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Рауль Хаджимба на итоговой встрече президента со спортсменами, победителями международных турниров

Президент Абхазии спортсменам: формируете имидж нашей страны

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с победителями и призерами различных международных спортивных состязаний, проходивших в последние годы.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Физическая культура и спорт должны стать одними из основных направлений развития государства, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече со спортсменами в пятницу 22 декабря.

"Я искренне рад встрече с вами, это цвет нашей молодежи, нашего государства, люди, которые неустанно тренируясь, каждодневно занимаясь своими видами спорта, создают имидж нашего государства", — сказал президент.

Становиться после победы под знамя абхазского государства – это очень волнующее событие, подчеркнул Хаджимба.

"Мы хотим, чтобы эти успехи были бы еще большими, для этого государство должно делать все, чтобы спорт получал еще большие возможности", — отметил он.

Здоровье нации превыше всего, государство, в котором развит спорт, получает новые возможности, считает Хаджимба.

В преддверии Нового года президент пожелал спортсменам успехов и здоровья, выразив надежду, что они своим примером будут вдохновлять других на большие успехи, а на своем жизненном пути будут встречать только достойных соперников.

За многолетнюю и плодотворную работу в области физической культуры и спорта и высокий профессионализм Указом президента почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта" присвоено заместителю председателя Госкомитета Абхазии по физкультуре и спорту Рафаэлю Ампар.

Рауль Хаджимба и Рафаэль Ампар на итоговой встрече президента со спортсменами, победителями международных турниров
© Sputnik Бадрак Авидзба
Рауль Хаджимба и Рафаэль Ампар на итоговой встрече президента со спортсменами, победителями международных турниров

В числе именитых гостей президента находился и Денис Царгуш.

"В первую очередь хотел бы вас поздравить с наступающим Новым годом, чтобы в следующем году вы добились высших результатов", — сказал бронзовый призер Олимпийских игр.

На встрече с президентом присутствовали победители и призеры различных спортивных состязаний (каратэ, футбол, бокс, вольная борьба, самбо, теннис, грэпплинг, кикбоксинг, паратхэквондо, пауэрлифтинг, каратэ кекусинкай, косики-каратэ, шотокан), которые проходили за последние годы, и их тренеры.




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