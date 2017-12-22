Три дня на клатч: двойная жизнь финансиста из Абхазии

Финансист Виктория Миносян больше года создает сумки-клатчи. О том, как она открыла для себя новое дело, и о тонкостях мастерства читайте в репортаже корреспондента Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

"Несмотря на то, что я получила образование финансиста, по специальности никогда не работала. С самого детства меня тянуло к творчеству, и мне всегда было интересно, как делаются вот такие сумочки, которые зовутся клатчами. Около года назад я случайно наткнулась в интернете на обучающий ролик, в котором показывалось, как сделать клатч своими руками и что для этого нужно. Мне стало интересно, и я решила попробовать", — рассказывает об истоках бизнеса Виктория Миносян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сумочка из рук в руки: удовольствие и заработок

Первый блин комом

"Первые экземпляры я старалась делать, следуя указаниям мастеров из обучающих видео, но у меня ничего не получилось. Мои сумочки оказались не совсем удачные, немного кривые, косые, не так склеены и собраны", — вспоминает Виктория.

Путем проб и ошибок мастерица пришла к собственной технике.

"В интернет-пространстве не так много информации о том, как смастерить такие маленькие сумочки. И чаще всего эти советы не слишком полезны. Например, мастера советую использовать один клей для всех тканей, но я на своем опыте поняла, что каждому материалу подходит определенный клей. Также крепить ткань булавками или зажимами, как показано в обучающих роликах, совсем не эффективно, это лишние заморочки, лучшего всего подклеивать ткань к готовой формочке, которую я заранее заказываю в интернете", — объясняет Миносян.

На создание одного клатча она тратит три дня. Этого достаточно, чтобы изделие выглядело аккуратно, а в случае чего — у мастерицы было время доработать детали.

© Sputnik Изготовление клатчей

"В начале работы я специальным средством обезжириваю поверхность формочки клатча, на которую впоследствии буду натягивать ткань. Эта мера необходима для того, чтобы клей распределялся правильно, не создавая неровности. Сам клей я наношу ватным диском по всей поверхности, затем натягиваю уже готовую выкройку по форме клатча, оставляя немного ткани по краям, иногда бывают погрешности в размерах, с этим я столкнулась в процессе работы. Затем отрезая лишнюю ткань, удаляю все ниточки, по такому же методу я обклеиваю внутреннюю часть сумки, рамка также обклеивается тканью. Готовый продукт будет сохнуть несколько часов, чтобы я смогла убедиться, что все правильно склеено и выглядит аккуратно. Очень важно для конечного результата уделять большое внимание мелочам. Смотреть внимательно, где что отклеилось, как все держится, поэтому, чтобы быть уверенной в качественно проделанной работе, я всегда беру дополнительное время, на случай если что-то пойдет не так", — объясняет процесс Виктория.

© Sputnik Изготовление клатчей

Больших сложностей, признается она, в работе нет, но иногда возникают проблемы с тканями.

"Я не стараюсь упростить работу себе, несмотря на то, что с некоторыми тканями очень сложно работать, потому что не известно, как поведет себя она в работе с клеем. Есть ткани, которые клеятся без проблем, есть и такие, с которыми приходится возиться. Они пропускают клей и оставляют пятна, тогда и клей приходится выбирать подходящий, и наносить такое количество, чтобы все держалось и при этом не портило вид", — говорит она.

Несколько ничтожных пятен — и работу можно выбрасывать, категорична она.

"Самые подходящие ткани для работы — это обычно лен, бархат, хлопок, замша. Легко работать с кожей натуральной, но я не ограничиваю своих клиентов в выборе и не беспокоюсь о сложностях", — продолжает мастерица.

При чем здесь голубь?

Открывая свой небольшой бизнес, Виктория недолго думала над названием.

"Я решила назвать свои сумочки "палома", что на испанском означает голубь, а голубь воспринимается как благая весть. Выбирая такое название, я хотела, чтобы мое новое дело принесло мне что-то хорошее, и действительно, так и вышло. За год работы я встретила много хороших людей, с которыми меня объединяют не только клатчи", — призналась она.

© Sputnik Изготовление клатчей

У Виктории уже есть постоянные клиенты и чаще стали появляться новые. В этом году она собирается впервые участвовать в традиционном новогоднем "Арт-маркете".

"Работы мне хватает, и я не спешу охватить весь мир, бывает, заказывают сразу по три клатча. Каждый ищет что-то свое и хочет иметь собственную необычную вещицу. Пока я создаю сумочки в четырех видах: таблетки, прямоугольные, в форме сердечка, но со временем я планирую создать серию сумок больших размеров, чтобы мои клиентки могли носить их каждый день. Серия будет ограничена, и формы для сумок я буду выбирать сама", — поделилась рукодельница планами на будущее.