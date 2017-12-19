Тарба о госинвестициях: более 53 млн руб в этом году, 100 млн в 2018-ом

Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Республики Абхазия подвело итоги работы за 2017 год.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. По софинансированию инфраструктурных проектов и проектов развития реального сектора в рамках "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы" в этом году было выделено более 53 миллионов рублей. Об этом сказал заместитель министра экономики Абхазии Батал Тарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Симон Агрба: начинаем составлять реестр инвестиционных объектов

На эти цели в 2018 году запланировано 100 миллионов рублей, на 2019 год – 96,98 миллионов рублей.

"У нас есть рабочая группа по отбору инвестиционных проектов для предоставления межгосударственной поддержки в рамках инвестиционной поддержки социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Предусмотрено четыре больших направления поддержки. Это бюджетные инвестиции в уставной капитал предприятий — пока не востребовано, к сожалению, не поступило ни одной заявки", — сказал он.

Второе направление, которое более популярное – бюджетные инвестиции в инфраструктуру.

"Когда есть какой-то инвестиционный проект, который реализуется, подается заявка в министерство экономики с просьбой профинансировать организацию энергетической инфраструктуры, канализации, водопровода и дороги", — отметил Тарба.

По этой программе в 2017 году поступило пять заявок, из которых четыре удовлетворены, и будут проводиться работы в следующем году по направлениям — энергетика, канализация и дорога.

"Все объекты, которые будут построены, это не подарок, а объекты государственной собственности, ставятся на государственный баланс, просто инвестиционный проект вправе их эксплуатировать и использовать их", — подчеркнул замминистра.

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По его словам, это очень хорошая программа, так как с одной стороны, ремонтируются объекты госсобственности, а с другой стороны – поддерживаются местные предприятия, которые занимаются реализацией этих проектов.

"Мы постарались сделать объективную методику отбора проектов, мы ставим оценки по объективным ключевым показателям: количество рабочих мест, количество налоговых поступлений, прогнозируемых от проекта, средняя заработная плата работников и место реализации", — заметил Тарба.

По его словам, Очамчырский и Ткурчалский район имеют больше баллов из-за диспропорции в социально-экономическом развитии и большее предпочтение отдается юридическим лицам, чем индивидуальным предпринимателям.