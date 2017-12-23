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Дети Киараз готовятся к Арт-маркету

Дети "Киараз" к "Арт-маркету" готовы

© Sputnik Анжелика Бения
В Абхазии
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В Сухуме с 23 по 24 декабря будет проходить новогодняя ярмарка "Арт-маркет". Вместе с художниками, дизайнерами и коллекционерами в этом году свои работы покажут и подопечные Благотворительной общественной организации "Киараз".

Sputnik, Анжелика Бения

Стильные сувениры ручной работы, вязаные вещи и дизайнерская одежда — в Сухуме сегодня откроется одна из самых уютных новогодних ярмарок. Многие художники, дизайнеры, коллекционеры Абхазии с нетерпением ждали и серьезно готовились к творческому празднику сезона.

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© Fotolia/ Wiski
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"Арт-маркет" особенно важен для детей. Ученики Сухумского лицей-интерната почти месяц готовились к новогоднему празднику.

В столичном интернате 22 ученика – подопечные БОО (Благотворительной общественной организации, ред) "Киараз". В школе дети, помимо основных дисциплин, посещают урок рисования и труда, ходят на различные творческие кружки и готовят поделки. Картины, вязаные игрушки, елки – ручных работ набирается всегда много. Работы попадают в школьный музей и различные ярмарки.

В новогоднем "Арт-маркете" примут участие около 10 подопечных благотворительной организации, отметила исполнительный директор БОО "Киараз" Камма Гопия.

"Вот уже третий год "Арт-маркет" проходит в поддержку нашей организации. Первые два года осуществлялся сбор средств, была благотворительная лотерея. В этом годы мы выросли и решили стать участниками "Арт-маркета" с нашими подопечными. Надеюсь, дети получат от участия массу положительных эмоций. Мы хотим, чтобы у детей талантливых, которые занимаются искусством, были такие площадки. За поддержку выражаем благодарность Ксении Ирисове-Багапш", — сказала Гопия.

Успейте увидеть и купить новогодние игрушки ручной работы детей на "Арт-маркете", который будет проходить в Сухуме с 23 по 24 декабря.




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