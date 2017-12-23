Хендмейд елки, сладкие мультяшки и кувшины: в Сухуме открылся "Арт-маркет"

Ежегодный зимний "Арт-маркет" открылся в Сухуме 23 декабря. О том, какие красочные поделки представили хендмейдеры со всей республики, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ежегодный "Арт-маркет" ручных изделий объединил мастеров со всей Абхазии. Более 70 хендмейдеров представили в актовом зале Комитета по репатриации свои уникальные и неповторимые изделия.

"В этом году помещение немного тесноватое. К сожалению, из-за этого нам пришлось отказать 20 желающим поучаствовать", — сказала корреспонденту Sputnik организатор Ксения Багапш.

По ее словам, в пятой ежегодной предновогодней ярмарке участвует как "долгожители", так и совсем новички.

Саида Квициния из Сухума — одна из тех, кто сегодня дебютирует. Она представила гостям "Арт-маркета" фигурки из мастики – персонажей многими любимых фильмов и сказок, а также печеньки разных форм.

© Sputnik / Илона Хварцкия Фестиваль хендмейда и творческой фантазии – Новогодний Арт-Маркет 2017 в Сухуме

"В "Арт-маркете" я участвую впервые. Раньше была просто посетительницей. После прошлогоднего "Арт-маркета" друзья посоветовали и мне принять участие. И вот, я здесь", — рассказала перед выставкой мастерица.

Уникальным в этом году, по словам организаторов, стало то, что впервые участвуют в маркете и подопечные благотворительного фонда "Киараз".

"Киараз" — уже три года подряд участник нашей выставки, но в этом году впервые пришли к нам именно дети", — пояснила Багапш.

Экспозиция киаразовцев расположилась прямо под сценой ди-джея. Дети из Сухумской школы-интерната подготовили для гостей "Арт-маркета" игрушки, рисунки и шары для елки.

© Sputnik / Илона Хварцкия Фестиваль хендмейда и творческой фантазии – Новогодний Арт-Маркет 2017 в Сухуме

"Мы сегодня с друзьями подготовили разные игрушки из дерева, камешек, тканей и других материалов", — с улыбкой и оживленно ответил мальчик по имени Хаджарат.

Рукодельничать учеников, как отметил Хаджарат, научили в школе.

"Нас также учила тетя Кама (Кама Гопия — директор фонда "Киараз" — ред.). В школе тоже всегда занимаемся рукоделием", — дополнил Хаджарат.

© Sputnik / Илона Хварцкия Фестиваль хендмейда и творческой фантазии – Новогодний Арт-Маркет 2017 в Сухуме

Керамика и новогодние игрушки

На очередном "Арт-маркете" также впервые представили изделия из керамики.

"Решили впервые поучаствовать. Здесь выставлены работы трех мастеров, – рассказала хендмейдер Мария. – У кого-то уклон на бытовые предметы, а у меня — больше декоративные, интерьерные вещи. Например, вазы. Все предметы сделаны из глины и покрыты эмалью".

Перебоя в клиентах у керамистов нет. Внимание людей привлекают кувшины и стаканы из глины, сделанные абхазским традиционным методом.

"Вообще, "Арт-маркет" очень интересный, разноплановый. Глаза разбегаются. Даже не знаешь, на что и смотреть, – делится впечатлениями от "Арт-маркета" посетительница Ирина. – Конкретно понравились кувшины из керамики. Они очень интересны тем, что напоминают старинные абхазские элементы быта".

Напротив керамики расположились конструкции елок из различных материалов: бумаги, дерева и даже ниток.

Анаида Хварцкия, которую на "Арт-маркет" записала внучка Илона, представила елки из бумаги, новогодние венки из веток и шишек, картины с елками.

© Sputnik / Илона Хварцкия Фестиваль хендмейда и творческой фантазии – Новогодний Арт-Маркет 2017 в Сухуме

Как рассказала Анаида, она также впервые участвует на выставке. Рукоделием же решила занять долгие часы досуга.

"В свободное время делаю все, что придет на ум. Иногда даже ночью могу проснуться и сесть рукодельничать. Так как "Арт-маркет" предновогодний, то представляю поделки с новогодней тематикой", — отметила она.

Кстати говоря, новогодняя тематика здесь представлена практически у каждого мастера. Елочные игрушки, свечи, фруктовые букеты, печеньки в форме рождественского дерева, сладкие домики, собачки и многое-многое другое своими руками смастерили абхазские хендмейдеры для гостей "Арт-маркета".

Ежегодный новогодний "Арт-маркет" открылся в Сухуме 23 декабря и продлится до 24 декабря. На выставке ручных работ представлены работы более 70 мастеров.