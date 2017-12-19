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Архивные кадры войны

19 декабря 1992 года: один день из дневника Людмилы Тарнава

© Фото: Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (129)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Людмила Тарнава по воле случая осталась в оккупированном Сухуме и в течение всей войны вела дневник.

"Сегодня день Николая Чудотворца, ходила с утра в церковь молиться, просила чуда у Святого – спасти наш маленький народ, принести ему успех, спасти меня, всех моих родных и близких от гибели. Принесла фрукты к столу покойных", — пишет Тарнава.

По дороге в церковь она увидела на перроне электричку, направлявшуюся в сторону Очамчыры.

"Почти новенькая, чистенькая. Такие у нас раньше и не ходили, пригнали, наверное, из Грузии. Стоит так: две дрезины спереди и сзади. Это на случай диверсии", — говорит она в записях.

После церкви жительница оккупированного Сухума пошла на рынок купить что-нибудь из еды.

"Купила цицмат и белый редис. С тем и ушла. Рынок почти пуст. По дороге меня нагнал дождь. Пришла усталая и мокрая. Ну и жизнь. А тут холод. Надо печку топить. Скоро и дровишкам моим конец. Тогда уж не знаю, что и делать. А ночью "бухало" на Гумисте довольно сильно. Сначала стреляют они, а потом отвечают из Гумисты. Мы уже привыкли. А что делать?", — пишет Людмила Тарнава в дневнике.

Темы:
"413 дней" (129)



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