Слепить судьбу: история гончара из Абхазии

О том, как смастерить изделия из керамики, где найти и как смешать подходящую глину, о тонкостях гончарного мастерства, рассказал корреспонденту Sputnik мастер Олег Корявов.

Асида Квициния, Sputnik

Олег Корявов занимается гончарным делом почти 10 лет. Для мастера это увлечение стало делом жизни, он посвящает ему все свое свободное время, оттачивает мастерство и строит планы о строительстве собственного магазина, где его работы будут доступны каждому, и где время от времени он сможет проводить выставки своих изделий.

"Гончарное дело очень сложное, у меня ни раз были периоды, когда я все хотел бросить, и все начинал сначала. К тому же, все оборудование, связанное с керамикой очень дорогое, от фартука гончара до устройств обработки глины, все стоит больших трудов и денег. Так как я не закупаю готовую глину, а добываю ее сам, мне приходится заниматься ее обработкой и доводить до готового состояния, когда из нее уже можно смастерить качественное изделие. В моей работе я использую не только гончарный круг, но многочисленные серьезные установки", — рассказывает мастер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гончар - Сергей Корявов

Все оборудование для заготовки глины Олег собрал самостоятельно.

"Для того, чтобы найти подходящий вид глины, я объездил всю Абхазию и точно могу сказать, где какая глина водится у нас. На самом деле, это очень увлекательно. Прежде чем набрать нужное количество глины, я собираю ее в специальные колбочки для пробы. Затем исследую, обжигая ее на печи, смотрю, на ее реакции, и только потом приступаю к объемному изъятию. В основном подходящее сырье я нахожу в Очамчыре и здесь, в Сухуме, на улице Чанба. У меня уже есть готовые запасы", — объясняет гончар.

После того, как глина была добыта мастером, она проходит несколько стадий обработки.

"Глина должна обладать определенными характеристиками, чтобы на гончарном круге она могла тянуться, в печи хорошо спекаться, чтобы иметь в результате нормальный черепок. Но проблема в том, что много материала в своем первичном виде содержит серу, из-за этого в процессе обжига образуются пузыри, которые портят всю работу", — говорит он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гончар - Сергей Корявов

Как рассказывает Олег, большинство образцов глины имеют примеси из грязи и песка, от которых Олег также избавляется по специальной технологии, придуманной самим мастером.

"Попробуйте процедить вязкую массу глины, чтобы избавить ее даже от мельчайших песчинок. Для этого я использую пресс, потом специальное вибросито, на котором я просеиваю также тонко молотый песок, или еще какой-нибудь ингредиент, который собираюсь добавить в глину. Затем готовую массу перемешиваю в экструдере с другими видами глины. У обычной глины большая усадка, поэтому ее необходимо смешивать с песком, с молотой глиной или размельченным, обожженным кирпичом. Иначе не получится изготовить какое-нибудь крупное изделие", — рассказывает о тонкостях приготовления глины гончар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гончар - Сергей Корявов

В гончарном деле открывается большой простор для творчества. Из керамики можно создавать, как маленькие изделия, вроде пепельниц и чашек, так и большие кувшины для вина, керамические плиты, столы и даже архитектурные мосты, которые можно встретить в Европе, добавил он.

"Прежде чем приступить за работу на гончарном круге, необходимо заранее задумать форму и даже сделать зарисовку изделия. В процессе работы, часто бывают ошибки, поэтому важно знать приблизительные размеры деталей, и что в результате ты хочешь получить", — объясняет мастер.

Также перед работой уже подготовленную глину, очищенную и перемешанную необходимо предварительно размять в руках. Мастер включает гончарный круг, ставит в центр кусок глины, и как говорит Олег, одна из главных задач в этом процессе — научиться правильно центровать глину, у всех начинающих гончаров это является самой большой проблемой.

"Глина в работе должна быть абсолютно послушной, никаких пузырьков лишних деталей, все должно быть единым целым. И вот, несколько минут спустя получается такая шайбочка. Теперь в зависимости от задачи мы начинаем придавать ей форму. Из этого куска мы можем создать миску, либо горшочек для меда", — показывает процесс работы гончар.

На изготовление горшочка для меда у мастера ушло несколько минут. Собравшуюся воду на дне сосуда Олег убирает губкой, чтобы во время сушки изделие не лопнуло.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гончар - Сергей Корявов

"В этой работе очень много нюансов, но дело того стоит. На последних этапах мы обжигаем сосуд, подбираем крышку, затем изделие ошкуриваем, либо покрываем глазурью, иногда можно оставить его в полусыром состоянии, чтобы вырезать узоры или поставить штампы", — продолжает мастер.

Некоторые изделия гончар обжигает несколько раз. Большие сосуды сохнуть несколько дней, а те, что поменьше, высыхают за день, иногда за несколько часов.

"Я стараюсь оттачивать свое мастерство, читаю нужную литературу, просматриваю интернет-ролики профессиональных мастеров из Японии, иногда даже перенимаю их технологии, у них я позаимствовал необычный узор для своих кувшинов", — говорит он.

Большие крупные изделия на сегодняшний день Олег не может изготавливать, его самодельная печь не вмещает больших сосудов. Но в планах у него расширить свою мастерскую, набрать клиентуру и развивать свое пока еще маленькое дело.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гончар - Сергей Корявов

Мастер на все руки

Один из друзей Олега снял квартиру в Сухуме и под полом своего жилища нашел мешок с советскими монетами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гончар - Сергей Корявов

"Мой друг знает, как я люблю мастерить руками и предложил мне из его мешка монет попробовать сделать кольца. Эту технологию я освоил совсем недавно, подсмотрев ее в интернете. К моему удивлению, как оказалось, такие кольца довольно востребованы. Но мастерить совсем не просто, у меня стоит токарный станок 1900 года, который мой отец много лет назад приволок домой. Именно на нем я мастерю эти кольца. Сперва на этом станке я протачиваю одну сторону монеты, отчищая ее от изображения, потом на специальной конусной насадке нагреваю ее несколько раз горелкой, чтобы отпустить металл. Зажимаю кольцо, отполировываю внутреннею часть, полностью вычищая, затем следует химическое декорирование, процесс очень долгий, но очень интересный, занимаюсь я этим совсем недавно, но уже есть определенное количество изделий", — о своем новом увлечении рассказал мастер.

Ко всем своим увлечениям Олег Корявов относится серьезно, не жалея ни времени, ни сил. Гончарное ремесло стало для него делом жизни, но при этом он продолжает работать над новыми творениями, используя разные материалы и новые подходы.