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Республиканская больница.

ЦРБ Абхазии: жизни пострадавших в воскресном ДТП ничто не угрожает

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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69720

Главный врач Республиканской больницы Абхазии сообщил о состоянии пострадавших в результате ДТП в Сухуме в воскресенье 17 декабря.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Жизни пострадавших в результате ДТП 17 декабря в Сухуме ничто не угрожает, сообщил главный врач Республиканской больницы Абхазии Аполлон Гургулия.

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В ЦРБ Абхазии в воскресенье 17 декабря поступило семеро пострадавших в результате аварии. Жизнь одного пострадавшего, Кварчия Х.И., спасти не удалось. Сейчас помощь продолжают оказывать четверым, сказал Аполлон Гугрулия.

"Только Джения А.Ю.  более или менее в тяжелом состоянии. Выкарабкается. Он поступил к нам с травмой живота, с разрывом печени. Ему произвели вскрытие живота, ушили места разрыва, сделали переливание крови. Состояние его стабилизировалось, вполне соответствует перенесенной операции. Его жизни и жизни других пострадавших ничто не угрожает", – сообщил главный врач больницы.

По сообщению пресс-службы МВД, младший лейтенант милиции Спартак Манукян, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной "Митсубиси", двигался со стороны центра города в направлении железнодорожного вокзала.

"В пути следования, грубо нарушив правила дорожного движения, пересек сплошную осевую линию и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хонда-Стрим" под управлением Джения А.Ю. с пассажирами Кварчия А.И., Кварчия Х.И., Кварчия Х.И., Габуния Э.В., Зарандия-Габуния Ц.Л.", — отмечено в сообщении.

Против Спартака Манукяна возбуждено уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает официальный сайт МВД Абхазии.




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