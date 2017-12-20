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Сессия Народного Собрания

Контрольная палата передаст фонду "Азхара" сэкономленные средства

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Предложение о зачислении сэкономленных средств на счет благотворительной организации "Азхара" сделал депутат Леонид Чамагуа на сессии Народного Собрания в среду 20 декабря.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Контрольная палата Абхазии передаст часть сэкономленных средств ведомства в 2017 году благотворительному фонду "Азхара", сказал корреспонденту Spuntik один из учредителей фонда, депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа.

Новорожденный ребенок в роддоме
© Fotolia/ Ondrooo
"Азхара" планирует увеличить выплату за рождение третьего ребенка

"Фактически это экономия государственных средств, эти деньги были запланированы. Исходя из суммы сэкономленных денег, мы с ними договоримся", — добавил он.

В 2017 году Контрольная палата Абхазии сэкономила практически на всех статьях расхода, сумма остатка составляет 1 миллион 300 тысяч рублей, сказал председатель Контрольной палаты Роберт Аршба. По его словам, Контрольная палата готова оказать помощь фонду "Азхара".

"Может быть, мы не попросим всю сумму, но часть это будет или большая часть, определимся позже. Я предложил, если есть сэкономленные средства по организациям, помочь благотворительным фондам. Я за то, чтобы раз эти деньги были запланированы, надо оказывать помощь благотворительным фондам, так как это помощь остронуждающимся слоям населения", — подчеркнул Леонид Чамагуа.

С января 2017 года в Абхазии работает новый проект благотворительного демографического фонда "Азхара". За рождение третьего и каждого последующего ребенка семьям абхазов внебюджетный фонд выплачивает по 100 тысяч рублей.




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