Культурные события Абхазии на неделю: карнавалы и спектакли

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Анжелика Бения, Sputnik

До Нового года осталась всего неделя, и пролетит она незаметно. Разгар новогодних спектаклей и представлений начнется уже с понедельника. Мы поможем вам составить культурно-развлекательную программу на неделю.

Афиша культурных событий с 25 по 31 декабря.

Сухум

Начнем со столицы:

Дед Мороз, Снегурочка, а также персонажи из любимых мультфильмов будут ждать маленьких зрителей в РУСДРАМе – на спектакле "Снежная Принцесса" (с 27 по 30 декабря, в 11:00 и 13:00) и в Абхазском театре – на спектакле "Как Ежик Новый Год встречал" (с 25 по 30 декабря, в 11:00 и 13:00).

А молодежный театр 28 декабря в 18:30 покажет зрителям свой спектакль "Куклу".

В государственной филармонии пройдут на следующей неделе: музыкальное новогоднее представление (25 декабря, в 16:00), концерт ансамбля "Каданс" (27 декабря, в 18:00), концерт ансамбля "Абаза" (26 декабря, в 18:00), и лазерное шоу (28 декабря в 15:00, и 29 в 17:00).

В ЦВЗ 26 декабря в 16:00 выставкой "Лучшие произведения" подведут итоги 2017 года.

У главной елки с 25 декабря будут проходить новогодние интерактивы со сказочными персонажами, музыкальные спектакли "В гостях у Белоснежки" и карнавалы ростовых кукол.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, на Площади Свободы у главной елки будет организовано праздничное шоу, будут концерт и салюты.

Гагра

В Доме культуры района проведут: новогоднее представление детских садов (26 декабря, в 12:00), концерт ансамбля "Афыртын" (27 декабря, в 15:00) и праздничный концерт (28 декабря, в 15:00). А 30 декабря с 15:00 у гостиницы "Абхазия" начнется новогодний концерт. Вечером — дискотека и лазерное шоу.

Гудаута

В доме культуры организуют новогодний концерт для детей (29 декабря, в 12:00), а 30 декабря в 17:00 концерт в Доме культуры основной праздничный концерт.

Гулрипш

В Агудзерском клубе с 26 по 30 декабря новогодними представлениями и театральными постановками будут развлекать детей (в 11:00, в 12:00 и в 13:00). В том же клубе 30 декабря пройдет новогодний концерт, который начнется 17:00.

Очамчыра

Очамчырская команда КВН в Дом культуры района 26 декабря в 14:00 обещает подарить море смеха и праздничного настроения. А праздничный новогодний концерт в Очамчыре проведут 29 декабря в 14:00.

Ткуарчал

Новогодние концерты и представления с участием сочинских аниматоров, команды КВН в Ткуарчалском Доме культуры начнутся с 26 декабря. А 31 декабря с 19:00 на главной площади района начнутся массовые гуляния, которые завершатся дискотекой и фейерверками.

Гал

Новогоднее представление "Золушка" покажут детям в Доме культуры района 26 декабря в 15:30. А 27 декабря сочинские артисты устроят в Гале новогоднее шоу (в 12:00, в 14:00 и 16:00). Основной новогодний концерт в районе проведут 29 декабря в Доме культуры. Он начнется в 15:30.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.