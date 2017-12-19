Триумф "Кавказа": отчетный концерт в Сухуме

Амра Амичба, Sputnik

Всех желающих посмотреть отчетный концерт ансамбля "Кавказ" зрительный зал Абхазской госфилармонии не вмещал. Поклонники "Кавказа" стояли не только по бокам рядов, но и между ними.

За уходящий 2017 года ансамбль "Кавказ" провел в общей сложности более тридцати концертов в Абхазии и за ее пределами. География выступлений абхазских танцоров обширна: от самого близкого российского города Краснодар до Новоуральска, ДНР и ЛНР.

Быстрым ритмичным танцем, полным веселья и радости, "Абхазия праздничная" открыл программу итогового концерта ансамбль "Кавказ". Солировали в номере Мальвина Воуба и Заслуженный артист Абхазии Омар Тарба.

В репертуаре ансамбля уже много лет адыгский свадебный танец "Исламей", который обычно исполняется на свадьбах и торжествах. Завораживающее исполнение солистов, заслуженных артистов Абхазии Тамилы Джалагония и Тимура Аргун завершилось бурей оваций.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отчетный концерт ансамбля "Кавказ"

Надо отметить, что каждый номер "Кавказа" срывал шквал аплодисментов, порой казалось, что и стены филармонии дрожат. Ощущая такую поддержку, и танцоры ансамбля выкладывались на все двести процентов, впрочем, как и всегда, на своих выступлениях.

"Я не могу усидеть на месте. Они дарят такую энергетику, что душа рвется на сцену", — сказал зритель, который оказался бывшим танцором ансамбля.

Сольный номер был и у оркестра народных инструментов ансамбля "Кавказ" и доулистов. За ловкостью рук виртуозного владения адаулом (барабаном), не моргая, затаив дыхание, наблюдали сотни зрителей. Казалось, вот-вот инструмент должен выпасть из рук, когда он крутился на одном пальчике, но нет, мастерство и профессионализм музыкантов Дмитрия Торчуа, Алмасхана Чкадуа и Саида Адлейба опровергает законы гравитации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отчетный концерт ансамбля "Кавказ"

Девичий лирический танец сменялся на сцене мужественным горским танцем. А темпераментный аварский танец завораживал скоростью движения ног и рук.

"Как только они так быстро танцуют. Это же можно запутаться, столько синхронных движений рук и ног", — поделилась зрительница Асида.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отчетный концерт ансамбля "Кавказ"

В программе "Кавказа" также абхазский старинный танец, сохраненный соотечественниками в Турции. Старинный танец-хоровод распространен среди диаспоры и исполняется на свадьбах.

При ансамбле "Кавказ" есть хореографическая студия для маленьких танцоров. На смену старшему поколению "Кавказа" на сцену вышло подрастающее поколение. Не уступая коллегам в скорости и мастерстве, срывали громкие аплодисменты зрителей.

Хореографическая композиция "Танцует Кавказ" завершила феерическое выступление Государственного ансамбля народного танца имени Кандида Тарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отчетный концерт ансамбля "Кавказ"

На поклон вместе с танцорами вышел художественный руководитель, директор ансамбля "Кавказ", кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Народный артист Абхазии и Заслуженный артист республики Карачаево-Черкесии и Южной Осетии Арвелод Тарба. Он поблагодарил поклонников за многолетнюю верность ансамблю и обещал радовать жителей Абхазии феерическими концертами и впредь.