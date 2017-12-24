Новогодняя елка для детей состоялась в "Доме Москвы"

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новогодняя елка для детей состоялась в культурно-деловом центре "Дом Москвы", сказала его директор Зоя Баутина.

"Правительство Москвы ежегодно организует новогоднюю московскую елку, это стало уже хорошей традицией. Это очень большая радость для детей, я думаю, что они ждут нашу елку", — добавила она.

Директор "Дома Москвы" отметила, что к новогодней елке тщательно готовились.

"Перед детьми выступали артисты Русского драматического театра, у них были очень красивые костюмы, поэтому праздник выглядел очень слаженным", — рассказала Баутина.

© Фото: Сергей Демьянов Новогодняя елка в Доме Москвы

Новогодние подарки для детей были куплены в Москве, отметила руководитель "Дома Москвы".

"Подарки тоже были очень хорошие, поэтому думаю, что дети были всем довольны, и родители, конечно, тоже. Мы поздравили их с Новым годом, пожелали им здоровья, успехов", — заметила она.

Зоя Баутина отметила, что среди приглашенных на новогоднюю елку в "Дом Москвы" были как дети соотечественников, так и абхазские детки.

Зоя Баутина сообщила, что 25 декабря в "Доме Москвы" проведут новогоднюю елку для 150 детей с ограниченными возможностями.