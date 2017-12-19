Бандитам бой: военные ЮВО в Абхазии провели учения в горах

На полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие выполнили нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке, совершенствовали навыки оборудования полевых лагерей.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Мотострелковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработал тактику борьбы с условными бандформированиями в горах республики. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

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"Под руководством опытных инструкторов военные водители оттачивали навыки вождения бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек, серпантинам, а также через участки с вязким грунтом", — говорится в сообщении.

Основная задача учений – повышение физической выносливости, психологической устойчивости и адаптивности каждого военнослужащего в быстроменяющейся обстановке современного общевойскового боя.

"В завершение полевой учебы мотострелки выполнили боевые стрельбы из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов и пулеметов Калашникова по целям, имитирующим пехоту и легкобронированную технику условного противника. Всего было израсходовано более 50 тысяч боеприпасов, в их числе подствольные и ручные гранаты", — сообщает пресс-служба ЮВО.

Всего в полевом выходе принимали участие более 600 военнослужащих соединения, было задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг" и машины связи на базе БТР-80.

Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии также соревнуются за присвоение им почетного наименования "Ударное".

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"В ходе состязаний на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также Майкопский в Адыгее в течение четырех месяцев личный состав будет совершенствовать навыки по выполнению боевых стрельб из различного штатного вооружения: новейших танков Т-72Б3 и современных бронетранспортеров БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег" и другого стрелкового оружия", — отмечает пресс-служба ЮВО.

В апреле 2018 года подразделения с наивысшими показателями по всем элементам военной службы для получения наименования "ударное" будут проверены офицерами комиссии Минобороны России.

Военнослужащие подразделений-финалистов пройдут испытания комиссии по основным предметам боевой подготовки, сдадут зачеты по тактической, инженерной, медицинской, физической подготовкам и вождению боевых машин.

Всего за право называться "Ударными" соревнуются свыше двух тысяч военнослужащих ротных тактических групп, артиллерийских, танковых и других подразделений базы.