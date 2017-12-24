"Я танцевал за свою страну": как проект "Ты супер! Танцы" исполняет мечты

Почти полгода вся Россия и СНГ следили за международным проектом "Ты супер! Танцы", организованным телекомпанией НТВ и агентством Sputnik. В финале, который состоялся 23 декабря, победила Валерия Радионова из Костромы.

Незадолго до окончания конкурса корреспондент РИА Новости Анна Михайлова съездила в подмосковный пансионат, где все эти месяцы жили и тренировались участники, и пообщалась с полуфиналистами — 13-летней Миленой Тачулией из Абхазии и 17-летним Джейхуном Ага-Тагиевым из Туркменистана. Ребята, которых объединяет не только любовь к танцам, но и драматические жизненные обстоятельства (в проекте участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей), рассказали о том, каково стать звездой экрана и воплотить свою мечту.

Девочка-лебедь

Участники проекта "Ты супер! Танцы" прилетели в Москву еще летом. Тогда ни они, ни сопровождавшие их родственники не могли представить, что задержатся здесь на целых пять месяцев. Даже вещей теплых не взяли, пришлось привозить отдельно.

© Sputnik. Екатерина Чеснокова Джейхун и Милена Тачулия

Милена Тачулия рассказывает, что за несколько месяцев подмосковный пансионат стал для нее домом, где проходили бесчисленные репетиции, мастер-классы с лучшими хореографами и общение с приглашенными на проект звездами. А другие ребята из потенциальных соперников превратились в близких друзей.

"Мы стали настолько одной семьей, одной командой, что забывали про конкуренцию и поддерживали друг друга."

Милена занимается народными и бальными танцами с четырех лет. На родине она — солистка одного из самых известных детских ансамблей. Когда три года назад ее мама тяжело заболела, девочку с младшей сестрой отдали под опеку бабушки с дедушкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Милена Тачулия

"Еще в детстве родные возили меня на концерты. Мне очень нравилось, я смотрела на солистов и восхищалась — девушки плыли по сцене как лебеди. Так у меня появилась любовь к танцам, и меня отдали заниматься. Когда я начинаю танцевать, у меня появляется какое-то особенное чувство, как будто я не человек, а птица, которая порхает по сцене", — делится Милена.

Девочка признается, что когда смотрела первый вокальный проект "Ты супер!", где победила ее землячка Валерия Адлейба, даже представить не могла, что когда-нибудь сама будет представлять Абхазию на этом масштабном международном конкурсе.

"Всего лишь хотела попробовать, а зашло так далеко — я не ожидала. Неважно, кто стал победителем, я уже гордо могу сказать, что я победительница, потому что я — финалист. Это много о чем говорит, ведь некоторые дети даже не прошли кастинг, а я прошла все три тура и просто горжусь собой, что попала сюда и представляю Абхазию", — отмечает участница.

© Sputnik Милена Тачулия

Ни репетиции по пять часов в день, ни стресс перед выступлениями не помешали Милене блестяще показать себя во всех трех турах. Девочка уверена, что преодолеть все трудности ей помогла огромная поддержка, которую она получала от зрителей.

Иногда возникала такая мысль, что ничего не получается, надо бросить, но я читала теплые слова поддержки, которые мне писали в комментариях, и это делало меня сильнее.

"Я попала на этот сказочный проект, познакомилась с потрясающими хореографами, они многому научили меня, за что им большое спасибо", — говорит эта хрупкая девочка.

Финал шоу "Ты супер!Танцы" © Фото: PR НТВ

"Ты Супер! Танцы" © Фото: PR НТВ

Финал шоу "Ты супер!Танцы" © Фото: PR НТВ 1 / 3 © Фото: PR НТВ Финал шоу "Ты супер!Танцы"

Милена признается, что пока не решила, чем хотела бы заниматься в будущем, но определенно продолжит танцевать. В ее планах — выступить на одной сцене с хореографом проекта "Ты супер! Танцы" Ильей Падзиной.

Парень-змей

Джейхун Ага-Тагиев приехал в Москву из небольшого туркменского города Мары. Его вырастила старшая сестра Арзу, которую он ласково зовет Арзушкой. Именно она отправила заявку на участие в проекте "Ты супер! Танцы", и поначалу Джейхун не мог поверить, что это действительно происходит с ним.

"Нам позвонили, взяли контактные данные и сказали, что свяжутся. На следующий день сестра отправила ссылку на видео на YouTube, и нам сказали "Да! Вы приняты"", — вспоминает участник.

Поначалу я даже не верил, что попаду сюда. Только когда сказали уже готовить документы и мы приехали в Москву, я осознал — все, я на проекте, нужно тренироваться.

Азербайджанец по национальности, в ходе проекта Джейхун неожиданно обрел нового члена семьи в Баку. Выяснилось, что он троюродный брат руководителя информационного агентства Sputnik Азербайджан Азиза Алиева. Узнав о том, что этот молодой талантливый танцор — его родственник, Азиз приехал поддержать его во втором туре и преподнес подарок, о котором Джейхун давно мечтал, — телефон.

© Sputnik Джейхун Ага-Тагиев

"Я этого, конечно, не ожидал. Мы знали, что есть родственники в Баку, но не представляли, что они работают в Sputnik. Сейчас мы общаемся в соцсетях. Очень приятно, когда за тебя болеют сразу две страны. Я никогда не был в Азербайджане, но это для меня тоже родной край", — делится Джейхун.

Проект помог обрести юноше не только новых членов семьи, но и друзей, а это, говорит Джейхун, гораздо важнее победы.

"Это моя первая большая поездка. Поначалу я ни с кем не дружил, стеснялся, потому что вокруг чужие люди, а я всю жизнь прожил у себя в городе, общался только со своими друзьями. Но когда уже перезнакомился с ребятами и у меня появилось много друзей здесь, я вообще забыл про победу. Честно! Какая тут победа? Здесь такие замечательные друзья! Единственный минус в том, что, чем дальше в конкурсе я проходил, тем меньше их становилось", — улыбается Джейхун.

Дружелюбие Джейхуна может сравниться только с его природным талантом. В детстве он перепробовал множество занятий — рисовал, играл в школе в баскетбол и волейбол, но именно танцы, которым его никто не учил, стали настоящей страстью.

"Я учился сам. Когда мне было 13 лет, у меня было всего лишь одно видео американского танцора Маркуса Скотта. Тогда на YouTube было популярно видео, где он танцевал на скамейке. Я каждый день смотрел и думал: "А если я буду так танцевать? Да нет, у меня так не получится". Я в тот момент танцевал обычный хип-хоп, просто клубные танцы", — рассказывает молодой человек.

© Sputnik. Екатерина Чеснокова Участник проекта "Ты супер! Танцы" Джейхун Ага-Тагиев

"Я решил: Все, буду танцевать, как он. Получится — не получится, буду стараться. Первого января 2016 года я начал заниматься и за месяц научился. И был так рад, ведь я долго мечтал об этом и наконец смог сделать!"

Его необычный стиль покорил местную публику, и молодой танцор почувствовал, что сцена — его дом. "Ребята собирались потанцевать, я выходил такой "человек — плавленый сыр". Зрители поначалу очень удивлялись: "Что за змей такой вышел?" (смеется) Помню, я волновался перед самым первым выступлением, надел шляпу и подумал: "Сейчас что-то не получится", но когда вышел, вся публика начала кричать: "Давай! Давай!", и я загорелся: "Сейчас я вам покажу!" С этого дня я не боялся сцены", — рассказывает танцор.

Тем не менее выступление на федеральном телевидении, когда на тебя смотрит не только вся Россия, но и весь СНГ, оказалось испытанием даже для этого харизматичного парня. "Когда я приехал на проект, то сказал: "Что, я буду бояться этой сцены?" Я выступал уже у себя в городе, у меня не было никакого волнения. Но первый раз перед выходом на сцену здесь меня успокаивали. У меня губы тряслись, но, как только включили мою музыку, я сразу успокоился. Такое чувство, как будто я у себя дома", — делится Джейхун.

Стилем дабстеп на проекте владел только Джейхун, да так, что в первом туре в жюри не могли скрыть изумление. Юный танцор признается, что сомневался, примут ли профессионалы его самобытную манеру двигаться.

"В жюри были специалисты по классике, бальным танцам, а мой стиль никак с этим не связан. Мой танец связан с направлением animation (с англ. — воодушевление). Я боялся, что они это не примут и будет хотя бы один голос против. Как же мы удивились, когда все в жюри проголосовали за", — вспоминает Джейхун.

© Sputnik Екатерина Чеснокова Участники проекта "Ты супер! Танцы"

Несмотря на то что он не стал победителем, Джейхун считает, что получил от проекта самое главное — яркие воспоминания. Он гордится тем, что достойно представил свою страну. В его дальнейших планах — учеба, общение с обретенными родными и, конечно, танцы.

"Моя мечта — попасть в программу World of Dance (американское танцевальное шоу. — Прим. ред.), потому что там мой любимый танцор Маркус Скотт. Хотелось бы встретиться с ним, поговорить, потому что наши судьбы очень похожи — он с 12 лет хотел заниматься архитектурой, как и я. Я тоже с детства рисовал. Но чем бы я ни занимался, меня всегда тянуло к танцам. Хочется заниматься в жизни тем, что любишь. Я люблю танцы", — говорит Джейхун.