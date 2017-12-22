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Отдых туристов в Абхазии

Астамыр Ахба: главная задача – удержаться на туристическом рынке

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба подвел итоги туристического сезона 2017 года.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Самая главная задача Абхазии – это удержаться на туристическом рынке, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба, подводя итоги 2017 года.

Горная Абхазия
© Фото: официальная страница проекта "Горная Абхазия" в Facebook
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"Если сравнивать с прошлым годом, то от общего туристического потока мы получили в пределах – 40%. Нельзя сказать, что туристический сезон не удался, мы говорили о том, что в 2015 и в 2016 годах были туристические скачки, но бывает так, что туристическая страна возвращается обратно к своим показателям", — добавил он.

Сегодня Абхазия остается посещаемой страной несмотря на те или иные проблемы, которые возникают в республике, заметил замминистра.

"Туристические проблемы возникают не только в нашей стране, во всех туристических странах есть ряд проблем. Если даже брать азиатские страны, и у них бывают те проблемы, с которыми сталкиваемся и мы", — подчеркнул Ахба.

Основные проблемы влияющие на туристическую сферу – экономические и природно-климатические, отмечает он.

"Если говорить о природе, то мы понимаем, что в 2017 году лето оказалось холодной, были дожди, были недели когда туристы не могли приезжать, люди могут через интернет ресурс узнать о природных условиях", — сказал замминистра.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Говоря об экономической составляющей туристической сферы, которая влияет на посещение страны, он заметил, что поставщики туристических услуг зависят от партнеров в России.

"Но и они в свою очередь зависят от экономических процессов, происходящих на территории Российской Федерации. В России были проблемы с перемещением туристов, связанные непосредственно с авиа сообщениями, к сожалению, они столкнулись с такими проблемами", — подчеркнул Астамыр Ахба.

Рассказывая о том, какие шаги должна предпринимать республика для привлечение туристов, замминистра по курортам и туризму подчеркнул, что необходимо обустраивать пляжные территории.

"Мы недовольны результатами, которые есть в городах и районах, мы обсуждали эти вопросы, будем ставить и решать их совместно с главами администраций", — сказал он.

Также немаловажна роль распространения информации о туризме в Абхазии в СМИ, для того, чтобы иностранные туристы знали о республике больше, что также увеличит их поток в Абхазию.




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