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Рауль Хаджимба

Парламенту и стране: президент Абхазии расставил приоритеты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (9)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба в среду 20 декабря выступил со вторым посланием Народному Собранию республики. Какие основные вопросы развития страны он поставил и какую оценку дал итогам 2017 года, читайте в обзоре Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

Второе послание президента Абхазии Рауля Хаджимба Народному Собранию длилось полтора часа. Президент вошел в большой актовый зал Кабинета Министров с шестиминутным опозданием. В соответствии с абхазским обычаем президента приветствовали вставанием. Спикер Парламента Валерий Кварчия объявил, что кворум для заседания имеется, и работу начали с исполнения гимна Абхазии "Шэнеибац, апсуаа рычкунцэа" (Вперед, абхазские сыны – абх.)

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Рауль Хаджимба: основные цели Абхазии остаются неизменными

Начало

"Мы собрались для того, чтобы подвести итоги за год работы и, что более важно, обозначить цели и поставить задачи на предстоящий период", — начал послание глава государства.

Рауль Хаджимба отметил, что 2017 год в целом завершается благополучно, отметив способность граждан страны быть благоразумными, чтобы не допустить внутренней дестабилизации, и пригласил всех к совместной работе на благо народа и государства.

"Существующие в обществе расхождения по политическим позициям не должны становиться основой для экстремальных форм политической борьбы. В уходящем году политическая конкуренция развивалась в цивилизованных рамках", — отметил президент и в качестве примера привел прошедшие выборы в Народное Собрание нового созыва.

Президент Абхазии выразил готовность к диалогу с депутатами и призвал всех к конструктивной работе, а не к бесплодным препирательствам.

"Считаю, что нам нужно меньше вспоминать прошлое и говорить о совершенных ранее ошибках. Да, эти ошибки были, но лучше смотреть в будущее, добиваться, чтобы все – властные структуры, предприниматели, граждане – остро чувствовали свою ответственность перед страной", — подчеркнул Рауль Хаджимба.

Ключевые тезисы

Главенство закона

Президент Абхазии в своем послании подчеркнул ответственность за строжайшее исполнение закона. В этом он видит залог стабильности и процветания.

"Люди должны иметь возможность работать и зарабатывать без страха лишиться собственности, своего дела, без давления криминала и коррумпированных чиновников. Изменения должны начинаться с каждого из нас", — сказал Хаджимба.

Рауль Хаджимба напомнил, что наступающий год – это год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летия признания Россией Абхазии как суверенного и независимого государства.

"Эти события — еще один повод оценить пройденный нашим народом путь и утвердиться в стратегических целях и задачах на будущее. Главное, что мы можем с уверенностью сказать, что жертвы, принесенные нашим народом во имя свободы и независимости, оказались ненапрасными. Добившись консолидации интеллектуальных сил, соединив усилия общества, веря в свои возможности, мы сможем приумножить имеющиеся ресурсы и выстоять в сложных условиях международной конкуренции и борьбы интересов", — подчеркнул президент.

Главный партнер

В своем ежегодном послании Рауль Хаджимба отметил, что Абхазия придает основополагающее значение укреплению и активизации абхазо-российского союзничества и стратегического партнерства.

Флаги
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба: придаем основополагающее значение укреплению абхазо-российских отношений

"Активно укрепляется договорно-правовая база абхазо-российских отношений, отражающая взаимные интересы наших стран, — сказал он и добавил, что последовательно реализуется Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписаны соглашения о сотрудничестве в области медицинского страхования, ратифицировано соглашение о совместном ИКЦ — важном инструменте в борьбе с преступностью, а в настоящее время абхазской стороной готовится проект абхазо-российского соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства", — сообщил он.

О неэффективном управлении

Среди причин, которые сильно тормозят экономическое развитие страны, Хаджимба назвал неэффективное госуправление, значительную долю "теневого сектора" в экономике, а усугубляют ситуацию такие факторы, как иждивенчество, коррупция, безответственность и бесхозяйственность.

Сергей Шамба
© Sputnik.
Шамба о послании Хаджимба Парламенту: власть не пытается скрыть проблемы

"2017 год в целом оказался непростым для нашей экономики ввиду форс-мажорных и иных объективных обстоятельств. Государству пришлось понести значительные незапланированные расходы по ликвидации ряда стихийных бедствий, а также чрезвычайной ситуации, имевшей место в пик курортного сезона в селе Приморское. Огромный ущерб экономике страны нанесли вредители сельхозкультур. В целом значительно просели показатели по туристическому сезону", — констатировал он.

Однако, несмотря на все сложности, по его словам, у государства нет невыполненных обязательств по выплате заработной платы и социальных пособий.

Начатый в 2015 году курс государственной политики, направленный на повышение собственных доходов бюджета, будет продолжен и в 2018 году, заявил президент. А введение казначейской системы снизит вероятность нецелевых расходов и коррупции.

Он подчеркнул, что оптимизация государственных расходов не будет сказываться на уровне социальной поддержки граждан.

"Жить по средствам" — то есть расходовать эффективно и создавать стимулы для роста — именно этот лозунг должен стать основой философии бюджетной политики", — заявил Хаджимба.

Качество налогов

В послании глава государства отметил, что акцент нужно делать не на увеличении фискальной нагрузки на законопослушных налогоплательщиков, а на выявлении тех предпринимателей, которые используя "бреши" в законодательстве, применяя коррупционные схемы, уходят от справедливого налогообложения и создают нездоровую конкуренцию добросовестным предпринимателям.

Адгур Ардзинба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук
Налоговая реформа: отменить неэффективные платежи

"Реформа налоговой системы уже начата. Одним из первых ее шагов стало введение в действие новой редакции закона "О налоге на добавленную стоимость". В дальнейшем внесены отдельные изменения и дополнения в закон "Об основах налоговой системы в Республике Абхазия". В первом чтении приняты проект закона об изменениях по спецналогу, а также проект закона "О патентной системе налогообложения". Прошу депутатов ускорить принятие этих важных законов", — сказал глава государства, обращаясь к народным избранникам.

Президент поручил правительству завершить работу над концептуальными основами реформирования налоговой системы и представить свои предложения к концу второго квартала 2018 года.

Основа экономики

Основой абхазской экономики должно стать малое и среднее предпринимательство, считает президент.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Рауль Хаджимба: Абхазии нужен постоянный экономический рост

"Каждый, кто честно ведет свое дело, должен чувствовать, что государство на его стороне. Людям надо дать возможность свободно работать и зарабатывать, тогда они принесут доход не только себе, но и государству", — уверен он.

По его словам, Министерству экономики следует продолжить работу по поддержке малого предпринимательства, в том числе за счет субсидирования затрат, льготного кредитования и приложить дополнительные усилия к стимулированию экспорта и поддержки экспортоориентированных предприятий.

Он также добавил, что в целях более тесного взаимодействия с предпринимательским сообществом по его поручению при Министерстве экономики создан Общественный экспертный совет с участием представителей бизнеса, работа которого направлена на сближение позиций государства и деловых кругов.

"Новым и эффективным предложением для потенциальных инвесторов может стать создание территорий опережающего развития, индустриальных парков и технопарков. Эти формы привлечения инвесторов хорошо себя зарекомендовали и существуют практически во всех странах мира. Географическое положение должно стать нашим преимуществом", — подчеркнул Рауль Хаджимба.

Драйверы роста

Туризм и сельское хозяйство вместе с банковской сферой, торговлей, энергетикой и транспортом должны стать драйверами роста национальной экономики, считает Хаджимба.

Круглый стол в ТПП
© Sputnik. Владимир Бегунов
Туризм 21 века: что необходимо внедрить в Абхазии

Неудачный летний туристический сезон, помимо объективных факторов, связанных с открытием турецкого направления для российских туристов в большей степени, по мнению главы государства, был вызван собственными недостатками и недоработками.

"Низкая конкурентоспособность, неуклюжая ценовая политика объектов размещения, неприспособленность к быстро меняющимся условиям спроса, невыгодное соотношение цены и качества, несоблюдение санитарных норм, пробелы в обеспечении безопасности туристов – все эти переходящие из года в год недостатки могут в перспективе разрушить туристическую отрасль страны", — перечислил Хаджимба.

Президент поручил правительству взять под особый контроль положение дел в туристической отрасли, продумать комплекс действенных и, главное, реализуемых мер по повышению ее эффективности.

Сельское хозяйство

Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства, признал Хаджимба. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли нанесли вредители.

Ежегодное послание президента народному собранию
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба: в 2018 году будет выделено 200 млн рублей на сельхозтехнику

"Развитие сельского хозяйства – это обеспечение собственной продовольственной безопасности и экспортного потенциала страны. Развитие тепличных овощеводческих комплексов, плодоводство, животноводство и поддержка личных подсобных хозяйств должны стать ключевыми направлениями развития отрасли", — сказал он.

Хаджимба особо отметил, что в результате достигнутых договоренностей Российской Федерацией в 2018 году будет дополнительно выделено 200 миллионов рублей на приобретение сельхозтехники, что позволит достичь качественного роста сельскохозяйственного производства в ближайшие годы.

"В настоящее время положительная динамика наблюдается в сфере овощеводства с использованием современных технологий агропроизводства. В Абхазии функционирует четыре крупных овощных тепличных хозяйства, на стадии ввода в эксплуатацию еще одно. Общий объем производства данных предприятий составляет до 8 тысяч тонн овощной продукции в год", — сообщил он.

Банковская система

По его словам, в 2017 году произошел существенный рост ресурсной базы коммерческих банков, достигнутый за счет средств, полученных от Нацбанка Абхазии.

Беслан Барателия
© Sputnik. Томас Тхайцук
Барателия: задача Нацбанка - увеличить расчеты по банковским карточкам

По информации главы государства, на сегодняшний день свыше 80 тысяч человек являются держателями карт "Апра". Объем операций приближается к 10 миллиардам рублей, из которых более 1 миллиарда – безналичная оплата товаров и услуг.

"Близок к завершению процесс интеграции системы карт "Апра" с национальной системой платежных карт Российской Федерации "Мир", что позволит расширить платежный функционал наших банковских карт, выработать механизмы взаимодействия с другими платежными системами", — отметил Рауль Хаджимба.

Президент поручил Национальному банку Абхазии совместно с правительством продолжить работу по дальнейшему развитию программ кредитования малого и среднего бизнеса, стремиться к уменьшению процентных ставок и повышению доступности кредитных ресурсов для бизнеса.

"В ноябре 2017 года Нацбанком Абхазии приняты решительные меры по выводу системообразующего государственного банка – Сбербанка Абхазии – из бедственного положения, в котором он оказался в результате многолетнего неэффективного менеджмента. Все прошедшие годы Сбербанк не имел прибыли, а объем накопленных убытков составил более полумиллиарда рублей. В целях обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации, защиты сбережений вкладчиков, повышения доверия к банку отстранено от работы руководство Сбербанка и введена временная администрация. Банком Абхазии разработан комплекс мероприятий по оздоровлению ситуации в Сбербанке, что позволяет надеяться на вывод банка в зону прибыли уже в 2018 году. Первые позитивные изменения видны уже сегодня. Кроме того, Нацбанком Абхазии предложен набор новых банковских продуктов для клиентов Сбербанка", — сказал президент.

Единый внебюджетный

С вступлением в силу нового Трудового кодекса разрабатываются нормативные документы в области занятости, безопасности и охраны труда. И эта работа должна быть в значительном объеме завершена уже в 2018 году, сказал президент Хаджимба.

Также поставлена задача по разработке концепции совершенствования системы пенсионного и социального обеспечения.

"Последовательный переход на страховые принципы пенсионной системы будет иметь самые благоприятные последствия для каждого пенсионера. Определение размера пенсий будет более справедливым и сбалансированным, а оптимизация финансирования пенсий позволит в дальнейшем повысить размеры данных социальных выплат. Новая система выведет из тени доходы граждан, так как лица, не достигшие пенсионного возраста, будут заинтересованы показывать свои доходы, получать "белую зарплату", ведь только в этом случае будут осуществляться страховые отчисления", — отметил Рауль Хаджимба.

По его словам, будет внедрена система индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования.

"Речь идет об открытии на каждого гражданина лицевого счета, содержащего сведения о его стаже и заработке. Пенсии будут назначаться уже по сведениям персонифицированного учета. Такая зависимость должна положительно повлиять на бюджет государственной пенсионной системы, поскольку она создает заинтересованность плательщиков в своевременной и полной уплате страховых взносов, — сказал президент. — Необходимо признать, что нам пока не удалось составить модель реформирования системы внебюджетных фондов и сведения всех отчислений в Единый социальный налог. Однако этот вопрос не снят с повестки дня, и работа над ним должна быть завершена в 2018 году".

В целях повышения эффективности системы социального и пенсионного обеспечения президент предложил рассмотреть возможность объединения существующих внебюджетных социальных фондов в Единый фонд. Этот шаг, по его мнению, значительно сократит операционные и административные издержки, повысит качество учета и прозрачность движения средств.

О конституционной реформе

Начатую ранее конституционную реформу необходимо продолжить, заявил Хаджимба в своем послании. Основные усилия будут сосредоточены на реформировании 3 и 4 глав Конституции — на изменении баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти.

"Данные изменения должны, в частности, предполагать наделение Парламента правом давать согласие на назначение премьер-министра, что сбалансирует полномочия президента и Парламента, создаст более эффективную систему издержек и противовесов и будет способствовать совершенствованию взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти, — уверен президент. — В случае реализации указанных изменений премьер-министр будет являться представителем политических сил, обладающих большинством депутатских мандатов в Парламенте, а само правительство будет нести ответственность как перед президентом, так и перед Парламентом".

Наделение законодательного органа таким полномочиями в свою очередь предполагает предоставление президенту права в случаях, предусмотренных Конституцией, распускать Парламент и назначать досрочные выборы.

"Также полагаю, что в ближайшее время мы сможем достичь с Парламентом согласия по кандидатуре пятого судьи Конституционного суда и окончательно сформировать важнейший для нашей страны орган конституционного контроля", — выразил надежду глава государства.

О реформе избирательной системы

Конституционные преобразования, считает глава государства, не могут быть осуществлены без эффективного реформирования избирательной системы.

"Существующая в стране мажоритарная избирательная система неэффективна с точки зрения задач качественного развития политической системы", — сделал вывод президент.

Хаджимба попросил народных избранников вернуться к рассмотрению принятых предыдущим созывом Парламента в первом чтении конституционных поправок, касающихся изменения избирательной системы.

"В 2019 году в стране состоятся президентские выборы. В связи с этим предлагаю Народному Собранию создать совместную рабочую группу с привлечением представителей общественно-политических сил по совершенствованию законодательства о выборах президента. Изменения в выборное законодательство необходимо принять в спокойной политической обстановке в течение 2018 года, чтобы потом не менять "правила игры" по ходу самой избирательной кампании", — объяснил президент.

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О госслужбе

"При приеме и продвижении на госслужбе должно быть устранено влияние непотизма и кумовства, а приоритет отдаваться личным заслугам, образованию, профессиональной подготовке, иным объективным и неоспоримым критериям, позволяющим претендовать на государственную должность, в том числе и на конкурсной основе, — сказал он. — Еще раз отмечу, что если мы не предусмотрим два основных элемента в реформировании системы госслужбы – конкурсный отбор на государственные должности и декларирование доходов государственных служащих – мы не достигнем успеха. Так и будем маяться с "бедными чиновниками", у которых слишком много "богатых родственников".

Президент отметил, что следует выявлять и сокращать не только двойные ставки и "мертвые души" в штатных расписаниях, но и существующие лишь на бумаге госучреждения.

Культура

Президент Рауль Хаджимба в послании Парламенту отметил, что в культурной сфере наблюдаются отчетливые позитивные процессы. По его словам, особое внимание стало уделяться менеджменту культуры.

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"В сфере культурного менеджмента уже есть позитивные изменения. Самый яркий пример – это прорыв Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, который при весьма скромном государственном финансировании добился высоких результатов как с точки зрения качества и востребованности спектаклей, так и способности привлекать зрителя и самостоятельно зарабатывать средства. Этот положительный опыт надо использовать и при организации деятельности других учреждений культуры страны", — подчеркнул президент.

Глава государства заметил, что культура становится более востребованной, появился феномен "культурных очередей", наблюдается рост посещаемости театров и музеев.

"Расширяется международное культурное сотрудничество. Министерства культуры Абхазии и России подписали программу сотрудничества до 2020 года, а также план мероприятий на 2018 год. Абхазия выступает активным участником этого процесса, нам есть что предложить аудиториям в других странах. Совместно с Российской Федерацией реализуются программы обменных гастролей театральных, хореографических и музыкальных коллективов. Успешными и содержательными были Культурные сезоны России и Абхазии в 2017 году, вселяют оптимизм совместные планы двух стран на будущий год", — сказал президент.

Президент отметил, что в уходящем году велась активная работа и в сфере охраны историко-культурного наследия Абхазии.

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"Наше культурное наследие – здания, храмы, исторические памятники — определяют особый облик Абхазии, поэтому варварское отношение к историко-культурному наследию всегда направлено против национальных интересов. Продолжается реализации государственной целевой программы "Инвентаризация объектов историко-культурного наследия". В 2017 году выявлен дополнительно 211 объект культурного наследия, — отметил Рауль Хаджимба.

По его словам, необходимо продолжать постоянный мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия, выявлять нарушения и добиваться реагирования правоохранительных органов.

Проблемы демографии

Все еще остра проблема, говорил Хаджимба в своем послании, восстановления генофонда нации, подорванного трагическими последствиями войны.

"Сохраняет высокую значимость вопрос возрождения национальных ресурсов, сохранения, развития и сближения абхазо-абазинского этноса, что лежит в основе нашей национальной идеи. Духовная, историческая, языковая, идеологическая консолидация нашей зарубежной диаспоры — это чрезвычайно важная, напряженная, неустанная работа. Процесс репатриации предполагает создание необходимых социально-экономических условий для обустройства людей, возвращающихся на историческую родину, их психологической адаптации к новым условиям и непривычному образу жизни", — сказал глава государства.

От слов к действию

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в завершении своего послания отметил, что все вопросы стратегической повестки и планы на ближайшую перспективу не должны оставаться декларациями – они должны исполняться в полном объеме.

"В этом состоит задача государственной власти, в том числе и этим мы подтверждаем свою государственную состоятельность и эффективность. Однако мы не достигнем существенных результатов, если не будем реализовывать эти планы вместе – законодательные, исполнительные и судебные органы, власть и оппозиция, государство и гражданское общество, все наши граждане", — сказал он.

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Послание Президента Абхазии Народному Собранию - Парламенту (9)



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