Тимур Дзыба: отношение к мусульманам в Абхазии прекрасное

14 декабря состоялся съезд мусульман Абхазии, его участники собрались, чтобы избрать новое руководство Единого духовного управления мусульман Абхазии и членов совета ЕДУМ. Председателем был избран Тимур Дзыба, который сменил на этом посту Салиха Кварацхелия, его замами стали Абдурахман Джугелия и Алхас Нанба.

Избранный новым руководителем Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба в интервью Sputnik Абхазия рассказал о том, какие вопросы обсуждались на съезде организации.

– Какие вопросы обсуждались на съезде Единого духовного управления мусульман Абхазии?

– Основная тема съезда была – избрание нового председателя ЕДУМ Абхазии, а также заслушать отчет предыдущего муфтия, председателя Единого духовного управления мусульман республики.

– С какой периодичностью собирается съезд и какие вопросы, кроме избрания руководства, он ставит перед собой?

– С 1998 года мы официально зарегистрированы в Министерстве юстиции. Согласно нашему утвержденному уставу каждые пять лет мы должны проводить плановые съезды мусульман, на которых рассматриваются текущие вопросы. Основная цель съездов – решение глобальных вопросов, в том числе строительство мечети, которое обсуждается много лет.

– Действительно, мы часто слышим о том, что у мусульман нет достойного помещения для молитвы, которое бы вмещало всех желающих. Решаема ли эта проблема в ближайшее время?

– В первую очередь хочется сказать, что мусульманская религия – это не что-то чуждое для Абхазии, новое, неизвестное нам до этого. Если мы вспомним историю, буквально 50-70 лет назад большинство наших дедушек и бабушек говорили, что они мусульмане. Второе — мечети не чужды для абхазов, они были в Абхазии, функционировали. На сегодняшний день ситуация, конечно, изменилась коренным образом, но суть осталась прежней. Со времени президентства Владислава Григорьевича Ардзинба он лично занимался этим вопросом вплотную, он выделил участок на берегу моря в Сухуме. Но по той или иной причине этот вопрос не был решен, как не решен он и сейчас. Мы неоднократно обращались ко всем нашим президентам, нас поддерживали и представители мусульманских организаций республик Северного Кавказа. В принципе понимание со стороны руководства есть о том, что необходимо построить мечеть, хотя бы одну. Это было бы символично и красиво и в архитектурном, и в социальном, и в религиозном, и в политическом плане.

Большинство нашей диаспоры в мире представлено как мусульманское население, наши ближайшие кровные родственники, близкие нам по духу и обычаям кавказские народы в большинстве своем тоже мусульмане. Если есть представители той или иной религии, они должны иметь возможность исповедовать эту религию в тех культовых сооружениях, которые предусмотрены. У нас есть православные церкви, синагоги, армянско-григорианская церковь, я думаю, если в этом созвездии будет и красивая, полноценная мечеть, то это только улучшит ситуацию, укрепит стабильность в республике.

– Прежний муфтий говорил о том, что есть готовность о выделении земли под мечеть в Гудауте.

– Как я сказал, мы неоднократно обращались к руководству страны, но этот вопрос не был решен под разными предлогами. На сегодняшний день мы пришли к такому положению, когда в принципе нам выделяется участок в городе Гудаута, где планируется строительство небольшой мечети. В городе Сухум мы также обращались, чтобы построить полноценную мечеть по определенным канонам — это купол, минарет, женские и мужские залы, все это у нас сейчас присутствует, но в архитектурном плане не отвечает требованиям. В Гудауте земельный участок выделен, и мы уже начали предварительные работы по обустройству участка.

– Многие с настороженностью относятся к исламу. Как вы расцениваете эту проблему, насколько это надумано и насколько это имеет под собой почву?

© AFP/ MONEY SHARMA Кация: изучение религий народов мира было бы полезным для школьников

– Я понимаю, о чем вы говорите, что касается той информации, которую мы постоянно слышим из СМИ, к сожалению, большинство — это негатив. Великие гуманистические идеи, заложенные в исламе всевышним Аллахом, находятся в Коране, они находятся в мечетях, поэтому, чтобы узнать об этом, надо прийти, надо читать. То, что мы видим сегодня внешне, это те или иные события, которые связывают с исламом, конечно, есть повод. Не только у нас в республике, но и во всем мире люди настороженно относятся к исламу, видя некоторых представителей ислама и их деяния. В свою очередь хочу сказать, что когда произошли известные события в 2011 году в Америке, американцы при том, что они люди, живущие своеобразной жизнью, они мало занимаются изучением, чтением и так далее. После этих событий они массово стали идти в библиотеки, стали открывать интернет и интересоваться что это за религия. Ожидался негатив от того, что они увидят и услышат, но произошло наоборот, люди стали изучать истину ислама, и 35 тысяч человек приняли ислам. Это говорит о том, что то, что мы видим, не всегда соответствует тому, к чему нас призывает ислам. Еще раз говорю, что надо изучать религию, общаться с мусульманами, не стараться ограничиться информацией, которую тебе дают.

– Насколько Единое духовное управление мусульман Абхазии озабочено тем, чтобы радикальные течения в исламе не проникали в республику?

– Исторически никогда на территории Абхазии не было разногласий на почве религии. У нас всегда была золотая середина, никогда не было религиозных перекосов, какого-то глупого фанатизма. Сама религия ислам – золотая середина, там нет излишества, аскетизма и нет халатного отношения к религии. У нас при мечетях и в Сухуме, и в Гудауте есть религиозные образовательные уроки, где мы обучаем мусульман, которые принимают основы религии ислама, правильному пониманию религии, исполнению религиозных обязанностей. Надо четко знать, к чему призывает твоя религия, если мы будем изучать свою религию, в первую очередь обезопасим себя от разного рода интерпретаций на тему религии и неправильного понимания. В целом, если сравнивать отношение к мусульманам в Абхазии и в других странах, то оно здесь прекрасное.