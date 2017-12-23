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Финал шоу Ты супер!Танцы

Смелая и красивая: Милена Тачулия выступила в финале "Ты супер! Танцы"

© Фото: PR НТВ
В Абхазии
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Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (5)
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Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в финале проекта в субботу 23 декабря и по итогам конкурса заняла восьмое место.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Милена Тачулия в своем финальном номере решила удивить и зрителей, и судей необычным образом и танцем. Дреды, серебристого цвета костюм и уверенность на лице. Вооружившись таким образом, Милена смело вышла на сцену, и под песню "Импульсы города" Елены Темниковой исполнила зажигательный танец.

Судьи с восхищением наблюдали за необычными метаморфозами Милены из Абхазии, которая еще совсем недавно "плавала" по сцене, словно лебедь по воде.

"Я хочу сказать, что помимо всего прочего, помимо той красоты, тех эмоции, что вы нам подарили на этом проекте, лично для меня проект важен еще тем, что он так объединил участников, так объединил страны. Мы можем говорить на разных языках, мы можем даже не понимать друг друга в каких-то моментах, но вот здесь, на сцене, мы всегда поймем друг друга. Танцы – это добро. Танцы – это мир. Милена, спасибо большое за этот танец, за то, что ты принимала участие в этом проекте. Это было, правда, очень круто! Ты супер", — первым отметил финальный номер Милены Евгений Папунаишвили.

Финал шоу Ты супер!Танцы
© Фото: PR НТВ
Финал шоу "Ты супер!Танцы"

Анастасия Заворотнюк призналась, что еще пару месяцев назад, когда Милена только-только предстала перед ними на сцене, не могла представить, что она может показать такой зажигательный танец.

"Милена, девочка моя дорогая, я так горжусь тобой! – не сдержала эмоции Заворотнюк. – Ну, кто бы мог представить, что вот та белая лебедь, которая так плавно, красиво и грациозно плавала, может вытворять такое буквально через несколько месяцев. Это чудо какое-то! Я наблюдаю за тобой всю программу, и ты настолько глубокий человек, настолько чуткий, настолько цельный. Про таких как ты, говорят, из куска скроен. Ты достойна не только этого финала, а всего того счастья, которое обязательно тебя ожидает в жизни. Я тобой очень-очень горжусь".

Равнодушной не смогла остаться и Кристина Кретова, которая начала свою речь с вопроса: "Вот скажи, ты специально занималась растяжкой? Почему мы ее не видели раньше?"

Милена Тачулия смело ответила, что в ее родном ансамбле в Абхазии их обучают разным стилям танцев, и в том числе классике.

"Супер! – продолжила Кретова, – Мы уже не раз говорили о том, как классика помогает танцорам во всех направлениях. Ты большая умница! Это было очень неожиданно. Тебе все очень идет. Вот теперь я сижу и думаю, что мы все очень быстро зафиналили. Еще парочку программ, и я не представляю, чтобы вы нам еще показали. Я тебе желаю только добра, только удачи, только целеустремленности. Ты очень смелая, ты очень красивая".

Егор Дружини отметил, что после проекта скорее всего запомнят не столько танец Милены, а сколько ее яркий и необычный образ.

Финал шоу Ты супер!Танцы
© Фото: PR НТВ
Финал шоу "Ты супер!Танцы"

"Необычный образ, яркий. Мы, может быть, запомним не то, как ты танцевала, а то, какой ты новой вдруг перед нами оказалась", —сказал он.

Участница из Абхазии Милена Тачулия поблагодарила организаторов проекта, который объединил десятки детей из разных стран.

По итогам детского танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия заняла восьмое место.

"Этот проект объединил нас. Мы теперь стали одной большой дружной семьей. Хочу поблагодарить организаторов проекта. Это сказка для нас. Тем более стоять на такой сцене, участвовать на телевизионном проекте – мечта каждого человека", — резюмировала свое выступление Милена Тачулия.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Абхазию на проекте представляли Милена Тачулия и Леон Капба. Однако Леон завершил свое участие в проекте после полуфинала. Милена же дошла до финала конкурса.

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Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (5)



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