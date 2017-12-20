Разбойное нападение совершено в селе Араду

В дежурную часть ОВД по Очамчырскому району 19 декабря поступило телефонное сообщение о разбойном нападении на семью жителя села Араду.

СУХУМ, 20 дек –Sputnik. По факту разбойного нападения на семью жителя села Араду следственной группой Очамчырского отдела внутренних дел возбуждено уголовное дело, ведутся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Злоумышленники под угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия в отношении пострадавших завладели деньгами в сумме 70000 рублей и тремя сотовыми телефонами, после чего с места преступления скрылись на автомобиле хозяина домовладения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данный автомобиль обнаружен", – говорится в сообщении.

Выездом на место следственно-оперативной группы было установлено, что примерно в 16:30 19 декабря двое неизвестных лиц в масках, вооруженные пистолетами, с целью хищения чужого имущества напали на жителя села Араду 1949 года рождения и его супругу 1950 года рождения, которые находились в хозяйственном помещении своего домовладения, отмечено в сообщении.