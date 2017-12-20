Неоправданные страхи: отпугнет ли туристов страхование в Абхазии

Сумма страховки будет зависеть от количества дней пребывания туриста в Абхазии – один день – 50 рублей, неделя – 250 рублей, рассказал на радио Sputnik гендиректор компании "Гарант страхование" Ахра Кецба.

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Абхазская страховая компания "Гарант страхование" подписала договор с "Всероссийской страховой компанией", которая будет оказывать юридическую и финансовую помощь в страховании в сфере туризма, рассказал на радио Sputnik гендиректор "Гарант страхования" Ахра Кецба.

Это вопрос в Абхазии, по его словам, назрел уже давно. Однако вопрос его введения пока находится на стадии обсуждения и проработки из-за того, что у работников туриндустрии возникает множество вопросов.

"Когда объявили, что у нас вводится обязательное страхование, все работники туриндустрии соответственно оживились и стали задавать очень много вопросов. Есть проблемы, которые нас интересуют в связи со страхованием. Все в турбизнесе понимают, что страхование – необходимая вещь для туриста. Это переход к цивилизованному обслуживанию и предоставлению услуг, которые связаны с жизнью, здоровьем и так далее", — сказала президент Союза туризма Абхазии Анна Калягина.

На круглом столе в Сухуме 19 декабря, по словам гендиректора "Гарант страхование", обсудили, какие виды покрытия рисков должны стать обязательными.

© Sputnik. Максим Богодвид Кецба: иностранцы и их автотранспорт должны страховаться в Абхазии

"Главные моменты – обязательное страхование несчастных случаев и болезней, а также автотранспорта. Это два основных, обязательных видов страхования. Задавали много вопросов о том, как будет работать страхование. А выглядит это следующим образом: мы заключаем договоры с Минздравом, турфирмой и будем брать на себя ответственность за те риски, которые могут произойти с туристом в нашей стране", – пояснил он.

Это изобретение не сегодняшнего дня, и практика доказала свою эффективность в мире.

"Во всем мире эта практика обязательная. Человек не может въехать в страну, не получив страховой полис. Тот же закон будет действовать и у нас. Человек, который застрахован, может воспользоваться медицинскими услугами в любой больнице и поликлинике Абхазии. Врачи, которые оказывают медицинскую услугу, также будут получать денежное вознаграждение от 5 до 10% от суммы страховки", — раскрыл нюансы страховщик.

Сумма страхования зависит от времени пребывания туриста на территории Абхазии. Чем больше срок, тем меньше размер страховой премии.

"Сумма зависит от количества дней. Один день – 50 рублей, неделя – 250 рублей и так далее. Страховой взнос в случае летального исхода составит до 70 тысяч рублей", – пояснил Кецба.

Некоторые считают, что обязательное страхование может отпугнуть туристов. Но президент Союза туризма Абхазии убеждена в обратном.

"К нам в основном едут туристы из России, которые ездят по миру и знают, что в других странах тоже нужно получать страховку. В России туроператоры уже страхуют туристов, которые въезжают в Абхазию. А как турист здесь получает медицинскую услугу, за которую он уже заплатил, никто не знает. Поэтому местная страховая компания будет в этом плане работать эффективно", – уверена она.

По словам президента Союза туризма, до туриста нужно довести информацию о том, что он должен застраховаться именно в той компании, которая существует на территории Абхазии.

"Человек может получить страховку на территории Абхазии или у туроператора, но в этом случае, только по договору между страховой компанией и туроператором в России", – сказала Калягина.

Пока страхование в сфере туризма Абхазии находится только на стадии обсуждения.

"Но пока мы не начнем работать, мы не поймем, как это действует. В основном пока мы говорим о том, как отработать схему взаимодействия между турфирмой, страховой компанией и медучреждением", – резюмировала Анна Калягина.