тысяч покупателей каждый день посещают "Фуд Сити". Ежедневно здесь реализуют до восьми тысяч тонн продуктов.