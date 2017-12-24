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Новогодняя елка в Доме Москвы

Новогодняя елка для детей состоялась в "Доме Москвы"

© Фото: Сергей Демьянов
В Абхазии
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Темы:
Абхазия готовится к Новому году (22)
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В новогодней елке приняло участие около 150 детей, сообщила директор "Дома Москвы" Зоя Баутина.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новогодняя елка для детей состоялась в культурно-деловом центре "Дом Москвы", сказала его директор Зоя Баутина.

Здание дома Москвы в Сухуме.
© Фото: Томас Тхайцук
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"Правительство Москвы ежегодно организует новогоднюю московскую елку, это стало уже хорошей традицией. Это очень большая радость для детей, я думаю, что они ждут нашу елку", — добавила она.

Директор "Дома Москвы" отметила, что к новогодней елке тщательно готовились.

"Перед детьми выступали артисты Русского драматического театра, у них были очень красивые костюмы, поэтому праздник выглядел очень слаженным", — рассказала Баутина.

Новогодняя елка в Доме Москвы
© Фото: Сергей Демьянов
Новогодняя елка в Доме Москвы

Новогодние подарки для детей были куплены в Москве, отметила руководитель "Дома Москвы".

"Подарки тоже были очень хорошие, поэтому думаю, что дети были всем довольны, и родители, конечно, тоже. Мы поздравили их с Новым годом, пожелали им здоровья, успехов", — заметила она.

Зоя Баутина отметила, что среди приглашенных на новогоднюю елку в "Дом Москвы" были как дети соотечественников, так и абхазские детки.

Зоя Баутина сообщила, что 25 декабря в "Доме Москвы" проведут новогоднюю елку для 150 детей с ограниченными возможностями.

Темы:
Абхазия готовится к Новому году (22)



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