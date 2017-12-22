22 декабря 1992 года: испытание на "аламыс"

Журналист Заира Цвижба в газете "Республика Абхазия" в декабре 1992 года писала о том, что в тот самый день, когда в Гудауту прибывали обугленные тела почти 30 детишек и подростков, летевших, спасаясь от голода из осажденного Ткуарчала в вертолете, сбитом грузинскими стервятниками, в Администрацию города Гудаута привели троих грузинских детей, привел их никто иной как родной 96-летний дедушка, привел из опасной зоны близ линии фронта в Верхней Эшеры.

"Дом их расположенный на правом берегу реки Гумиста, почти единственный уцелевший от бомбежек грузинских войск. Этих троих беспризорных детишек на передовой давно заметили абхазские ополченцы и спускали им на тросе с горы еду, а иначе было невозможно, местность обстреливалась снайперами противника. Наверное поэтому, зная и надеясь на гуманность, на аламыс абхазов, дед Партин решился доверить нам жизнь внуков", — пишет журналист.

Sputnik Абхазия рассказывает об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.