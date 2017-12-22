Погода в Абхазии на выходные: облачная с прояснениями

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Как сообщают абхазские синоптики, на выходных в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь со снегом. В предгорьях и в горах снег.
Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4˚С +9˚С, днем +6˚С +11˚С.
Температура морской воды +12˚С.
Волнение морской воды умеренное, от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха высокая 70-90%.