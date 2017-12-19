Минздрав Абхазии будет сотрудничать с Российской медакадемией

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и ректор Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Лариса Мошетова подписали соглашение о сотрудничестве 18 декабря в Москве.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Подписанное в Москве соглашение между министром здравоохранения Абхазии и ректором Российской медицинской академии предусматривает последипломное образование абхазских врачей всех специальностей и двустороннее научное сотрудничество, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

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Это важный документ, направленный на подготовку медицинских специалистов в Абхазии, на помощь в реформировании системы здравоохранения в целом, внедрении новых медицинских образовательных, диагностических и лечебных технологий в национальном здравоохранении, цитирует пресс-служба министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия.

"Реализация этого соглашения по сути уже начата – специалистами РМАПО проведены два цикла выездных курсов повышения квалификации абхазских медиков. Тем самым соглашение закрепило уже достигнутое и позволит достичь новых успехов в сотрудничестве с российскими коллегами", — подчеркнул министр.

В наступающем году запланировано как продолжение выездных циклов для абхазских врачей, так и специальные визиты в Абхазию российской профессуры и осуществление совместных программ. Первой акцией в этом ряду станет проведение в Абхазии крупной совместной выездной научно-практической конференции, сообщила пресс-служба министерства.