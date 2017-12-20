Жизнь от трагедии до комедии: творческий путь Софы Агумаа

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Актриса театра и кино, Народная артистка Абхазии Софа Агумаа 20 декабря отмечает свой День рождения.

Работая в театре, Софа Агумаа создала более 70 образов. С уверенностью можно сказать, что ни одна ее работа не осталась незамеченной.

В списке сыгранных ролей есть и спектакли по произведениям Уильяма Шекспира (роль Эмилии в пьесе "Отелло", роль Реганы в пьесе "Король Лир"), Антона Чехова (роль Натальи в пьесе "Предложение"), Федерико Гарсиа Лорка (роль невесты в пьесе "Кровавая свадьба") и многих других известных писателей.

За роль Дзабули в произведении Константина Гамсахурдиа "Похищение Луны" Агумаа удостоилась премии за лучшую женскую роль. Также постановка "Горянка" стала заметным явлением в театральной жизни Абхазии. Это была дипломная работа выпускника Ленинградского Института театра, музыки и кино Дмитрия Кортава. Художником-постановщиком был Евгений Котляров. Софа Агумаа была удостоена премии за лучшую женскую роль постановке.

Софа Агумава

От высокой трагедии до гротесковой комедии – количество сыгранных ролей свидетельствуют о многогранном таланте актрисы. По признаниям самой актрисы, ей более интересны образы, полные сердечного порыва, смятения чувств и кипения страстей.

Кадр из фильма "Белый башлык"

Зрителям запомнились и кинообразы Народной артистки Абхазии в фильмах "Время счастливых находок" (Мосфильм, режиссер Генрих Габай, 1969 год), "Белый башлык" (киностудия имени Довженко, режиссер Владимир Савельев, 1975 год), "У самого Черного моря" (Мосфильм, режиссеры Александр Кузнецов, Оскар Никич, 1975 год), "В ночь на новолуние" (Мосфильм, режиссер Юсуп Даниялов, 1977 год), "Воры в законе" (киностудия имени Горького, режиссер Юрий Кара, 1989 год) и многие другие.

Кадр из фильма "Время счастливых находок"

Уже много лет Агумаа преподает актерское мастерство в Абхазском государственном университете. С августа 2014 года Софа Агумаа – художественный руководитель Абхазского Государственного Молодежного театра. Актриса не раз отмечала, что в профессии очень требовательна и бескомпромиссна.

Агумаа режиссер театральных постановок. В этом списке есть такие работы как: "Харлампо и Деспина" (произведение Фазиля Искандера, перевод Софа Агумаа), "Медведь" (пьеса Антона Чехов, перевод Софа Агумаа), "Человек и джентльмен" (пьеса Эдуардо Де Филиппо), "Кролики и удавы" (произведение Фазиля Искандера, перевод Софы Агумаа) и другие постановки.

Кадр из фильма "У самого Черного моря"

Родилась Софа Хинтруговна Агумаа в 1939 года в селе Дурипш Гудаутского района (Абхазия).

В 1956 году Агумаа поступила в Тбилисский театральный институт имени Шоты Руставели. По окончании института в 1960 году была принята в труппу Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. В том же 1960 году поступила в Сухумское музыкальное училище на факультет "Хоровое дирижирование".

В 1989 году Софа Агумаа представила зрителю моноспектакль "Харлампо и Деспина" по одноименному рассказу Фазиля Искандера. В 1990 эту работу увидели в Москве.

Творческие идеи Софы Агумаа нашли свое воплощение и в сотрудничестве с Абхазской государственной телерадиокомпанией: с ее участием в качестве режиссера-постановщика, сценариста и актрисы были сняты короткометражные телефильмы – "Он, она и их друг", "Любимая Б.", "Куда его теперь деть?", "И так бывает", "Татчка и Кишуард".

Кадр из фильма "В ночь на новолуние"

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов вместе с Амираном Таниа Агумаа выступала перед бойцами с авторской концертной программой "И смех, и слезы".