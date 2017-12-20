Парламенту и стране: президент Абхазии расставил приоритеты

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в среду 20 декабря выступил со вторым посланием Народному Собранию республики. Какие основные вопросы развития страны он поставил и какую оценку дал итогам 2017 года, читайте в обзоре Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

Второе послание президента Абхазии Рауля Хаджимба Народному Собранию длилось полтора часа. Президент вошел в большой актовый зал Кабинета Министров с шестиминутным опозданием. В соответствии с абхазским обычаем президента приветствовали вставанием. Спикер Парламента Валерий Кварчия объявил, что кворум для заседания имеется, и работу начали с исполнения гимна Абхазии "Шэнеибац, апсуаа рычкунцэа" (Вперед, абхазские сыны – абх.)

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба: основные цели Абхазии остаются неизменными

Начало

"Мы собрались для того, чтобы подвести итоги за год работы и, что более важно, обозначить цели и поставить задачи на предстоящий период", — начал послание глава государства.

Рауль Хаджимба отметил, что 2017 год в целом завершается благополучно, отметив способность граждан страны быть благоразумными, чтобы не допустить внутренней дестабилизации, и пригласил всех к совместной работе на благо народа и государства.

"Существующие в обществе расхождения по политическим позициям не должны становиться основой для экстремальных форм политической борьбы. В уходящем году политическая конкуренция развивалась в цивилизованных рамках", — отметил президент и в качестве примера привел прошедшие выборы в Народное Собрание нового созыва.

Президент Абхазии выразил готовность к диалогу с депутатами и призвал всех к конструктивной работе, а не к бесплодным препирательствам.

"Считаю, что нам нужно меньше вспоминать прошлое и говорить о совершенных ранее ошибках. Да, эти ошибки были, но лучше смотреть в будущее, добиваться, чтобы все – властные структуры, предприниматели, граждане – остро чувствовали свою ответственность перед страной", — подчеркнул Рауль Хаджимба.

Ключевые тезисы

Главенство закона

Президент Абхазии в своем послании подчеркнул ответственность за строжайшее исполнение закона. В этом он видит залог стабильности и процветания.

"Люди должны иметь возможность работать и зарабатывать без страха лишиться собственности, своего дела, без давления криминала и коррумпированных чиновников. Изменения должны начинаться с каждого из нас", — сказал Хаджимба.

Рауль Хаджимба напомнил, что наступающий год – это год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летия признания Россией Абхазии как суверенного и независимого государства.

"Эти события — еще один повод оценить пройденный нашим народом путь и утвердиться в стратегических целях и задачах на будущее. Главное, что мы можем с уверенностью сказать, что жертвы, принесенные нашим народом во имя свободы и независимости, оказались ненапрасными. Добившись консолидации интеллектуальных сил, соединив усилия общества, веря в свои возможности, мы сможем приумножить имеющиеся ресурсы и выстоять в сложных условиях международной конкуренции и борьбы интересов", — подчеркнул президент.

Главный партнер

В своем ежегодном послании Рауль Хаджимба отметил, что Абхазия придает основополагающее значение укреплению и активизации абхазо-российского союзничества и стратегического партнерства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба: придаем основополагающее значение укреплению абхазо-российских отношений

"Активно укрепляется договорно-правовая база абхазо-российских отношений, отражающая взаимные интересы наших стран, — сказал он и добавил, что последовательно реализуется Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписаны соглашения о сотрудничестве в области медицинского страхования, ратифицировано соглашение о совместном ИКЦ — важном инструменте в борьбе с преступностью, а в настоящее время абхазской стороной готовится проект абхазо-российского соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства", — сообщил он.

О неэффективном управлении

Среди причин, которые сильно тормозят экономическое развитие страны, Хаджимба назвал неэффективное госуправление, значительную долю "теневого сектора" в экономике, а усугубляют ситуацию такие факторы, как иждивенчество, коррупция, безответственность и бесхозяйственность.

"2017 год в целом оказался непростым для нашей экономики ввиду форс-мажорных и иных объективных обстоятельств. Государству пришлось понести значительные незапланированные расходы по ликвидации ряда стихийных бедствий, а также чрезвычайной ситуации, имевшей место в пик курортного сезона в селе Приморское. Огромный ущерб экономике страны нанесли вредители сельхозкультур. В целом значительно просели показатели по туристическому сезону", — констатировал он.

Однако, несмотря на все сложности, по его словам, у государства нет невыполненных обязательств по выплате заработной платы и социальных пособий.

Начатый в 2015 году курс государственной политики, направленный на повышение собственных доходов бюджета, будет продолжен и в 2018 году, заявил президент. А введение казначейской системы снизит вероятность нецелевых расходов и коррупции.

Он подчеркнул, что оптимизация государственных расходов не будет сказываться на уровне социальной поддержки граждан.

"Жить по средствам" — то есть расходовать эффективно и создавать стимулы для роста — именно этот лозунг должен стать основой философии бюджетной политики", — заявил Хаджимба.

Качество налогов

В послании глава государства отметил, что акцент нужно делать не на увеличении фискальной нагрузки на законопослушных налогоплательщиков, а на выявлении тех предпринимателей, которые используя "бреши" в законодательстве, применяя коррупционные схемы, уходят от справедливого налогообложения и создают нездоровую конкуренцию добросовестным предпринимателям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Налоговая реформа: отменить неэффективные платежи

"Реформа налоговой системы уже начата. Одним из первых ее шагов стало введение в действие новой редакции закона "О налоге на добавленную стоимость". В дальнейшем внесены отдельные изменения и дополнения в закон "Об основах налоговой системы в Республике Абхазия". В первом чтении приняты проект закона об изменениях по спецналогу, а также проект закона "О патентной системе налогообложения". Прошу депутатов ускорить принятие этих важных законов", — сказал глава государства, обращаясь к народным избранникам.

Президент поручил правительству завершить работу над концептуальными основами реформирования налоговой системы и представить свои предложения к концу второго квартала 2018 года.

Основа экономики

Основой абхазской экономики должно стать малое и среднее предпринимательство, считает президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба: Абхазии нужен постоянный экономический рост

"Каждый, кто честно ведет свое дело, должен чувствовать, что государство на его стороне. Людям надо дать возможность свободно работать и зарабатывать, тогда они принесут доход не только себе, но и государству", — уверен он.

По его словам, Министерству экономики следует продолжить работу по поддержке малого предпринимательства, в том числе за счет субсидирования затрат, льготного кредитования и приложить дополнительные усилия к стимулированию экспорта и поддержки экспортоориентированных предприятий.

Он также добавил, что в целях более тесного взаимодействия с предпринимательским сообществом по его поручению при Министерстве экономики создан Общественный экспертный совет с участием представителей бизнеса, работа которого направлена на сближение позиций государства и деловых кругов.

"Новым и эффективным предложением для потенциальных инвесторов может стать создание территорий опережающего развития, индустриальных парков и технопарков. Эти формы привлечения инвесторов хорошо себя зарекомендовали и существуют практически во всех странах мира. Географическое положение должно стать нашим преимуществом", — подчеркнул Рауль Хаджимба.

Драйверы роста

Туризм и сельское хозяйство вместе с банковской сферой, торговлей, энергетикой и транспортом должны стать драйверами роста национальной экономики, считает Хаджимба.

© Sputnik. Владимир Бегунов Туризм 21 века: что необходимо внедрить в Абхазии

Неудачный летний туристический сезон, помимо объективных факторов, связанных с открытием турецкого направления для российских туристов в большей степени, по мнению главы государства, был вызван собственными недостатками и недоработками.

"Низкая конкурентоспособность, неуклюжая ценовая политика объектов размещения, неприспособленность к быстро меняющимся условиям спроса, невыгодное соотношение цены и качества, несоблюдение санитарных норм, пробелы в обеспечении безопасности туристов – все эти переходящие из года в год недостатки могут в перспективе разрушить туристическую отрасль страны", — перечислил Хаджимба.

Президент поручил правительству взять под особый контроль положение дел в туристической отрасли, продумать комплекс действенных и, главное, реализуемых мер по повышению ее эффективности.

Сельское хозяйство

Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства, признал Хаджимба. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли нанесли вредители.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба: в 2018 году будет выделено 200 млн рублей на сельхозтехнику

"Развитие сельского хозяйства – это обеспечение собственной продовольственной безопасности и экспортного потенциала страны. Развитие тепличных овощеводческих комплексов, плодоводство, животноводство и поддержка личных подсобных хозяйств должны стать ключевыми направлениями развития отрасли", — сказал он.

Хаджимба особо отметил, что в результате достигнутых договоренностей Российской Федерацией в 2018 году будет дополнительно выделено 200 миллионов рублей на приобретение сельхозтехники, что позволит достичь качественного роста сельскохозяйственного производства в ближайшие годы.

"В настоящее время положительная динамика наблюдается в сфере овощеводства с использованием современных технологий агропроизводства. В Абхазии функционирует четыре крупных овощных тепличных хозяйства, на стадии ввода в эксплуатацию еще одно. Общий объем производства данных предприятий составляет до 8 тысяч тонн овощной продукции в год", — сообщил он.

Банковская система

По его словам, в 2017 году произошел существенный рост ресурсной базы коммерческих банков, достигнутый за счет средств, полученных от Нацбанка Абхазии.

По информации главы государства, на сегодняшний день свыше 80 тысяч человек являются держателями карт "Апра". Объем операций приближается к 10 миллиардам рублей, из которых более 1 миллиарда – безналичная оплата товаров и услуг.

"Близок к завершению процесс интеграции системы карт "Апра" с национальной системой платежных карт Российской Федерации "Мир", что позволит расширить платежный функционал наших банковских карт, выработать механизмы взаимодействия с другими платежными системами", — отметил Рауль Хаджимба.

Президент поручил Национальному банку Абхазии совместно с правительством продолжить работу по дальнейшему развитию программ кредитования малого и среднего бизнеса, стремиться к уменьшению процентных ставок и повышению доступности кредитных ресурсов для бизнеса.

"В ноябре 2017 года Нацбанком Абхазии приняты решительные меры по выводу системообразующего государственного банка – Сбербанка Абхазии – из бедственного положения, в котором он оказался в результате многолетнего неэффективного менеджмента. Все прошедшие годы Сбербанк не имел прибыли, а объем накопленных убытков составил более полумиллиарда рублей. В целях обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации, защиты сбережений вкладчиков, повышения доверия к банку отстранено от работы руководство Сбербанка и введена временная администрация. Банком Абхазии разработан комплекс мероприятий по оздоровлению ситуации в Сбербанке, что позволяет надеяться на вывод банка в зону прибыли уже в 2018 году. Первые позитивные изменения видны уже сегодня. Кроме того, Нацбанком Абхазии предложен набор новых банковских продуктов для клиентов Сбербанка", — сказал президент.

Единый внебюджетный

С вступлением в силу нового Трудового кодекса разрабатываются нормативные документы в области занятости, безопасности и охраны труда. И эта работа должна быть в значительном объеме завершена уже в 2018 году, сказал президент Хаджимба.

Также поставлена задача по разработке концепции совершенствования системы пенсионного и социального обеспечения.

"Последовательный переход на страховые принципы пенсионной системы будет иметь самые благоприятные последствия для каждого пенсионера. Определение размера пенсий будет более справедливым и сбалансированным, а оптимизация финансирования пенсий позволит в дальнейшем повысить размеры данных социальных выплат. Новая система выведет из тени доходы граждан, так как лица, не достигшие пенсионного возраста, будут заинтересованы показывать свои доходы, получать "белую зарплату", ведь только в этом случае будут осуществляться страховые отчисления", — отметил Рауль Хаджимба.

По его словам, будет внедрена система индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования.

"Речь идет об открытии на каждого гражданина лицевого счета, содержащего сведения о его стаже и заработке. Пенсии будут назначаться уже по сведениям персонифицированного учета. Такая зависимость должна положительно повлиять на бюджет государственной пенсионной системы, поскольку она создает заинтересованность плательщиков в своевременной и полной уплате страховых взносов, — сказал президент. — Необходимо признать, что нам пока не удалось составить модель реформирования системы внебюджетных фондов и сведения всех отчислений в Единый социальный налог. Однако этот вопрос не снят с повестки дня, и работа над ним должна быть завершена в 2018 году".

В целях повышения эффективности системы социального и пенсионного обеспечения президент предложил рассмотреть возможность объединения существующих внебюджетных социальных фондов в Единый фонд. Этот шаг, по его мнению, значительно сократит операционные и административные издержки, повысит качество учета и прозрачность движения средств.

О конституционной реформе

Начатую ранее конституционную реформу необходимо продолжить, заявил Хаджимба в своем послании. Основные усилия будут сосредоточены на реформировании 3 и 4 глав Конституции — на изменении баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти.

"Данные изменения должны, в частности, предполагать наделение Парламента правом давать согласие на назначение премьер-министра, что сбалансирует полномочия президента и Парламента, создаст более эффективную систему издержек и противовесов и будет способствовать совершенствованию взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти, — уверен президент. — В случае реализации указанных изменений премьер-министр будет являться представителем политических сил, обладающих большинством депутатских мандатов в Парламенте, а само правительство будет нести ответственность как перед президентом, так и перед Парламентом".

Наделение законодательного органа таким полномочиями в свою очередь предполагает предоставление президенту права в случаях, предусмотренных Конституцией, распускать Парламент и назначать досрочные выборы.

"Также полагаю, что в ближайшее время мы сможем достичь с Парламентом согласия по кандидатуре пятого судьи Конституционного суда и окончательно сформировать важнейший для нашей страны орган конституционного контроля", — выразил надежду глава государства.

О реформе избирательной системы

Конституционные преобразования, считает глава государства, не могут быть осуществлены без эффективного реформирования избирательной системы.

"Существующая в стране мажоритарная избирательная система неэффективна с точки зрения задач качественного развития политической системы", — сделал вывод президент.

Хаджимба попросил народных избранников вернуться к рассмотрению принятых предыдущим созывом Парламента в первом чтении конституционных поправок, касающихся изменения избирательной системы.

"В 2019 году в стране состоятся президентские выборы. В связи с этим предлагаю Народному Собранию создать совместную рабочую группу с привлечением представителей общественно-политических сил по совершенствованию законодательства о выборах президента. Изменения в выборное законодательство необходимо принять в спокойной политической обстановке в течение 2018 года, чтобы потом не менять "правила игры" по ходу самой избирательной кампании", — объяснил президент.

О госслужбе

"При приеме и продвижении на госслужбе должно быть устранено влияние непотизма и кумовства, а приоритет отдаваться личным заслугам, образованию, профессиональной подготовке, иным объективным и неоспоримым критериям, позволяющим претендовать на государственную должность, в том числе и на конкурсной основе, — сказал он. — Еще раз отмечу, что если мы не предусмотрим два основных элемента в реформировании системы госслужбы – конкурсный отбор на государственные должности и декларирование доходов государственных служащих – мы не достигнем успеха. Так и будем маяться с "бедными чиновниками", у которых слишком много "богатых родственников".

Президент отметил, что следует выявлять и сокращать не только двойные ставки и "мертвые души" в штатных расписаниях, но и существующие лишь на бумаге госучреждения.

Культура

Президент Рауль Хаджимба в послании Парламенту отметил, что в культурной сфере наблюдаются отчетливые позитивные процессы. По его словам, особое внимание стало уделяться менеджменту культуры.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Абхазия будет участвовать в передвижных выставках мастеров XIX-XX веков

"В сфере культурного менеджмента уже есть позитивные изменения. Самый яркий пример – это прорыв Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, который при весьма скромном государственном финансировании добился высоких результатов как с точки зрения качества и востребованности спектаклей, так и способности привлекать зрителя и самостоятельно зарабатывать средства. Этот положительный опыт надо использовать и при организации деятельности других учреждений культуры страны", — подчеркнул президент.

Глава государства заметил, что культура становится более востребованной, появился феномен "культурных очередей", наблюдается рост посещаемости театров и музеев.

"Расширяется международное культурное сотрудничество. Министерства культуры Абхазии и России подписали программу сотрудничества до 2020 года, а также план мероприятий на 2018 год. Абхазия выступает активным участником этого процесса, нам есть что предложить аудиториям в других странах. Совместно с Российской Федерацией реализуются программы обменных гастролей театральных, хореографических и музыкальных коллективов. Успешными и содержательными были Культурные сезоны России и Абхазии в 2017 году, вселяют оптимизм совместные планы двух стран на будущий год", — сказал президент.

Президент отметил, что в уходящем году велась активная работа и в сфере охраны историко-культурного наследия Абхазии.

"Наше культурное наследие – здания, храмы, исторические памятники — определяют особый облик Абхазии, поэтому варварское отношение к историко-культурному наследию всегда направлено против национальных интересов. Продолжается реализации государственной целевой программы "Инвентаризация объектов историко-культурного наследия". В 2017 году выявлен дополнительно 211 объект культурного наследия, — отметил Рауль Хаджимба.

По его словам, необходимо продолжать постоянный мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия, выявлять нарушения и добиваться реагирования правоохранительных органов.

Проблемы демографии

Все еще остра проблема, говорил Хаджимба в своем послании, восстановления генофонда нации, подорванного трагическими последствиями войны.

"Сохраняет высокую значимость вопрос возрождения национальных ресурсов, сохранения, развития и сближения абхазо-абазинского этноса, что лежит в основе нашей национальной идеи. Духовная, историческая, языковая, идеологическая консолидация нашей зарубежной диаспоры — это чрезвычайно важная, напряженная, неустанная работа. Процесс репатриации предполагает создание необходимых социально-экономических условий для обустройства людей, возвращающихся на историческую родину, их психологической адаптации к новым условиям и непривычному образу жизни", — сказал глава государства.

От слов к действию

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в завершении своего послания отметил, что все вопросы стратегической повестки и планы на ближайшую перспективу не должны оставаться декларациями – они должны исполняться в полном объеме.

"В этом состоит задача государственной власти, в том числе и этим мы подтверждаем свою государственную состоятельность и эффективность. Однако мы не достигнем существенных результатов, если не будем реализовывать эти планы вместе – законодательные, исполнительные и судебные органы, власть и оппозиция, государство и гражданское общество, все наши граждане", — сказал он.