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Ты супер! Танцы - прогулка по Москве

142 дня проекта: самые яркие моменты "Ты супер! Танцы"

© Sputnik Евгений Одиноков
В Абхазии
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Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (10)
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На телеканале НТВ завершился конкурс "Ты супер! Танцы", который объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, и подарил детям уникальный шанс исполнить заветные мечты. Sputnik Абхазия вспоминает самые яркие моменты танцевального шоу.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В сентябре 2017 на телеканале НТВ стартовал самый ожидаемый конкурс года "Ты супер! Танцы". Абхазию представили двое участников – Милена Тачулия и Леон Капба.

Прогулка Леона и Милены по Москве
© Sputnik
Прогулка Леона и Милены по Москве

С самого первого выступления Леон Капба зарядил зрителей и судей позитивной энергией. Номер 13-летнего участника из Абхазии был настолько зажигательным, что члены жюри проекта не могли усидеть на месте и танцевали вместе с Леоном. Поддержать Леона в Москву приехала победительница "Ты супер!" Валерия Адлейба.

Другая участница из Абхазии, Милена Тачулия в своем первом номере на шоу представила абхазский танец "У родника". "Выплыв" на сцену статно и очень сдержанно, Тачулия скользила, восхищая грациозным танцем, будто лебедь по водной глади. Номер Милены впечатлил судей, и она прошла во второй тур проекта.

В четвертьфинале и Леон и Милена удивили судей и зрителей новыми образами. Милена представила стильный танец под песню "Драмы больше нет" Полины Гагариной и единогласным решением прошла в полуфинал конкурса.

Выступление Милены Тачулия в четвертьфинале шоу Ты супер!Танцы
© Фото: НТВ
Выступление Милены Тачулия в четвертьфинале шоу "Ты супер!Танцы"

Непривычный стиль испробовал и Леон Капба, который исполнил контемп под "Парус" Высоцкого.

Как и в любом конкурсе, в полуфинал вышла лишь часть юных танцоров, Леон Капба, исполнив танец под народную русскую песню "Ах, ты степь широкая" в исполнении Московского казачьего хора, к сожалению, в финал "Ты супер! Танцы" не попал.

 

А вот Милена Тачулия своим трогательным и глубоким номером под музыку Микаэла Таривердиева "Я такое дерево" и слова советской и российской певицы, актрисы Елены Камбуровой, получила свой шанс на участие в финале конкурса.

  • Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу Ты Супер!Танцы
    Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу "Ты Супер!Танцы"
    © Sputnik
  • Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу Ты Супер!Танцы
    Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу "Ты Супер!Танцы"
    © Sputnik
  • Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу Ты Супер!Танцы
    Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу "Ты Супер!Танцы"
    © Sputnik
  • Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу Ты Супер!Танцы
    Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу "Ты Супер!Танцы"
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© Sputnik
Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу "Ты Супер!Танцы"

Удивительные и яркие номера были и у других участников, которые представили Россию, страны СНГ и Балтии.

Актерская игра Виктора Лукинова из Белгорода очень удивила ведущих "Деловое утро НТВ" Татьяну Геворкян и Игоря Лантратова.

Геворкян и Лантратов отметили, что их очень впечатлила актерская игра мальчика и его сильнейшая энергетика. В подарок конкурсанту они передали телевизор.

Мечты сбываются

На проект поддержать юных талантов приходили известные музыканты и актеры, благодаря которым у многих участников сбылись мечты.

Популярный певец Burito приехал поддержать брата и сестру Артема и Алису Наумовых из Киреевска.

Свой номер для отборочных испытаний брат и сестра подготовили под песню Гарика Burito. Певец на сцене проекта признался, что был очень тронут.

Повезло и Юрию Неделину – юноша мечтал выступить на одной сцене с группой "Банд'Эрос", хит которой выбрал для своего первого танца. Узнав об этом, музыканты приехали на съемки. Надо ли говорить, как счастлив был Юра, который не ожидал такого поворота.

Одним из первых звездных гостей проекта стал и певец Алексей Воробьев, который приехал поддержать своего тезку – 16-летнего Алексея Савельева-Белоусова. Под чутким руководством конкурсанта Алексей вспомнил несколько движений брейк-данса, которым, как оказалось, увлекался в юности.

Не осталась равнодушной к проекту и певица Сати Казанова. Она исполнила мечту 11-летней Насти Матвеевой: подарила девочке и ее приемной семье поездку в Сочи – к морю, о котором Настя мечтала с раннего детства.

К абхазскому участнику Леону Капба пришел главный юморист Абхазии Тимур Тания. Тания признался, что сильно переживал за кулисами за Леона до "первого па" (танцевальный шаг — прим. ред).

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© Sputnik
"Тайный" гость Леона Капба: Тания пришел поддержать конкурсанта "Ты супер! Танцы"

Мечта сбылась и у Яны Михай, которая на конкурсе выступает вместе с сестрой Аней. Яна помимо танцев увлекается фигурным катанием. Ее заветное желание — стать чемпионкой мира в этом виде спорта. Так, на полуфинал поддержать девочек пришла чемпионка мира и Европы, чемпионка Олимпийских игр Татьяна Навка. Гостья пришла на проект не с пустыми руками: она пригласила девочек на ледовое шоу "Руслан и Людмила", премьера которого состоится совсем скоро, и пообещала показать сестрам закулисную сторону спектакля.

Для многих "Ты супер! Танцы" изменил жизнь. Амиль Салихов и Радха Качергина из Казахстана благодаря международному танцевальному проекту встретились с родственниками спустя долгие годы.

Международный танцевальный проект смотрели широкий круг людей в России, странах СНГ и Балтии. За все время проекта юных участников поддерживали друзья и просто соотечественники.

За Миленой Тачулия и Леоном Капба в течение четырех месяцев следила вся Абхазия. На финал конкурса в Москву поддержать Милену поехали ее одноклассники, которые с первого дня проекта мечтали быть рядом с Миленой.

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© Sputnik Анжелика Бения
Поддержать в финале: одноклассники Милены Тачулия едут на шоу "Ты супер! Танцы"

Еще не конец

Выступления участников на сцене "Ты супер! Танцы" подошли к концу, но на этом международный проект не завершился.

Победители объявлены, призы розданы, а дети готовы отправиться в свою новую захватывающую жизнь. И все это за восемь дней до самого долгожданного праздника в году – Нового года.

В финале проекта "Ты супер! Танцы" главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян поздравила участников шоу и сообщила о подготовленных для участников из стран постсоветского пространства призах – путевки в Санкт Петербург, а также рассказала о стипендии от Sputnik, которую будут получать участники до исполнения совершеннолетия.

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НТВ
Маргарита Симоньян пришла на финал проекта "Ты супер! Танцы"

Новогоднее путешествие участников конкурса в Санкт-Петербург подарит им огромное количество незабываемых впечатлений и веру в волшебство.

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Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (10)



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