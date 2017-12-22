Благотворительная акция в рамках проекта "Агубылра" прошла в Сухуме

СУХУМ, 22 дек — Sputnik, Анжелика Бения. Абхазская диаспора и "Международный фонд Апсны" оказали благотворительную помощь ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и детям Сухумского реабилитационного центра в виде инвалидных кресел.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Доступный" Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов

Новые автоматические кресла передвигаются при помощи джойстика. В кресле регулируются подлокотники и спинка. Коляска оборудована защитными механизмами: ручной тормоз, ходовые огни, подкрыльники на колесах, чтобы колеса не брызгались в дождливую погоду, фонари по бокам.

Старое инвалидное кресло Астамура Шоуа механическое. По его словам, нужно быть в хорошей физической форме, чтобы им управлять, до набережной на нем не доедешь, только по дому передвигаться, отметил он.

"У меня до этого старого кресла было автоматическое. В нем очень удобно передвигаться по городу. Но, к сожалению, пришлось поменять. Я мог без посторонней помощи добраться от вокзала до моря, потом спокойно гулять по набережной. А в этой коляске руки быстро устают, далеко не уедешь", – сказал Шоуа.

Инициатором проекта стал общественный деятель Октай Чкотуа.

По его словам, все началось после встречи с другом Асланом Тыркба. В процессе беседы с ним Чкотуа случайно узнал о том, в каких непростых условиях приходится жить его другу в деревне, что он остался на попечении жены, что без ее помощи не может передвигаться.

"Это было пару дней спустя после Дня Победы. Когда я задумался, мне было стыдно. Потом я обратился к друзьям, поделился с ними ситуацией. Насколько правильно отмечать День Победы со спокойным сердцем, когда у наших ветеранов такие проблемы? Меня волнует этот вопрос", – сказал Чкотуа.

© Sputnik Анжелика Бения Абхазская диаспора и "Международный фонд Апсны" оказали благотворительную помощь в виде инвалидных кресел для ветеранов Отечественной войны Народа Абхазии (1992-1993 годов) и детей реабилитационного центра.

На эту проблему отозвался сразу глава абхазского клуба в Стамбуле, который сказал, что купит кресло ветерану. Потом выяснилось, что нуждающихся в таких креслах больше. Проект расширялся и объединил людей разных национальностей.

Из 11 новых инвалидных кресел два кресла передано в Республиканский детский реабилитационный центр.

Республиканский центр для детей с ограниченными возможностями функционирует в Абхазии уже два года. Реабилитационное лечение в центре проходят дети с ДЦП и другими нарушениями. Директор Сухумского детского реабилитационного центра Лаша Папава отметил, что кресла станут очень нужным подарком к Новому году для подопечных центра.

© Sputnik Анжелика Бения Абхазская диаспора и "Международный фонд Апсны" оказали благотворительную помощь в виде инвалидных кресел для ветеранов Отечественной войны Народа Абхазии (1992-1993 годов) и детей реабилитационного центра.

"Представьте, что чувствует человек, который не может самостоятельно передвигаться из одной комнаты в другую. Как живет ребенок, который познает мир, хочет все знать, везде быть, но не может? Это психологическая травма, особенно для детей. Большой плюс, когда есть обычная коляска, а это автоматическое современное кресло. Это большое счастье", – сказал Лаша Папава.

Президент "Международного фонда Апсны" Сенер Гогуа поздравил всех с наступающими праздниками и отметил, что важность таких благотворительных проектов высока.

"Меня попросили не забыть поблагодарить тех, кто вместе с нами осуществил этот проект, но мне хочется сначала поблагодарить ветеранов, которые заслуживают большего. Если жизнь наших ветеранов благодаря этому скромному вниманию хоть немного будет легче, нам от этого будет только радостно", – сказал Сенер Гогуа.

Проект, по словам Гогуа, удалось осуществить с помощью неравнодушных жителей Абхазии, представителей абхазской диаспоры из Турции, Англии, России, Дании и других стран.