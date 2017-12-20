Ливневый дождь и снег: погода в Абхазии на четверг

Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет находиться под влиянием холодных атмосферных фронтов циклона, центр которого расположен на юге европейской территории России, сообщают синоптики Абхазии.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. В четверг в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром ливневый дождь, днем временами слабый дождь, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое, 771 миллиметр ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5˚С до +10˚С, днем от +8˚С до +13˚С.

Температура морской воды +12˚С.

Волнение морской воды умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

В столице в четверг будет облачно и дождливо. Температура воздуха ночью +9˚С, днем +12˚С.