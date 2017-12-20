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Ежегодное послание президента народному собранию

Хаджимба: система правоохранительных органов громоздка и неэффективна

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (6)
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В ежегодном послании Народному Собранию - Парламенту президент Рауль Хаджимба рассказал о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба, Амра Амичба. Система управления правоохранительных органов громоздка и не эффективна, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая с ежегодным посланием к Народному Собранию-Парламенту Абхазии.

"Следует признать, что структура органов внутренних дел, которая, за исключением небольших корректировок, не менялась все послевоенные годы, и законодательство, регламентирующее деятельность милиции, не отвечают существующим вызовам и реалиям", — добавил он.

Глава государства поручил МВД во взаимодействии с другими правоохранительными органами, депутатами и общественностью разработать и представить в Парламент проект нового закона о милиции.

"Новый закон должен обеспечить более надежную защиту прав граждан, их собственности, интересов общества и государства, способствовать формированию в общественном сознании нового облика сотрудника милиции", — подчеркнул он.

Глава государства считает необходимым провести переаттестацию личного состава МВД, оставив на службе достойных сотрудников, которые могут и хотят работать на благо общества и государства.

"Достаточно остро стоит вопрос повышения материально-технического обеспечения органов внутренних дел, денежного довольствия и социальной защиты сотрудников милиции. Мы возлагаем определенные надежды на соответствующее абхазо-российское соглашение, заключение которого предусмотрено Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве", — подчеркнул Хаджимба.

Кроме того, выступая с ежегодным посланием Народному Собранию, глава государства отметил, что необходимо проводить конкурсный отбор на государственные должности, без этого не будет развития в сферах государственного управления.

На оглашении послания президента Абхазии к Парламенту республики присутствуют депутаты, руководители министерств и ведомств, представители судебной власти и прокуратуры, главы администраций районов и городов, представители районных и городских собраний.

Темы:
Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (6)



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