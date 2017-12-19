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Отчетный концерт ансамбля Кавказ

Триумф "Кавказа": отчетный концерт в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Абхазской государственной филармонии имени Гумба прошел отчетный концерт Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба.

Амра Амичба, Sputnik

Всех желающих посмотреть отчетный концерт ансамбля "Кавказ" зрительный зал Абхазской госфилармонии не вмещал. Поклонники "Кавказа" стояли не только по бокам рядов, но и между ними.

За уходящий 2017 года ансамбль "Кавказ" провел в общей сложности более тридцати концертов в Абхазии и за ее пределами. География выступлений абхазских танцоров обширна: от самого близкого российского города Краснодар до Новоуральска, ДНР и ЛНР.

Быстрым ритмичным танцем, полным веселья и радости, "Абхазия праздничная" открыл программу итогового концерта ансамбль "Кавказ". Солировали в номере Мальвина Воуба и Заслуженный артист Абхазии Омар Тарба.

В репертуаре ансамбля уже много лет адыгский свадебный танец "Исламей", который обычно исполняется на свадьбах и торжествах. Завораживающее исполнение солистов, заслуженных артистов Абхазии Тамилы Джалагония и Тимура Аргун завершилось бурей оваций.

Отчетный концерт ансамбля Кавказ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отчетный концерт ансамбля "Кавказ"

Надо отметить, что каждый номер "Кавказа" срывал шквал аплодисментов, порой казалось, что и стены филармонии дрожат. Ощущая такую поддержку, и танцоры ансамбля выкладывались на все двести процентов, впрочем, как и всегда, на своих выступлениях.

"Я не могу усидеть на месте. Они дарят такую энергетику, что душа рвется на сцену", — сказал зритель, который оказался бывшим танцором ансамбля.

Сольный номер был и у оркестра народных инструментов ансамбля "Кавказ" и доулистов. За ловкостью рук виртуозного владения адаулом (барабаном), не моргая, затаив дыхание, наблюдали сотни зрителей. Казалось, вот-вот инструмент должен выпасть из рук, когда он крутился на одном пальчике, но нет, мастерство и профессионализм музыкантов Дмитрия Торчуа, Алмасхана Чкадуа и Саида Адлейба опровергает законы гравитации.

Отчетный концерт ансамбля Кавказ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отчетный концерт ансамбля "Кавказ"

Девичий лирический танец сменялся на сцене мужественным горским танцем. А темпераментный аварский танец завораживал скоростью движения ног и рук.

"Как только они так быстро танцуют. Это же можно запутаться, столько синхронных движений рук и ног", — поделилась зрительница Асида.

Отчетный концерт ансамбля Кавказ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отчетный концерт ансамбля "Кавказ"

В программе "Кавказа" также абхазский старинный танец, сохраненный соотечественниками в Турции. Старинный танец-хоровод распространен среди диаспоры и исполняется на свадьбах.

При ансамбле "Кавказ" есть хореографическая студия для маленьких танцоров. На смену старшему поколению "Кавказа" на сцену вышло подрастающее поколение. Не уступая коллегам в скорости и мастерстве, срывали громкие аплодисменты зрителей.

Хореографическая композиция "Танцует Кавказ" завершила феерическое выступление Государственного ансамбля народного танца имени Кандида Тарба.

Отчетный концерт ансамбля Кавказ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отчетный концерт ансамбля "Кавказ"

На поклон вместе с танцорами вышел художественный руководитель, директор ансамбля "Кавказ", кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Народный артист Абхазии и Заслуженный артист республики Карачаево-Черкесии и Южной Осетии Арвелод Тарба. Он поблагодарил поклонников за многолетнюю верность ансамблю и обещал радовать жителей Абхазии феерическими концертами и впредь.




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