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Рауль Хаджимба

Президент Абхазии начал ежегодное послание к Народному Собранию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (6)
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В ежегодном послании Народному Собранию - Парламенту президент Рауль Хаджимба расскажет о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства, о состоянии экономики, безопасности, обороны, здравоохранения, образования, культуры, энергетики, туризма и других важных вопросах.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба, Амра Амичба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба начал выступление с ежегодным посланием Народному Собранию-Парламенту Абхазии.

Перед выступлением президента спикер Народного Собрания Валерий Кварчия отметил, что на собрании присутствует большинство депутатов Парламента страны.

Глава государства подведет итоги года и поставит всем ведомствам задачи на будущий 2018 год. Рауль Хаджимба также расскажет о положении в экономике, безопасности, обороне, здравоохранении, образовании, культуре, энергетике, туризме и других вопросах.

Это уже второе послание президента Народному Собранию — Парламенту страны. В своем первом обращении к депутатам в 2016 году глава государства сообщил, что в 2015 году было заключено 11 двусторонних соглашений — межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений с Российской Федерацией.

Также ключевыми целями страны он назвал тогда укрепление абхазо-российских отношений, достижение широкого международного признания, участие в процессах евразийской интеграции, создание благоприятных условий для социально-экономического и гуманитарного развития, а также содействие упрочению мира и стабильности в Закавказье.

В первом послании к Народному Собранию президент сообщил, что республика заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, в развитии международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Темы:
Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (6)



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