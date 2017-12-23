Хендмейд елки, сладкие мультяшки и кувшины: в Сухуме открылся "Арт-маркет"

Сария Кварацхелия, Sputnik
Ежегодный "Арт-маркет" ручных изделий объединил мастеров со всей Абхазии. Более 70 хендмейдеров представили в актовом зале Комитета по репатриации свои уникальные и неповторимые изделия.
"В этом году помещение немного тесноватое. К сожалению, из-за этого нам пришлось отказать 20 желающим поучаствовать", — сказала корреспонденту Sputnik организатор Ксения Багапш.
По ее словам, в пятой ежегодной предновогодней ярмарке участвует как "долгожители", так и совсем новички.
Саида Квициния из Сухума — одна из тех, кто сегодня дебютирует. Она представила гостям "Арт-маркета" фигурки из мастики – персонажей многими любимых фильмов и сказок, а также печеньки разных форм.
"В "Арт-маркете" я участвую впервые. Раньше была просто посетительницей. После прошлогоднего "Арт-маркета" друзья посоветовали и мне принять участие. И вот, я здесь", — рассказала перед выставкой мастерица.
Уникальным в этом году, по словам организаторов, стало то, что впервые участвуют в маркете и подопечные благотворительного фонда "Киараз".
"Киараз" — уже три года подряд участник нашей выставки, но в этом году впервые пришли к нам именно дети", — пояснила Багапш.
Экспозиция киаразовцев расположилась прямо под сценой ди-джея. Дети из Сухумской школы-интерната подготовили для гостей "Арт-маркета" игрушки, рисунки и шары для елки.
"Мы сегодня с друзьями подготовили разные игрушки из дерева, камешек, тканей и других материалов", — с улыбкой и оживленно ответил мальчик по имени Хаджарат.
Рукодельничать учеников, как отметил Хаджарат, научили в школе.
"Нас также учила тетя Кама (Кама Гопия — директор фонда "Киараз" — ред.). В школе тоже всегда занимаемся рукоделием", — дополнил Хаджарат.
Керамика и новогодние игрушки
На очередном "Арт-маркете" также впервые представили изделия из керамики.
"Решили впервые поучаствовать. Здесь выставлены работы трех мастеров, – рассказала хендмейдер Мария. – У кого-то уклон на бытовые предметы, а у меня — больше декоративные, интерьерные вещи. Например, вазы. Все предметы сделаны из глины и покрыты эмалью".
Перебоя в клиентах у керамистов нет. Внимание людей привлекают кувшины и стаканы из глины, сделанные абхазским традиционным методом.
"Вообще, "Арт-маркет" очень интересный, разноплановый. Глаза разбегаются. Даже не знаешь, на что и смотреть, – делится впечатлениями от "Арт-маркета" посетительница Ирина. – Конкретно понравились кувшины из керамики. Они очень интересны тем, что напоминают старинные абхазские элементы быта".
Напротив керамики расположились конструкции елок из различных материалов: бумаги, дерева и даже ниток.
Анаида Хварцкия, которую на "Арт-маркет" записала внучка Илона, представила елки из бумаги, новогодние венки из веток и шишек, картины с елками.
Как рассказала Анаида, она также впервые участвует на выставке. Рукоделием же решила занять долгие часы досуга.
"В свободное время делаю все, что придет на ум. Иногда даже ночью могу проснуться и сесть рукодельничать. Так как "Арт-маркет" предновогодний, то представляю поделки с новогодней тематикой", — отметила она.
Кстати говоря, новогодняя тематика здесь представлена практически у каждого мастера. Елочные игрушки, свечи, фруктовые букеты, печеньки в форме рождественского дерева, сладкие домики, собачки и многое-многое другое своими руками смастерили абхазские хендмейдеры для гостей "Арт-маркета".
Ежегодный новогодний "Арт-маркет" открылся в Сухуме 23 декабря и продлится до 24 декабря. На выставке ручных работ представлены работы более 70 мастеров.