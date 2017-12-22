16:11 23 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Абхазская диаспора и Международный фонд Апсны оказали благотворительную помощь в виде инвалидных кресел для ветеранов Отечественной войны Народа Абхазии (1992-1993 годов) и детей реабилитационного центра.

Благотворительная акция в рамках проекта "Агубылра" прошла в Сухуме

© Sputnik Анжелика Бения
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9330

"Международный фонд "Апсны" и представители абхазской диаспоры в рамках нового благотворительного проекта "Агубылра" подарили 11 инвалидных кресел ветеранам и детям.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik, Анжелика Бения. Абхазская диаспора и "Международный фонд Апсны" оказали благотворительную помощь ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и детям Сухумского реабилитационного центра в виде инвалидных кресел.

Пандусы для больных
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Доступный" Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов

Новые автоматические кресла передвигаются при помощи джойстика. В кресле регулируются подлокотники и спинка. Коляска оборудована защитными механизмами: ручной тормоз, ходовые огни, подкрыльники на колесах, чтобы колеса не брызгались в дождливую погоду, фонари по бокам.

Старое инвалидное кресло Астамура Шоуа механическое. По его словам, нужно быть в хорошей физической форме, чтобы им управлять, до набережной на нем не доедешь, только по дому передвигаться, отметил он.

"У меня до этого старого кресла было автоматическое. В нем очень удобно передвигаться по городу. Но, к сожалению, пришлось поменять. Я мог без посторонней помощи добраться от вокзала до моря, потом спокойно гулять по набережной. А в этой коляске руки быстро устают, далеко не уедешь", – сказал Шоуа.

Инициатором проекта стал общественный деятель Октай Чкотуа.

По его словам, все началось после встречи с другом Асланом Тыркба. В процессе беседы с ним Чкотуа случайно узнал о том, в каких непростых условиях приходится жить его другу в деревне, что он остался на попечении жены, что без ее помощи не может передвигаться.

"Это было пару дней спустя после Дня Победы. Когда я задумался, мне было стыдно. Потом я обратился к друзьям, поделился с ними ситуацией. Насколько правильно отмечать День Победы со спокойным сердцем, когда у наших ветеранов такие проблемы? Меня волнует этот вопрос", – сказал Чкотуа.

Абхазская диаспора и Международный фонд Апсны оказали благотворительную помощь в виде инвалидных кресел для ветеранов Отечественной войны Народа Абхазии (1992-1993 годов) и детей реабилитационного центра.
© Sputnik Анжелика Бения
Абхазская диаспора и "Международный фонд Апсны" оказали благотворительную помощь в виде инвалидных кресел для ветеранов Отечественной войны Народа Абхазии (1992-1993 годов) и детей реабилитационного центра.

На эту проблему отозвался сразу глава абхазского клуба в Стамбуле, который сказал, что купит кресло ветерану. Потом выяснилось, что нуждающихся в таких креслах больше. Проект расширялся и объединил людей разных национальностей.

Из 11 новых инвалидных кресел два кресла передано в Республиканский детский реабилитационный центр.

Республиканский центр для детей с ограниченными возможностями функционирует в Абхазии уже два года. Реабилитационное лечение в центре проходят дети с ДЦП и другими нарушениями. Директор Сухумского детского реабилитационного центра Лаша Папава отметил, что кресла станут очень нужным подарком к Новому году для подопечных центра.

Абхазская диаспора и Международный фонд Апсны оказали благотворительную помощь в виде инвалидных кресел для ветеранов Отечественной войны Народа Абхазии (1992-1993 годов) и детей реабилитационного центра.
© Sputnik Анжелика Бения
Абхазская диаспора и "Международный фонд Апсны" оказали благотворительную помощь в виде инвалидных кресел для ветеранов Отечественной войны Народа Абхазии (1992-1993 годов) и детей реабилитационного центра.

"Представьте, что чувствует человек, который не может самостоятельно передвигаться из одной комнаты в другую. Как живет ребенок, который познает мир, хочет все знать, везде быть, но не может? Это психологическая травма, особенно для детей. Большой плюс, когда есть обычная коляска, а это автоматическое современное кресло. Это большое счастье", – сказал Лаша Папава.

Президент "Международного фонда Апсны" Сенер Гогуа поздравил всех с наступающими праздниками и отметил, что важность таких благотворительных проектов высока.

"Меня попросили не забыть поблагодарить тех, кто вместе с нами осуществил этот проект, но мне хочется сначала поблагодарить ветеранов, которые заслуживают большего. Если жизнь наших ветеранов благодаря этому скромному вниманию хоть немного будет легче, нам от этого будет только радостно", – сказал Сенер Гогуа.

Проект, по словам Гогуа, удалось осуществить с помощью неравнодушных жителей Абхазии, представителей абхазской диаспоры из Турции, Англии, России, Дании и других стран.




Главные темы

  • Гончар - Сергей Корявов
    Слепить судьбу: история гончара из Абхазии

    О том, как смастерить изделия из керамики, где найти и как смешать подходящую глину, о тонкостях гончарного мастерства, рассказал корреспонденту Sputnik мастер Олег Корявов.

    34
  • Архивное фото
    Новый год и дети: укрепляем веру в Деда Мороза

    О том, как важно сохранить в детях веру в чудо, и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

    165
  • МВД
    Казбек Кишмахов и Леван Куарцхиа назначены заместителями министра МВД

    Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание с личным составом центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, начальниками штабов и дежурных частей, руководителями подведомственных подразделений, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

    10

Орбита Sputnik

  • Дети лепят снеговик, архивное фото
    Снег по соседству

    Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.

  • Сотрудники милиции. Архивное фото
    Отказов не принимаем!

    В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Теперь – самозащита

    В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.

  • Аудронис Навицкас, архивное фото
    Безосновательное увольнение

    Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.

  • Курс валют
    Обмен по-новому

    Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба пела и плясала: браки года
Дружно и сообща: дети Киараз готовятся к Арт-маркету
Дружно и сообща: дети "Киараз" готовятся к "Арт-маркету"
Православный календарь на 2018 год
Православный календарь 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia