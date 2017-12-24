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Отчетное собрание КБФ АШАНА

Джинджолия: акция "Щедрый понедельник" стартует 25 декабря

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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25 декабря стартует благотворительная акция КБФ "Ашана" "Щедрый понедельник". Принять участие в ней могут любые организации и частные лица, государственные и муниципальные учреждения, рассказала на радио Sputnik Абхазия руководитель фонда Мактина Джинджолия.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная акция "Щедрый понедельник" стартует 25 декабря, руководитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Цель акции – вовлечь как можно больше людей в помощь тяжело больным подопечным нашего фонда. Акция будет проходить в свободном формате, в ней может поучаствовать любой", — добавила она.

Форма участия в акции "Щедрый понедельник" также будет свободной и бесплатной, рассказала Джинджолия.

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"К примеру, группа молодых людей может организовать флэш-моб, отправить СМС-сообщение со словом "Добро" на номер 5050, рассказать о ребенке, которому требуется помощь. Если речь об организациях, то и они могут участвовать по-разному, они могу собрать некую сумму и перечислить в фонд "Ашана", либо воспользоваться услугой – перенос баланса", — подчеркнула Джинджолия.

Мактина Джинджолия призывает всех молодых людей, активных граждан придумать свою, особенную форму участия в акции.

"В России проходит подобная акция под названием "Щедрый вторник", идея была взята оттуда, но инициативу подала наш постоянный волонтер Адица Цикутания, она пришла к нам с такой идеей, и мы ее поддержали", — сказала руководитель КБ "Ашана".

Благотворительная акция "Щедрый понедельник" рассчитана только на зимний период. Акция будет проходить каждый понедельник в течении зимы, люди и организации будут передавать друг другу эстафету и помогать фонду "Ашана", отметила Джинджолия. По ее словам, есть планы того, чтобы акция стала ежегодной.

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