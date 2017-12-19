19:08 19 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Симон Агрба

Симон Агрба: начинаем составлять реестр инвестиционных объектов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
16840

Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Республики Абхазия подвело итоги работы за 2017 год.

СУХУМ, 19 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начнется работа по составлению реестра инвестиционных объектов, сказал исполняющий обязанности директора Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Симон Агрба.

"С сегодняшнего дня мы начинаем официально принимать существующие уже запущенные проекты, которые остановились на полпути, либо те, которые еще не запущены. Мы будем собирать информацию о таких объектах и размещать у себя на сайте для тех инвесторов, которые могут заинтересоваться. Инвестор может кликнуть на проект, прочитать информацию, узнать, какая сумма должна быть инвестирована", — отметил он.

При этом Агрба добавил, что Инвестиционное агентство не может гарантировать получение инвестиций для того или иного объекта, однако приложит максимум усилий для их продвижения и привлечения инвесторов.

"Помимо этого, мы хотим собрать информацию об инвестиционном потенциале Республики Абхазия. У нас будет проводиться работа с главами администраций, будем узнавать у них, как тот или иной глава администрации видит развитие своего района, какие направления", — подчеркнул Симон Агрба.

Кроме того, Инвестиционное агентство будет продолжать работу с экспортерами продукции из Абхазии и субсидировать их работу.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • АЛЕКСАНДР КОКОРИН С ПИСТОЛЕТОМ
    Ты чего стрелял?

    МВД Северной Осетии начало проверку по факту стрельбы на свадьбе во Владикавказе, в том числе футболистом Кокориным, кадры которой были выложены в Instagram.

  • Сотрудники Гянджинской таможни обнаружили крупную партию пиротехнических средств
    Взрывоопасная контрабанда

    Перед Новым годом вырос поток нелегально ввозимой в Азербайджан пиротехники, и таможенники находят ее в самых неожиданных местах.

  • Здание Министерства обороны РА
    Вам посылка!

    Армения и Россия поставят недостающую точку в договоре о военной почте – эксперты Минобороны РФ едут в республику для обсуждения протокола к соглашению.

  • Здание Всемирного банка
    Борец с бедностью

    Имя казахстанки Алмы Уразалиновой, много лет занимавшейся проблемами борьбы с бедностью, присвоено конференц-залу в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.

  • Архивное фото директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина
    Усидеть на трех стульях

    Кыргызстану надо работать с ЕАЭС, а не "сидеть на трех стульях": политолог рассказал об особенностях интеграционных процессов в организации.

  • Юрий Павловец с адвокатом
    Никакого экстремизма!

    Обвиняемый по делу о разжигании национальной вражды автор Regnum Юрий Павловец считает, что в его публицистике нет признаков экстремизма.

  • Евро, архивное фото
    С латвийской пропиской

    Что побуждает украинцев вести бизнес в странах Балтии, сколько стоит это удовольствие, и что делать Киеву, чтобы остановить бегство фирм за границу.

  • Михаил Смолин политолог, кандидат исторических наук
    Потерянные для страны

    Литовская молодежь в поисках работы уезжает в Германию, Францию и Великобританию. Почему Литва уже не сможет вернуть своих граждан из Западной Европы?

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном
    Детальная дискуссия

    Стали известны подробности встречи Путина и Додона: президент Молдовы рассчитывает на детальную дискуссию в ситуации с отзывом посла из Москвы.

  • Автотрасса, архивное фото
    Плата за воздух

    Таджикистан ввел экологический платеж для машин из Кыргызстана - плата за каждый автомобиль составляет от 500 до 2500 сомов (420-2000 тысяч рублей).

  • Военнослужащий Узбекистана
    Показательные выступления

    Министерство обороны Узбекистана организует показательные выступления 20 декабря у стадиона "Бунёдкор": военные представят вооружение и технику.

  • Трубы для Северного потока
    Уже не возражаем!

    Страны Балтии снимают свои прежние возражения против прокладки газопровода "Северный поток-2", оговаривая лишь его соответствие законам ЕС.

  • АЛЕКСАНДР КОКОРИН С ПИСТОЛЕТОМ
    Ты чего стрелял?

    МВД Северной Осетии начало проверку по факту стрельбы на свадьбе во Владикавказе, в том числе футболистом Кокориным, кадры которой были выложены в Instagram.

  • Сотрудники Гянджинской таможни обнаружили крупную партию пиротехнических средств
    Взрывоопасная контрабанда

    Перед Новым годом вырос поток нелегально ввозимой в Азербайджан пиротехники, и таможенники находят ее в самых неожиданных местах.

  • Здание Министерства обороны РА
    Вам посылка!

    Армения и Россия поставят недостающую точку в договоре о военной почте – эксперты Минобороны РФ едут в республику для обсуждения протокола к соглашению.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Отчетный концерт ансамбля Кавказ
Танцует "Кавказ"
Миллиард на дело: Симон Агрба рассказал об инвестпроектах в 2017 году
Миллиард на дело: Симон Агрба рассказал об инвестпроектах в 2017 году
Тест: какой вы герой Звездных войн?
Тест: кто ты из героев "Звездных войн"?

Соцсети

Sputnikabkhazia