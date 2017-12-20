23:58 20 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Софа Агумава

Жизнь от трагедии до комедии: творческий путь Софы Агумаа

Личный архив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5910

20 декабря 1939 года родилась Народная артистка Абхазии, художественный руководитель молодежного театра Софа Агумаа.

Sputnik

Актриса театра и кино, Народная артистка Абхазии Софа Агумаа 20 декабря отмечает свой День рождения.

Работая в театре, Софа Агумаа создала более 70 образов. С уверенностью можно сказать, что ни одна ее работа не осталась незамеченной.

В списке сыгранных ролей есть и спектакли по произведениям Уильяма Шекспира (роль Эмилии в пьесе "Отелло", роль Реганы в пьесе "Король Лир"), Антона Чехова (роль Натальи в пьесе "Предложение"), Федерико Гарсиа Лорка (роль невесты в пьесе "Кровавая свадьба") и многих других известных писателей.

За роль Дзабули в произведении Константина Гамсахурдиа "Похищение Луны" Агумаа удостоилась премии за лучшую женскую роль. Также постановка "Горянка" стала заметным явлением в театральной жизни Абхазии. Это была дипломная работа выпускника Ленинградского Института театра, музыки и кино Дмитрия Кортава. Художником-постановщиком был Евгений Котляров. Софа Агумаа была удостоена премии за лучшую женскую роль постановке.

Софа Агумава
Софа Агумава

От высокой трагедии до гротесковой комедии – количество сыгранных ролей свидетельствуют о многогранном таланте актрисы. По признаниям самой актрисы, ей более интересны образы, полные сердечного порыва, смятения чувств и кипения страстей.

Кадр из фильма Белый башлык
Кадр из фильма "Белый башлык"

Зрителям запомнились и кинообразы Народной артистки Абхазии в фильмах "Время счастливых находок" (Мосфильм, режиссер Генрих Габай, 1969 год), "Белый башлык" (киностудия имени Довженко, режиссер Владимир Савельев, 1975 год), "У самого Черного моря" (Мосфильм, режиссеры Александр Кузнецов, Оскар Никич, 1975 год), "В ночь на новолуние" (Мосфильм, режиссер Юсуп Даниялов, 1977 год), "Воры в законе" (киностудия имени Горького, режиссер Юрий Кара, 1989 год) и многие другие.

Кадр из фильма Время счастливых находок
Кадр из фильма "Время счастливых находок"

Уже много лет Агумаа преподает актерское мастерство в Абхазском государственном университете. С августа 2014 года Софа Агумаа – художественный руководитель Абхазского Государственного Молодежного театра. Актриса не раз отмечала, что в профессии очень требовательна и бескомпромиссна.

Агумаа режиссер театральных постановок. В этом списке есть такие работы как: "Харлампо и Деспина" (произведение Фазиля Искандера, перевод Софа Агумаа), "Медведь" (пьеса Антона Чехов, перевод Софа Агумаа), "Человек и джентльмен" (пьеса Эдуардо Де Филиппо), "Кролики и удавы" (произведение Фазиля Искандера, перевод Софы Агумаа) и другие постановки.

Кадр из фильма У самого Черного моря
Кадр из фильма "У самого Черного моря"

Родилась Софа Хинтруговна Агумаа в 1939 года в селе Дурипш Гудаутского района (Абхазия).

В 1956 году Агумаа поступила в Тбилисский театральный институт имени Шоты Руставели. По окончании института в 1960 году была принята в труппу Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. В том же 1960 году поступила в Сухумское музыкальное училище на факультет "Хоровое дирижирование".

В 1989 году Софа Агумаа представила зрителю моноспектакль "Харлампо и Деспина" по одноименному рассказу Фазиля Искандера. В 1990 эту работу увидели в Москве.

Творческие идеи Софы Агумаа нашли свое воплощение и в сотрудничестве с Абхазской государственной телерадиокомпанией: с ее участием в качестве режиссера-постановщика, сценариста и актрисы были сняты короткометражные телефильмы – "Он, она и их друг", "Любимая Б.", "Куда его теперь деть?", "И так бывает", "Татчка и Кишуард".

Кадр из фильма В ночь на новолуние
Кадр из фильма "В ночь на новолуние"

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов вместе с Амираном Таниа Агумаа выступала перед бойцами с авторской концертной программой "И смех, и слезы".

По теме

Проект "Жизнь и театр" продолжает Народная артистка Абхазии Софа Агумаа
Софа Агумаа рассказала об успехах Молодежного театра



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Владикавказ
    В числе лучших

    Владикавказ вошел в топ-250 городов России по качеству жизни – столица Северной Осетии заняла 102 место, лидер рейтинга – Анапа.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции
    Самый высокий уровень

    Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.

  • Открытие российского центра науки и культуры в Гюмри
    Культурный филиал

    В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.

  • Рабочие в забое шахты
    О чем договорились?

    Итоги переговоров компании "АрселорМиттал Темиртау" и шахтеров, которые бастовали, требуя повышения зарплаты, станут известны в четверг.

  • Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Наконец-то дома!

    Кыргызстанка, 5 октября избитая турецкими полицейскими в курортной Анталье, благополучно вернулась домой, суд по делу продолжается.

  • Ветка елки, архивное фото
    "Противопожарная" елка

    МЧС Минской области пообещало бесплатную раздачу елок: для этого в определенные дни надо попасть на елочные базары и правильно ответить на вопросы "пожарной" викторины.

  • Хлеб
    Пекари в бегах

    Производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Liepkalni переносит часть деятельности в Эстонию из-за конфликта с госучреждениями Латвии.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе
    Удар по коррупции

    В Литве появятся спецпрокуроры по делам о политической коррупции – соответствующие поправки к закону о прокуратуре одобрил Сейм.

  • Задержание
    Молдавский след

    Молдавский след испанского гашиша в России – стали известны новые факты этого громкого дела, поднявшего на ноги полицию четырех стран.

  • Заключенный в колонии, архивное фото
    Признан виновным

    Житель Таджикистана приговорен к 6 годам тюрьмы за пропаганду идей террористической организации "Исламское государство" в России

  • Телепередача Спокойно ночи, малыши!
    Родина ТВ

    Именно в Ташкенте ученые создали первый работающий прообраз электронного телевизора и осуществили первую электронную телепередачу.

  • Визуализация приложения для перевода криптовалют со смартфона
    Запретов нет!

    Вопреки фактическому запрету ЕЦБ эстонские энтузиасты идеи национальной криптовалюты продолжают развивать свой проект цифровых денег — estcoin.

  • Владикавказ
    В числе лучших

    Владикавказ вошел в топ-250 городов России по качеству жизни – столица Северной Осетии заняла 102 место, лидер рейтинга – Анапа.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции
    Самый высокий уровень

    Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.

  • Открытие российского центра науки и культуры в Гюмри
    Культурный филиал

    В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Основу выставки составляют исторические документы, предметы естественной истории, археологические и этнологические коллекции, собранные в течение длительного времени на территории Абхазии
Один раз в 100 лет: Госмузей Абхазии выставил редкие экспонаты
Как выглядит новый бюджет Абхазии: вице-премьер назвал главные цифры
Внесите поправку: вице-премьер назвал главные цифры бюджета 2017 года
Тест: какой вы герой Звездных войн?
Тест: кто ты из героев "Звездных войн"?

Соцсети

Sputnikabkhazia