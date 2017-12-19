"Абхазские сады" экспортировали 80 тыс банок джема в Россию

Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Республики Абхазия подвело итоги работы за 2017 год.

СУХУМ, 19 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Компания "Абхазские сады" отправила на экспорт 80 тысяч банок джема в 2017 году, сказал исполняющий обязанности директора Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии Симон Агрба.

"25 декабря планируется отправить в Россию еще 40 тысяч банок джема", — добавил он.

Фабрика по переработке фруктов "Абхазские сады" построена за счет Инвестиционной программы поддержки крупного и среднего предпринимательства в Абхазии. Торжественное открытие состоялось в Очамчыре 15 ноября 2016 года участниками VII Абхазо-российского делового форума "От стратегии к истории успеха".

© Sputnik. Амра Амичба Джемовый рай в Араду

В качестве удачных проектов Инвестиционного агентства Симон Агрба назвал и другие объекты.

"Зодиак" уже запустил магазин и пекарню в тестовом режиме, "Кындыг-Агро" – это тепличный комплекс, на котором уже посадили томаты и ждут первого урожая. Важно отметить, что в тех проектах, которые запущены, было создано 134 рабочих места, и те проекты, которые будут запускаться далее, создадут еще 170 рабочих мест", — подчеркнул Симон Агрба.

По его словам, в течение десяти лет с этих предприятий планируется получить до 250 миллионов рублей в качестве налогов.

"По проекту льготного кредитования в 2017 году были профинансированы 10 инвестиционных проектов, и четыре из них на сегодня уже запустили, четыре находятся на стадии строительства, два проекта ждут финансирования. Мы вели работу с тремя большими российскими банками, предоставляющими кредитные средства", — отметил он.

На проекты были инвестированы 1 миллиард 190 миллионов 884 тысячи рублей, рассказал Симон Агрба.