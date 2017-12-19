Минздрав Абхазии будет сотрудничать с Российской медакадемией

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Подписанное в Москве соглашение между министром здравоохранения Абхазии и ректором Российской медицинской академии предусматривает последипломное образование абхазских врачей всех специальностей и двустороннее научное сотрудничество, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Абхазия.
Это важный документ, направленный на подготовку медицинских специалистов в Абхазии, на помощь в реформировании системы здравоохранения в целом, внедрении новых медицинских образовательных, диагностических и лечебных технологий в национальном здравоохранении, цитирует пресс-служба министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия.
"Реализация этого соглашения по сути уже начата – специалистами РМАПО проведены два цикла выездных курсов повышения квалификации абхазских медиков. Тем самым соглашение закрепило уже достигнутое и позволит достичь новых успехов в сотрудничестве с российскими коллегами", — подчеркнул министр.
В наступающем году запланировано как продолжение выездных циклов для абхазских врачей, так и специальные визиты в Абхазию российской профессуры и осуществление совместных программ. Первой акцией в этом ряду станет проведение в Абхазии крупной совместной выездной научно-практической конференции, сообщила пресс-служба министерства.