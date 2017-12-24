Нужен был лидер: историк об избрании Ардзинба главой Верховного Совета

24 декабря 1990 года Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. О том, что предшествовало этому событию, и как Владислав Ардзинба возглавил республику читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Владислав Ардзинба пришел в политику в конце 80-х годов прошлого века, когда национально-освободительная борьба абхазского народа переживала свой пик. Почувствовав необходимость участия в этих событиях, Владислав Ардзинба возглавляет борьбу Абхазии за свои права.

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба Первый президент

Политическая атмосфера

Политическая атмосфера, предшествовавшая выборам председателя Верховного Совета Абхазии была напряженной, рассказывает доктор исторических наук Аслан Авидзба.

"Безусловно, Ардзинба не мог быть избран, если бы грузинская часть Верховного Совета не голосовала бы за него. Верховный Совет был укомплектован таким образом, что абхазцы не смогли бы в одиночку ничего решить, в ВС входило более ста депутатов, и тогда они избирались после того, как принимали решение о том, кому нужно быть депутатом в ЦК КПСС Грузии, а потом здесь проводили выборы", — говорит историк.

Абхазы также попадали в Верховный Совет с одобрения ЦК КПСС Грузии, рассказывает Авидзба.

"Этот парламент не формировался для того, чтобы он был глашатаем интересов абхазского народа, а для того, чтобы быть бутафорской организацией, которая на самом деле являлась бы послушным инструментом в руках Грузии. Но мы знаем, что именно этот парламент впервые 25 августа еще 1990 года принял декларацию о суверенитете Абхазской АССР и постановление о правовых гарантиях государственного суверенитета Абхазии", — заметил он.

Когда Верховный Совет Абхазии принимал декларацию о суверенитете, сессию назначали несколько раз.

"Грузинская депутация не приходила, и по регламенту, если два раза срывалось заседание сессии, уже 40% депутатов имели право принимать решение", — сказал Авидзба.

© Sputnik. Сергей Гунеев Председатель ВС Абхазии В.Ардзинба

Почему Ардзинба

Историк Аслан Авидзба рассказывает, что избрание Владислава Ардзинба председателем Верховного Совета Абхазии проходило по другому принципу, нежели принятие декларации о независимости Абхазской АССР.

"Почему была сделана ставка на Ардзинба? Во-первых, его уже знали как лидера абхазского народа, начиная с его выступления 2 июня 1989 года на съезде Верховного Совета СССР. И потом была его внушительная роль в деле объединения всех автономий в борьбе за сохранение Советского Союза, фактически он стал главой всех автономных образований СССР", — подчеркнул Авидзба.

По его словам политическая ситуация требовала в тот период избрать Владислава Ардзинба председателем ВС для продолжения борьбы абхазского народа за самостоятельность.

© Sputnik / Томас Тхайцук Путь к признанию

"Принятие декларации – это была одна ступень, необходимо было поднять борьбу на новую ступень. Надо было сделать так, чтобы абхазский парламент превратился в арену, где выражаются интересы абхазского народа, а при существовавших тогда раскладах, было ясно, что кроме Ардзинба на эту роль никто не способен", — сказал историк.

Владислав Ардзинба имел политический авторитет вне Абхазии, что было очень важным фактором.

"Это было важно, потому, что Советский Союз еще существовал, и процесс обсуждения нового союзного договора продолжался, где он также принимал участие. Обсуждалась возможность поднятия уровня автономий до уровня союзных республик, что позволяло сохранение государственности Абхазии", — отметил Аслан Авидзба.

Поднятию авторитета Владислава Ардзинба способствовало принятие им законов, которые обеспечивали права автономных республик в Советском Союзе.

"Нужен был человек, который знает, умеет и готов отстаивать интересы своего народа и при этом является признанным авторитетом во всем советском политическом истеблишменте. Поэтому, выбор пал на Ардзинба", — сказал историк.

Ученый рассказал, что при этом встал вопрос – как избрать Владислава Ардзинба в существующих условиях внутри парламента.

"Нужно было простое большинство, которое не могла обеспечить абхазская часть депутатов, и грузинские депутаты уже не допустили бы того варианта, который был при принятии декларации о суверенитете Абхазии", — подчеркнул он.

Для избрания Владислава Ардзинба председателем Верховного Совета Абхазии необходима была поддержка Тбилиси.

"В октябре 1990 года в Грузии прошли выборы, в которых победу одержал блок Звиада Гамсахурдия. Гамсахурдия итак влиял на события, происходившие в Грузии, но в 1990 году он становится председателем Верховного Совета Грузии. В Абхазии проживало 40% грузинского населения, которое было на стороне Гамсахурдия, и соответственно депутаты Верховного Совета Абхазии", — отмечает он.

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба В.Г. Ардзинба. Архивное фото.

Встреча Ардзинба с Гамсахурдия

В конце ноября 1990 года состоялась встреча Владислава Ардзинба со Звиадом Гамсахурдия.

"На этой встрече был решен вопрос об избрании Ардзинба председателем Верховного Совета Абхазии. Естественно, вторым человеком должен был быть грузин, избрали Вахтанга Колбая. Гамсахурдия дал согласие на избрание Ардзинба потому, что Гамсахурдия позиционировал себя анти-коммунистом и все, кто, кроме Ардзинба, мог претендовать на лидерство в парламенте, все были работниками ОБКОМа до этого", — сказал Аслан Авидзба.

Гамсахурдия решил, что люди из партии имеют опыт подковерной борьбы, то есть работать с ними будет сложнее, по этой причине он и поддержал кандидатуру Владислава Ардзинба, уверен историк.

"И почти все единогласно 24 декабря, когда проходили выборы, избрали Ардзинба. С одной стороны, для кого-то это выглядело очень удивительно, так как шла борьба непримиримой абхазской и грузинской стороны, при этом собирается сессия, и в одночасье все голосуют за человека, который ассоциируется борцом за свободу Абхазии", — отмечает Авидзба.

После избрания Владислава Ардзинба был принят закон о выборах, в котором количество абхазских и грузинских депутатов в парламенте стало равным.

"Квотный парламент, который был принят, тоже решили Ардзинба и Гамсахурдия. Потом, когда пришел Шеварднадзе, он говорил, что это была самая крупная ошибка Гамсахурдия, что он согласился на принятие этого закона", — сказал историк.

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба В.Г. Ардзинба

Если бы Владислав Ардзинба не стал председателем Верховного Совета Абхазии, история могла пойти по другому пути, отмечает Авидзба.

"Начиная с момента избрания Ардзинба, парламент превращается в орган, который стал отстаивать интересы абхазского народа. Мы должны понимать значимость произошедшего, это одно из важнейших событий в новейшей истории Абхазии", — подытожил Аслан Авидзба.

© Sputnik Лев Рыжков История человека, история народа

Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии Наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-апша" I степени.

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 он избирается на второй президентский срок. Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.