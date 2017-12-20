Разбойное нападение совершено в селе Араду

СУХУМ, 20 дек –Sputnik. По факту разбойного нападения на семью жителя села Араду следственной группой Очамчырского отдела внутренних дел возбуждено уголовное дело, ведутся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
"Злоумышленники под угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия в отношении пострадавших завладели деньгами в сумме 70000 рублей и тремя сотовыми телефонами, после чего с места преступления скрылись на автомобиле хозяина домовладения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данный автомобиль обнаружен", – говорится в сообщении.
Выездом на место следственно-оперативной группы было установлено, что примерно в 16:30 19 декабря двое неизвестных лиц в масках, вооруженные пистолетами, с целью хищения чужого имущества напали на жителя села Араду 1949 года рождения и его супругу 1950 года рождения, которые находились в хозяйственном помещении своего домовладения, отмечено в сообщении.