Симон Агрба: начинаем составлять реестр инвестиционных объектов

СУХУМ, 19 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начнется работа по составлению реестра инвестиционных объектов, сказал исполняющий обязанности директора Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Симон Агрба.

"С сегодняшнего дня мы начинаем официально принимать существующие уже запущенные проекты, которые остановились на полпути, либо те, которые еще не запущены. Мы будем собирать информацию о таких объектах и размещать у себя на сайте для тех инвесторов, которые могут заинтересоваться. Инвестор может кликнуть на проект, прочитать информацию, узнать, какая сумма должна быть инвестирована", — отметил он.

При этом Агрба добавил, что Инвестиционное агентство не может гарантировать получение инвестиций для того или иного объекта, однако приложит максимум усилий для их продвижения и привлечения инвесторов.

"Помимо этого, мы хотим собрать информацию об инвестиционном потенциале Республики Абхазия. У нас будет проводиться работа с главами администраций, будем узнавать у них, как тот или иной глава администрации видит развитие своего района, какие направления", — подчеркнул Симон Агрба.

Кроме того, Инвестиционное агентство будет продолжать работу с экспортерами продукции из Абхазии и субсидировать их работу.